Трамп требует немедленного прекращения огня в Украине

Избранный президент СШАДональд Трамп потребовал "немедленного прекращения огня" в Украине. В посте, размещенном в принадлежащей ему соцсети Truth Social в воскресенье, 8 декабря, он призвал Москву и Киев начать переговоры. Президент УкраиныВладимир Зеленский стремится к "сделке" с Россией ради завершения войны, "чтобы положить конец безумию", заявил Трамп, который накануне встречался с Зеленским в Париже. Во встрече участвовал также президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Слишком много жизней было бессмысленно потрачено, слишком много семей разрушено, если так продолжать и дальше, это может привести к чему-то намного большему и ужасному", - предостерег Трамп, добавив, что Россия ослаблена войной в Украине, "которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно". По его словам, потери российской армии в ней составили уже 600 тысяч военных убитыми и ранеными. Украина же, утверждает политик, потеряла 400 тысяч военных "и гораздо больше мирных жителей".

Зеленский: "Договорились работать дальше"

Зеленский ранее в Telegram поблагодарил Трампа и Макрона за "продуктивную встречу", подчеркнув, что "президент Трамп, как и всегда, настроен решительно" и они "договорились работать дальше". "Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо", - написал Зеленский.

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что он прекратит войну в Украине в течение 24 часов, однако до сего дня он не объяснил, как он это собирается сделать, отмечает AFP. Массированную военную помощь, которую США оказывают Украине, обороняющейся от полномасштабной российской агрессии, Трамп в ходе предвыборной кампании подвергал критике.

Команда Трампа предложила 3 плана окончания войны в Украине

Три ключевых советника новоизбранного президента США Дональда Трампа "публично и в частном порядке" выдвигают варианты прекращения войны, развязанной Россией против Украины, написало 4 декабря агентство Reuters со ссылкой на заявления источников, близких к Трампу.

Позиция Кита Келлога, которого Трамп предложил назначить своим специальным посланником по Украине иРоссии, была сформулирована весной в стратегическом документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", который он и его соавтор представили Дональду Трампу. Суть этого предложения состоит в заморозке конфликта по сложившейся линии фронта, но при этом США должны обеспечить Украине возможность "вести переговоры с позиции силы" и донести до Кремля информацию о последствиях несоблюдения им условий такого мирного договора. Келлог также заявлял, что Трамп пообещает Киеву больше оружия, только если тот согласится на переговоры, и одновременно предупредит Москву, что Вашингтон "вооружит Украину", если РФ откажется обсуждать возможность прекращения войны. Переговоры о вступлении Украины в НАТО при этом будут отложены.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в сентябре заявил, что мирная договоренность будет включать в себя создание демилитаризованной зоны по существующей линии противостояния. По его словам, эта зона будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить возможное российское вторжение в будущем. Подчеркивается, что предложение Вэнса не предполагает членства Украины в НАТО.

Экс-глава Национальной разведки и бывший посол США в Германии Ричард Гренелл еще в июле выступил за создание так называемых "автономных зон" на востоке Украины, не уточнив деталей этого плана. Как и Вэнс, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО "не отвечает интересам США".

Украина отвергла альтернативы ее членству в НАТО

Украина перед открытием заседания Совета НАТО - Украина в Брюсселе отвергла любые гарантии безопасности, кроме полноправного членства в Североатлантическом альянсе. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении украинского МИДа от 3 декабря.

Между тем, как сообщили DW источники в Брюсселе, среди членов НАТО нет "никаких признаков" консенсуса по решению пригласить Украину в альянс. "Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО агентству Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявлял, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята "под зонтик НАТО". При этом он уточнил: "Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет".