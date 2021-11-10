Организация Североатлантического договора (НАТО) создана 4 апреля 1949 года. Ее целью является обеспечение свободы и безопасности членов политическими и военными средствами. В НАТО входят 30 стран.

Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс (НАТО) создана 4 апреля 1949 года десятью странами Западной Европы, а также США и Канадой для отражения возможной советской агрессии. Сейчас этот союз ставит своей целью обеспечение свободы и безопасности членов организации политическими и военными средствами. Все решения в НАТО принимаются на базе консенсуса. В настоящее время в альянс входит 30 стран. Возглавляет НАТО норвежец Йенс Столтенберг.