Призыв к аннексии Приднестровья или информационный вброс?

Призыв Тирасполя к России и международным организациям вызвал скепсис у большинства экспертов и политиков - хотя сложное положение Приднестровья ввиду экономического давления Молдовы у них сомнений не вызывает.

В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР") 28 февраля прошел "VII Cъезд депутатов всех уровней". Накануне мероприятия высказывались опасения о возможном принятии документа с призывом к аннексии региона Россией - как раз за день перед обращением Владимира Путина к Федеральному cобранию РФ, назначенным на 29 февраля.

Но собравшиеся в здании Дворца Республики в Тирасполе 620 депутатов говорили лишь о том, как Кишинев использует экономику для политического давления. Предприятия Приднестровья вынуждены закрываться, новый Таможенный кодекс Молдовы привел к потерям бюджета "ПМР", ощущается нехватка уже подорожавших лекарств, а медоборудование не доезжает до региона. Звучал призыв "не допустить превращения Приднестровья в гетто XXI века".

Двоякое решение в Приднестровье

Решением съезда стали обращение к Совету Федерации и Госдуме РФ с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы, а также призыв к генсеку ООН, Европарламенту, ОБСЕ, Международному Красному Кресту и Межпарламентской ассамблее СНГ повлиять на руководство Молдовы для "возвращения к адекватному диалогу".

Решение принято двоякое, отмечает директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский. С одной стороны, указывает он, избрана формулировка, которая не вызовет резкого неприятия в столице Молдовы. А с другой, это позволяет Владимиру Путину трактовать просьбу как он захочет, ведь в обращении подчеркивается, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России. "Это такая подача на клюшку Путина, а каким будет его ответ - можно выбирать", - считает Андриевский.

Всю неделю накануне съезда Молдова жила опасениями, что "ПМР" решилась на объединение с Россией. Ажиотаж вызвала публикация в Facebook давнего оппонента приднестровских властей Геннадия Чорбы, который в 2013-2015 годах занимал пост министра Госслужбы связи, информации и СМИ Приднестровья. С приходом к власти нынешнего лидера региона Вадима Красносельского политик свой пост потерял, а в 2020 году после несанкционированного протеста в Рыбнице был арестован за "призывы к экстремизму в интернете" и приговорен к трем годам лишения свободы.

Геннадий Чорба написал, что инициированный Вадимом Красносельским съезд созывается, чтобы просить Россию принять непризнанную республику в свой состав. Его мнение быстро подхватили СМИ и вынудили отреагировать сперва Бюро по политике реинтеграции Молдовы, а позже Главное управление разведки Украины, которые заявили об отсутствии вышеописанной угрозы.

Визит американского дипломата в Приднестровье

Андрей Курэрару Фото: Alexander Burakov/DW

Эксперт в области безопасности Ассоциации WatchDog Андрей Курэрару считает, что информационный вброс наверняка был согласован с властями "ПМР". Геннадия Чорбу выставляют оппозиционером, он даже сидел в тюрьме, но живет он в подконтрольной Тирасполю Рыбнице. Реально несогласные с властью не могут там чувствовать себя в безопасности, объясняет Курэрару.

Тем не менее, отмечает Виталий Андриевский, изначально план аннексии у Кремля мог и быть. Но ситуация в "ПМР" сегодня такова, что эта идея не стала привлекательной ни для элит, ни для населения. К тому же такие призывы звучали после подобного съезда в 2006 году, а также позже в 2014-м, но Москва на этот шаг не пошла.

В Тирасполе повестку дня съезда не раскрывали до последнего. За день до мероприятия после визита в Кишинев Приднестровье посетил зампомощника госсекретаря США по Восточной Европе и региональной политике Кристофер Смит. После его встречи с Вадимом Красносельским в "ПМР" заявили, что речь шла о важности диалога в приостановленном формате "5+2", где США являются наблюдателем, и актуальности других переговоров. Но главной темой стала экономика Приднестровского региона.

Только после этого вице-спикер Верховного совета "ПМР" Галина Антюфеева назвала "провокаторами" людей, которые говорят о возможном присоединении региона к России, и анонсировала, что речь на съезде пойдет об "экономическом давлении Молдовы против Приднестровья". Одновременно с ней высказался и депутат Верховного совета "ПМР" Андрей Сафонов: съезд призван обсудить меры, которые Приднестровье может противопоставить экономической блокаде со стороны Молдовы. "Экономическое давление - это прелюдия перед давлением политическим", - заявил Сафонов.

Реакция Кишинева на заявления из Тирасполя

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу накануне съезда заявил, что слухами о вхождении в состав РФ сепаратисты хотят вызвать панику в обществе, но Кишинев внимательно следит за происходящим и не видит опасности дестабилизации. Послание Тирасполю заключается в том, что пора постепенно соблюдать законы Молдовы, отметил глава парламента.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ, комментируя открытие съезда, назвал его "очередной пропагандистской акцией", которая не заслуживает пристального внимания и напряженных заголовков новостей.

"Приднестровье выиграло в сфере медиа, но проиграло в сфере проекции силы", - так описывает недельную шумиху вокруг съезда Андрей Курэрару. Лидеры Приднестровья выглядели совсем нерешительными и говорили об экономическом кризисе, спровоцированном Кишиневом, поясняет он. Ответ Кремля, по его мнению, будет не военный, а экономический - либо в виде прессинга на Молдову, либо в виде прямой помощи региону.

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