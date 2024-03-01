Вслед за Приднестровьем: лидеры Гагаузии просят РФ о помощи

Башкан (глава) Гагаузской автономии в составе МолдовыЕвгения Гуцул и руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов в пятницу, 1 марта, побывали в Москве. В российской столице их приняла глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Евгения Гуцул посетовала, что права жителей Гагаузии притесняются центральными властями Молдовы, а автономия хочет и дальше развивать отношения с Россией, поэтому просит помощи, в частности возобновление прямого транспортного сообщения между Молдовой и Россией. После начала полномасштабной российской агрессии против Украины оно было прервано, но из Тирасполя через несколько европейских стран можно доехать в Россию на автобусе. Валентина Матвиенко в очередной раз заявила об "антироссийском курсе" Кишинева.

Что происходит в Гагаузии

Визит лидеров Гагаузии в Москву пришелся на второй день после "Съезда депутатов всех уровней" самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР). Его делегаты также попросили Москву о поддержке. "То, что следом за помощью едет глава Гагаузии - не случайно, это ряд заранее согласованных действий", - считает молдавский политический аналитик и дипломат в отставке Алексей Тулбуре.

Просьба о транспортном сообщении выглядит попыткой "победить географию", отмечает он, ведь автобусы из Молдовы в Россию ходят через страны ЕС, а "Украину стереть с карты невозможно". Гораздо опаснее, по мнению политолога, заявления Евгении Гуцул об ущемлении прав гагаузов: они полностью вписывается в нарративы, продвигаемые Кремлем. "Это новая пропагандистская волна, которая разворачивается накануне президентских выборов в Молдове," - уверен Алексей Тулбуре.

Собеседник DW сомневается в том, что Москва поддержит автономию экономически, чего очень бы хотели в Гагаузии. С нового года из без того непростая экономическая ситуация там ухудшилась, так же, как и в Приднестровье. Главной проблемой "ПМР" стал введенный Кишиневом с 1 января новый Таможенный кодекс. Таким образом власти Молдовы намерены продолжить курс на реинтеграцию Приднестровья и взять под контроль все экспортно-импортные операции. В Гагаузии проблемы возникли из-за НДС.

5 октября 2023 года парламент Молдовы принял поправку в Налоговый кодекс, согласно которой Гагаузия обязана сама возмещать предпринимателям налоги из местного бюджета, в том числе и налог на добавленную стоимость. Ранее эти суммы из госбюджета компенсировал Кишинев.

Предприниматели бегут из Гагаузии

Накануне визита руководителей Гагаузии в Москву Минфин Молдовы опубликовал первые данные об исполнении местных бюджетов за январь 2024 года. Автономия собрала лишь 5,1 миллиона леев (267 тысяч евро) доходов. По словам вице-спикера Народного собрания Гагаузии (НСГ) Александра Тарнавского, это наихудший результат за последние четыре года. Уже в ноябре 2023 года он указывал на начавшиеся проблемы с выплатой зарплат у гагаузских предприятий. Предприниматели, отметил политик, стали перерегистрироваться в другие регионы Молдовы.

В конце января сопредседатель рабочей группы парламента Молдовы и НСГ Сергей Чимпоеш на заседании Народного собрания озвучил цифру: около 60 предприятий ушли из Гагаузии из-за невозврата НДС. Чимпоеш назвал это "мощным ударом" по экономике региона.

После введения нового Налогового кодекса депутаты из Гагаузии и Кишинева пытались найти решение возникшей проблемы в рамках совместной парламентской группы. Но работа там закончилась скандалом. Тем временем Конституционный суд Молдовы приостановил действие поправок в Налоговый кодекс после иска оппозиционной Партия социалистов (ПСРМ). Следующее заседание по этому вопросу назначено на 5 марта.

Тень беглого олигарха Шора и санкции ЕС

Автор поправок о возмещении НДС из бюджета Гагаузии, глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан обосновал их введение обеспечением финансовой справедливости. Причину конфликта между Кишиневом и Комратом (столицей Гагаузии) он видит в связях нового башкана с пророссийским олигархом Иланом Шором, заочно осужденным в Молдове на 15 лет тюрьмы за банковское мошенничество.

По этой же причине президент Молдовы Майя Санду и правительственные чиновники не поддерживает контакты с нынешними руководителями автономии, обвиняя их в том, что "на деньги Москвы они реализует повестку Кремля". Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии Евгении Гуцул в состав правительства, что предусматривает действующее законодательство. Контакты осуществляются лишь на уровне представителей гражданского общества, мэров городов и бизнесменов, которые не связаны с беглым олигархом.

С новым башканом не спешат встречаться и дипломаты. Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкис признал, что ни он, ни его коллеги не имели контактов с Евгенией Гуцул, так как "невозможен диалог с башканом, имеющим связи с преступником". А 22 февраля в официальном журнале ЕС был опубликован санкционный список Евросоюза, куда попали второй заместитель башкана Гагаузии Виктор Петров и советница Евгении Гуцул по внешним связям Мария Албот. "И теперь своим визитом в Москву Евгения Гуцул и Дмитрий Константинов только усугубили собственное положение”, - заключает политолог Алексей Тулбуре.

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