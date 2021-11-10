Организация Североатлантического договора (НАТО) создана 4 апреля 1949 года. Ее целью является обеспечение свободы и безопасности членов политическими и военными средствами. В НАТО входят 30 стран.
Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс (НАТО) создана 4 апреля 1949 года десятью странами Западной Европы, а также США и Канадой для отражения возможной советской агрессии. Сейчас этот союз ставит своей целью обеспечение свободы и безопасности членов организации политическими и военными средствами. Все решения в НАТО принимаются на базе консенсуса. В настоящее время в альянс входит 30 стран. Возглавляет НАТО норвежец Йенс Столтенберг.
Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
По мнению экспертов, намерение объявить десять дипломатов персонами нон-грата свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми столнкулся турецкий президент. У Эрдогана стремительно падает рейтинг на фоне растущих экономических проблем. И он ищет козла отпущения.
Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?
Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?