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Президент Молдовы Майя Санду голосует на одном из избирательных участков во время выборов в местные органы власти в Кишиневе, 05.11.2023
Фото: Dmitrij Osmatesko/SNA/IMAGO

Майя Санду

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Майя Санду - молдавский политик, президент Республики Молдова с декабря 2020 года.

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Новости

5 ноября 2023 г.

Партия "Шанс" требует признать выборы недействительными

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Контекст

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