You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Elena Covalenco
Молдова
Республика Молдова - государство в Юго-Восточной Европе с унитарной парламентской формой правления.
Пропустить раздел Новости
Новости
09.04.2024
9 апреля 2024 г.
Бербок заверила Молдову в активной поддержке на пути в ЕС
30.03.2024
30 марта 2024 г.
Экс-секретарь СНБО Данилов станет послом Украины в Молдове
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Кишинев ограничил экспорт из Приднестровья
Кишинев ограничил экспорт из Приднестровья
В Тирасполе вновь обвинили молдавские власти в экономической блокаде.
Политика
06.04.2024
6 апреля 2024 г.
03:09 мин.
Смех как оружие: украинские циркачи в Кишиневе
Смех как оружие: украинские циркачи в Кишиневе
Украинские цирковые артисты стараются посредством искусства сделать мир чуточку лучше и добрее.
Миграция
31.03.2024
31 марта 2024 г.
04:13 мин.
Решение КС Молдовы: пророссийский олигарх Шор снова в игре?
Решение КС Молдовы: пророссийский олигарх Шор снова в игре?
Поправки в Избирательный кодекс Молдовы признаны неконституционными. Как это отразится на политической ситуации?
Политика
28.03.2024
28 марта 2024 г.
Почему Румыния помогает развитию энергетики Молдовы
Почему Румыния помогает развитию энергетики Молдовы
Газотранспортная система и рынок электроэнергии Молдовы уже управляются румынскими операторами.
Экономика и бизнес
25.03.2024
25 марта 2024 г.
Координатор МИД ФРГ Робин Вагенер: Ездить в Россию опасно
Координатор МИД ФРГ Робин Вагенер: Ездить в Россию опасно
Уполномоченный правительства Германии - о возможности диалога с Путиным, немцах в российских тюрьмах, Молдове и Армении.
Политика
21.03.2024
21 марта 2024 г.
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев
Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты
20.03.2024
20 марта 2024 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Вслед за Приднестровьем: лидеры Гагаузии просят РФ о помощи
Руководители Гагаузии побывали в российской столице, где обратились за поддержкой. DW о поводах для призыва.
Политика
01.03.2024
1 марта 2024 г.
"Молдова на прицеле". ФРГ встревожена просьбой Приднестровья
Немецкие политики опасаются, что после просьбы Тирасполя Кремль может повторить украинский сценарий в Приднестровье.
Конфликты
29.02.2024
29 февраля 2024 г.
Призыв к аннексии Приднестровья или информационный вброс?
Призыв Тирасполя к России и международным организациям вызвал скепсис у большинства экспертов и политиков.
Политика
28.02.2024
28 февраля 2024 г.
В Кишиневе прошел марш солидарности с Украиной
Активисты антивоенного движения пронесли огромный флаг Украины к российскому посольству. Как проходила акция - у DW.
Общество
24.02.2024
24 февраля 2024 г.
Новые правила на таможне. Что изменилось для Приднестровья
Бизнесмены Приднестровья платят экспортные пошлины в бюджет Молдовы. Эту меру рассматривают как шаг по реинтеграции.
Конфликты
12.02.2024
12 февраля 2024 г.
Как украинцы открывают бизнес в Молдове
За два года украинцы зарегистрировали более 200 компаний в Молдове и выплатили в бюджет сотни тысяч евро.
Миграция
04.02.2024
4 февраля 2024 г.
03:43 мин.