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Фото: Dmitrij Osmatesko/SNA/IMAGO
Майя Санду
Публикации по теме
Майя Санду - молдавский политик, президент Республики Молдова с декабря 2020 года.
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Новости
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Партия "Шанс" требует признать выборы недействительными
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Контекст
Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине
Санду: РФ должна быть наказана за то, что делает в Украине
Президент Молдовы в программе Conflict Zone рассказала о вступлении страны в ЕС и разрешении конфликта в Приднестровье.
Политика
19.06.2023
19 июня 2023 г.
Саммит в Молдове: как Кишинев стал центром Европы
Саммит в Молдове: как Кишинев стал центром Европы
Молдова принимает второй саммит Европейского политического сообщества. DW - с репортажем из Кишенева.
Политика
01.06.2023
1 июня 2023 г.
Европейский саммит в Молдове - сигнал Путину и помощь Санду
Европейский саммит в Молдове - сигнал Путину и помощь Санду
В ЕС от второго саммита Европейского политического сообщества ожидают конкретных результатов для Молдовы.
Политика
31.05.2023
31 мая 2023 г.
Протест в Кишиневе: прежние лозунги и оплата за участие
Протест в Кишиневе: прежние лозунги и оплата за участие
Пророссийская партия "Шор" снова провела митинг у парламента Молдовы - и снова не обошлось без стычек.
Политика
16.03.2023
16 марта 2023 г.
Молдова после протестов. Планы РФ по дестабилизации сорваны?
Молдова после протестов. Планы РФ по дестабилизации сорваны?
В Молдове опасаются действий РФ по свержению легитимной власти в Кишиневе, чтобы использовать в войне против Украины.
Конфликты
14.03.2023
14 марта 2023 г.
В Молдове - новые акции против проевропейского правительства
В Молдове - новые акции против проевропейского правительства
Акция протеста собрала около шести тысяч человек, не обошлось без стычек с полицией.
Политика
12.03.2023
12 марта 2023 г.
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28.02.2023
28 февраля 2023 г.
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Парламентская ассамблея Euronest заседала в Кишиневе под аккомпанемент уличных протестов и без единодушия участников.
Политика
21.02.2023
21 февраля 2023 г.
Молдова - следующая цель Путина? Что говорят эксперты
Военного вторжения РФ в Молдову не будет? Эксперты рассказали DW о вероятных сценариях.
Конфликты
17.02.2023
17 февраля 2023 г.
На Балканах спорят о "черногорском сценарии" для Молдовы
Власти Молдовы не пускают в Кишинев спортсменов и болельщиков c Балкан, опасаясь дестабилизации ситуации в стране.
Политика
16.02.2023
16 февраля 2023 г.
"Путинская РФ не успокоится": в ФРГ обсудили будущее Европы
Сплоченность демократического мира и борьбу с российской пропагандой обсудили в Берлине политики и эксперты.
Политика
08.09.2022
8 сентября 2022 г.
Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес?
"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее.
Экономика и бизнес
28.10.2021
28 октября 2021 г.