В "ПМР" приняли декларацию об обращении за помощью к России

В декларации "депутатов" "ПМР" говорится о необходимости обращения в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ "с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях давления Молдовы".

Так называемый "съезд депутатов всех уровней" непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) в среду, 28 февраля, утвердил декларацию, в которой говорится о необходимости обращения в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ "с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории (непризнанной. - Ред.) Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России".

Об этом сообщает ряд российских и молдовских СМИ, в том числе российские государственные информагентства ТАСС и РИА "Новости". Копию декларации со "съезда депутатов" "ПМР" опубликовали агентство РИА "Новости" и Telegram-канал Nexta Live.

Кроме прочего, в документе говорится о необходимости направить обращение в адрес генерального секретаря ООН, СНГ, Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других организаций с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем и "приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев".

Реагириуя на развитие ситуации в Приднестровье, премьер-министр Польши Дональд Туск 28 февраля назвал его "опасным".

Новый Таможенный кодекс Молдовы

1 января 2024 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Молдовы. Согласно этому документу, приднестровские бизнесмены должны платить таможенную пошлину на общих основаниях и могут получить разрешительные документы на экспортно-импортные операции, только зарегистрировавшись в Агентстве госуслуг, то есть, перейдя в законодательное поле Молдовы.

С точки зрения Бюро реинтеграции в Кишиневе, нововведения помогут постепенно включить Приднестровье в единое экономическое пространство Молдовы. В свою очередь Тирасполь раскритиковал эти меры. Так, "глава" самопровозглашенной "ПМР" Вадим Красносельский заявил, что введение пошлин является "шагом слабого", ведущим в никуда, и призвал кишиневские власти "сойти с пути агрессии".

Конец контрабандной серой зоны

Так называемая "ПМР", расположенная преимущественно на левом берегу Днестра, провозгласила свою независимость в 1990 году, но не была признана ни одной страной ООН. Ее внешнеэкономическая деятельность поэтому всегда велась от имени Молдовы. Большая часть экспортно-импортных операций проходила через границу самопровозглашенной "ПМР" с Украиной, которую Кишинев не контролировал, и регион превратился в контрабандную серую зону.

Но все изменилось 28 февраля 2022 года, когда на четвертый день российского вторжения Украина закрыла контрольно-пропускные пункты на этом отрезке границы. Грузопотоки переместились на посты, контролируемые Кишиневом.

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