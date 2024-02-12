Новые правила на таможне. Что изменилось для Приднестровья

Приднестровские предприниматели с января платят экспортные пошлины в бюджет Молдовы. Эту меру в Кишиневе рассматривают как шаг по реинтеграции. Тирасполь критикует новые правила и грозит ответными мерами.

Согласно вступившему в силу с 1 января 2024 года новому Таможенному кодексу Молдовы, приднестровские бизнесмены теперь платят таможенную пошлину на общих основаниях и могут получить разрешительные документы на экспортно-импортные операции только зарегистрировавшись в Агентстве госуслуг, то есть, перейдя в законодательное поле Молдовы. Бюро реинтеграции в Кишиневе считает, что нововведения призваны постепенно включить Приднестровье в единое экономическое пространство Молдовы. Тирасполь эти меры критикует. Между тем, по данным Минфина Молдовы, за неполный первый месяц предприятиями непризнанной Приднестровской республики подано 578 таможенных деклараций и уплачено пошлин на 8,2 млн леев (425 тысяч евро).

Сигнал Тирасполю

О начале действия нового Таможенного кодекса напомнила сразу после новогодних праздников Таможенная служба Молдовы. Сообщение вызвало дискуссию, свидетельствующую, что речь идет не только об экономике. Глава самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) Вадим Красносельский записал специальное видеообращение, в котором назвал введение пошлин "шагом слабого", ведущим в никуда, и призвал кишиневские власти "сойти с пути агрессии". Он упомянул, что ЕС предоставил "ПМР" право вести внешнеэкономическую деятельность через программу Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).

Депутат парламента Молдовы Лилиан Карп Фото: Alexander Burjakov/DW

В свою очередь, председатель комиссии по национальной безопасности и обороне парламента Молдовы Лилиан Карп, комментируя новый кодекс, заявил, что теперь все экономические агенты поставлены в равные условия, а один из сигналов, посланных Кишиневом Тирасполю, заключается в том, что настало время начать процесс воссоединения Республики Молдова.

Его коллега по фракции правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан указал, что постепенный процесс экономической и социальной реинтеграции двух берегов Днестра начался еще ранее - с взимания сборов на таможенные процедуры и экологических налогов. Пришла очередь импортных пошлин, а далее последуют и другие шаги.

С контрабандой в Приднестровье покончено?

Так называемая "ПМР", расположенная преимущественно на левом берегу Днестра, провозгласила свою независимость в 1990 году, но не была признана ни одной страной ООН. Ее внешнеэкономическая деятельность поэтому всегда велась от имени Молдовы. Большая часть экспортно-импортных операций проходила через границу самопровозглашенной "ПМР" с Украиной, которую Кишинев не контролировал, и регион превратился в контрабандную "серую зону".

На правом берегу Днепра, недалеко от Кишинева. Через реку - территория самопровозглашенной "ПМР" Фото: Alexander Burjakov/DW

Но все изменилось 28 февраля 2022 года, когда на четвертый день российского вторжения Украина закрыла контрольно-пропускные пункты на этом отрезке границы. Грузопотоки переместились на посты, контролируемые Кишиневом. С этого момента, отмечает член парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне Оазу Нантой, Молдова и Украина наладили партнерские отношения, которых не было ранее. "Жители Приднестровья не однородны, но совсем не против объединения с правым берегом. Более того, большинство из них оформили молдавские паспорта после 2014 года, когда начал действовать безвизовый режим с ЕС", - говорит он.

Тирасполь против

Против этого процесса выступают политические деятели Тирасполя и элиты вроде владельца холдинга "Шериф". "А главная проблема, которую предстоит решить - это демилитаризация, ведь в регионе стоят российские войска", - напоминает Оазу Нантой, отвечая на вопрос, какими могут быть следующие шаги по реинтеграции.

Первая в новом году встреча вице-премьера Молдовы по реинтеграции Олега Серебряна с главой внешнеполитического ведомства самопровозглашенной "ПМР" Виталием Игнатьевым, прошедшая в офисе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Тирасполе 16 января, закончилась безрезультатно. В ответ на таможенные пошлины правительство "ПМР" пригрозило отменить льготы для молдавских фермеров, чьи земли находятся на территории Приднестровья.

Речь о 15 предприятиях из четырех коммун, находящихся под юрисдикцией Кишинева. Проблемы этих сельхозугодий будут обсуждаться на неделе, после 12 февраля. В случае введения властями "ПМР" ограничительных мер, Кишинев обещает выплатить фермерам компенсации, но Таможенный кодекс не отменит.

У "ПМР" остается мало времени

Бюро реинтеграции считает, что включение Приднестровья в правовое поле Молдовы уже дало эффект в торговле с ЕС. Поставки предприятий левого берега Днестра в Евросоюз за 2023 год дали рекордный показатель в 70% от всего экспорта. Но власти "ПМР" это отрицают, в своей статистике они признают цифру в 34%, и утверждают, что 53% товаров продают в Молдове. Похожая ситуация и с импортом: Кишинев заявляет о доле ЕС в 56%, а Тирасполь говорит о 15%.

Кишиневский городской пляж находится на Днестре в 20 км от города, на другом берегу - Приднестровье Фото: Alexander Burjakov/DW

Эксперт в сфере энергетики и финансов сообщества WatchDog Сергей Тофилат объясняет это тем, что "ПМР" считает экспортом поставки с левого берега Днестра на правый, а с такой методологией исчислений, конечно, не согласен Кишинев. Ведь получается, что Молдова импортирует товары из Молдовы. Кроме того, продолжает он, в этот "экспорт" Тирасполь включает электроэнергию, которую производит из бесплатного российского газа и целиком продает Кишиневу.

Приднестровье сегодня выживает только благодаря бесплатному российскому газу, за счет которого формирует треть своего бюджета. Но транзитный контракт "Газпрома" с украинской стороной истекает в декабре 2024 года, напоминает Сергей Тофилат. Для покупки газа на бирже либо у евротрейдеров у "ПМР" нет ни лицензий, ни денег, и это станет триггером реинтеграции. "У Приднестровья не будет другого варианта, кроме возвращения в конституционное поле Молдовы", - считает Сергей Тофилат.

О геополитической возможности решить приднестровский конфликт мирным путем в ближайшие годы упомянула 10 февраля в интервью телеканалу Moldova 1 и президент Молдовы Майя Санду. В начале войны (РФ против Украины. - Ред.) , отметила она, молодые люди с левого берега перебирались на правый, боясь, что их отправят воевать против Украины. Там тоже хотят мира, считает Майя Санду, а решающую роль сыграет вхождение Молдовы в ЕС.

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