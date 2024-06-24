Вступление Украины и Молдовы в ЕС - вызов Кремлю

Начиная переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз, Киев, Кишинев и Брюссель бросают новый вызов Кремлю, ответить на который России особо нечем, считает Константин Эггерт.

Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Майя Санду в Киеве (ноябрь, 2023 год) Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

29 ноября 2013 года. Вильнюс. Вечер. Я стою рядом с демонстрантами, в основном, молодыми людьми, которые скандируют: "Янукович, подпиши!". Они создали живой коридор от выхода из гостиницы Kempinski до входа во Дворец литовских великих князей, где проходил саммит Восточного партнерства ЕС.

Сбылась мечта, о которой говорили на Майдане

Приехавшие из Украины люди призывали своего тогдашнего президента Виктора Януковича поставить подпись под соглашением об ассоциации с ЕС - чему всячески противодействовала Москва. Янукович документ не подписал. За этим последовали демонстрации в Киеве, жестокий разгром полицией импровизированного лагеря протестующих студентов, протесты на Майдане, бегство Януковича из страны, аннексия Крыма, военные действия в Донбассе и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Спустя 11 лет мечта вильнюсских демонстрантов не просто сбылась. В тот ноябрьский вечер они и мечтать не могли о том, что Украина вместе с Молдовой 25 июня 2024 года начнет переговоры уже не о партнерстве, а о вступлении в Европейский Союз.

Константин Эггерт

Сами переговоры могут длиться годами и даже десятилетиями (как показывает пример Турции). Учитывая состояние экономик и государственных структур, коррупцию и необходимость приведения гигантского корпуса законов двух стран в соответствие с законодательством ЕС, так, скорее всего, и будет.

Однако политический символизм начала диалога с Киевом и Кишиневом трудно переоценить. Несмотря на путинскую агрессию против одной страны и наличие российских войск и сепаратистского образования - в другой, ЕС говорит украинцам и молдаванам: "Вы достойны быть и будете с нами!".

Если вспомнить о недавнем признании статуса кандидата на вступление в ЕС для Грузии, то можно сказать: ЕС принял принципиальное решение бросить политический вызов Путину. Опять же символически Брюссель за день до этого ввел в действие новый пакет санкций против России.

В чем-то это даже более драматический шаг для РФ, чем прием в 2004 году в Евросоюз (и НАТО) стран Балтии. Их оккупация сталинским СССР никогда не подвергалась сомнению. Несмотря на недовольство Москвы, переговоры о вступлении и решение о приеме балтийских государств пришлись на период расцвета отношений ЕС и России, когда никто и в страшном сне не мог себе представить возникновение в ней режима, подобного теперешнему.

Инструменты Путина: шантаж Молдовы и пропаганда в ЕС

Российское руководство попытается ответить на новый вызов ЕС. Но как? Украину оно уже мучает не первый год и продолжит это делать максимально жестоко. В новых условиях нельзя исключить, что Кремль нажмет на власти так называемой "Приднестровской молдавской республики" (ПМР) и потребует ее вступления в состав России, опираясь якобы на желание самих жителей Приднестровья. Тем более, что в этом регионе живет более двухсот тысяч обладателей российских паспортов.

Однако здесь возникает проблема. Во-первых, Кремль не может эффективно контролировать территорию Приднестровья - в силу географического расположения. Российский гарнизон там маленький. И хотя у Молдовы нет сил на войну, ее руководство вполне может обратиться за помощью к правительству соседней Румынии - члена НАТО. В Молдове проживает около миллиона человек, имеющих румынское гражданство. У Бухареста будут серьезные основания поддержать Кишинев и оказать содействие в организации эффективной блокады Приднестровья.

Но, во-вторых, и, возможно, это даже важнее - в Тирасполе может оказаться недостаточно желающих сделать такой шаг. Так как Приднестровье является территорией Молдовы, приднестровский бизнес пользуется преимуществами ассоциации с ЕС, включая открытие компаний на территории союза. Терять это многие не захотят.

В другом регионе Молдовы - Гагаузии, сепаратистские настроения тоже сильны, но реально обеспечить свой суверенитет, опять же в силу географических причин, гагаузским сепаратистам, поддерживаемым Москвой, все равно не удалось бы.

Чего действительно стоит ожидать от Кремля, так это максимально широкой и долгой пропагандистской кампании в самом ЕС по дискредитации идеи членства Украины, Молдовы и Грузии. Кремль будет использовать для этого союзников из числа более радикальных партий и политиков - как левых, так и правых. Впрочем, даже оппоненты идеи членства прекрасно понимают: путь двух стран в ЕС будет долгим. Эта тема, в отличие, скажем, от миграции из Ближнего Востока и Африки, не настолько актуальна для граждан стран ЕС, чтобы разжечь в обществе настолько горячие споры, чтобы это оказало реальное воздействие на политику.

Так что 25 июня станет историческим днем. Сколько бы ни продлились переговоры с Украиной и Молдовой, Европейский Союз сделает решительный (и решающий) шаг, вступая на территорию постсоветского пространства. В каком-то смысле, в этот день Советский Союз окончательно умрет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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