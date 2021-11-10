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НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана 4 апреля 1949 года. Ее целью является обеспечение свободы и безопасности членов политическими и военными средствами. В НАТО входят 30 стран.

Организация Североатлантического договора или Североатлантический альянс (НАТО) создана 4 апреля 1949 года десятью странами Западной Европы, а также США и Канадой для отражения возможной советской агрессии. Сейчас этот союз ставит своей целью обеспечение свободы и безопасности членов организации политическими и военными средствами. Все решения в НАТО принимаются на базе консенсуса. В настоящее время в альянс входит 30 стран. Возглавляет НАТО норвежец Йенс Столтенберг.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
AUSSCHNITT General view of the NATO Foreign Ministers meeting in Brussels, 06 March 2008.The North Atlantic Treaty Organization, meeting today to consider new strategies to bring development and peace to increasingly violent Afghanistan. Date: 06.03.2008 Ref: ZB912_110945_0011 COMPULSORY CREDIT: UPPA/Photoshot +++(c) dpa - Report+++

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония? 05.11.2021

Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows a view of armored units and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Война нервов. Аналитики о стягивании войск России к границе с Украиной 04.11.2021

Украинское Минобороны заявляет о концентрации около 90 тысяч российских военных вблизи границы с Украиной. Есть ли угроза обострения ситуации и как ее оценивают западные эксперты?
24.08.2019, Russland: RUSSIA - AUGUST 24, 2019: The Borei-class nuclear-powered submarine K-535 Yuri Dolgoruky launches an RSM-56 Bulava ballistic missile in the Barents Sea. Along with the Delfin-class submarine K-114 Tula they have conducted ballistic missile tests hitting targets on Kura range in Kamchatka and Chizha range in the Arkhangelsk Region. Vladimir Ivashchenko/Russian Northern Fleet Press Office/TASS Foto: Vladimir Ivashchenko/TASS/dpa |

Военная и экономическая активность России в Арктике: планы и страхи Кремля 03.11.2021

Немецкие эксперты оценили наращивание военной мощи РФ, влияние изменения климата на обороноспособность российского Севера и будущую роль Китая в арктическом регионе.

Скандал с высылкой дипломатов - отвлекающий маневр Эрдогана? (25.10.2021) 25.10.2021

По мнению экспертов, намерение объявить десять дипломатов персонами нон-грата свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми столнкулся турецкий президент. У Эрдогана стремительно падает рейтинг на фоне растущих экономических проблем. И он ищет козла отпущения.

Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021) 22.10.2021

Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?

Новый план НАТО по сдерживанию Москвы 22.10.2021

Министры обороны стран НАТО разработали стратегию по противодействию агрессии со стороны России. Это, по сути, план отражения возможной атаки Москвы на нескольких фронтах с применением ядерного оружия, взломом компьютерных сетей и атаками из космоса.

NATO General Secretary Jens Stoltenberg Ort: Brussels VPMS HighRes Schnappschuss

Генсек НАТО призвал Евросоюз расширять сотрудничество с альянсом 22.10.2021

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал желание ЕС укрепить свою военную мощь, но высказался против дублирования структур НАТО.
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 23 : NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference ahead of the NATO Defence Ministers Meeting in Brussels, Belgium on October 23, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс 22.10.2021

Расширение НАТО всегда способствовало миру и стабильности в Европе, пояснил Йенс Столтенберг. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.
11.11.2017 3232324 11/11/2017 November 11, 2017. Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office, Presidential Press Secretary Dmitry Peskov during Russian President Vladimir Putin's press scrum at the Asia-Pacific Economic Cooperation forum. Sergey Guneev/Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Россия расценила новую стратегию НАТО как курс на конфронтацию 22.10.2021

По словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, после принятия альянсом стратегии сдерживания России диалог с НАТО не имеет смысла.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

НАТО согласовала план отражения атаки России на нескольких фронтах 21.10.2021

Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?

Россия, Украина, Афганистан: Что обсудят министры обороны стран НАТО? 21.10.2021

На двухдневной встрече в Брюсселе должны принять новую стратегию по защите от потенциального нападения со стороны России и сделать выводы по итогам миссии в Афганистане.
6.10.2021, Berlin*** Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesverteidigungsministerin, nimmt an der Konferenz Bilanzierung und Würdigung 20 Jahre Afghanistan-Einsatz teil und hält eine Rede. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist mit Abschluss der militärischen Evakuierungsoperation am Flughafen Kabul seit dem 27. August 2021 endgültig beendet.

Министр обороны ФРГ призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой 21.10.2021

НАТО должна ясно продемонстрировать России, что она готова и к военным действиям, заявила Крамп-Карренбауэр. Россия пригрозила НАТО последствиями на случай дальнейших шагов по приему Украины в альянс.
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