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Фото: Elena Covalenco

Молдова

Республика Молдова - государство в Юго-Восточной Европе с унитарной парламентской формой правления.

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Новости

9 апреля 2024 г.

Бербок заверила Молдову в активной поддержке на пути в ЕС

30 марта 2024 г.

Экс-секретарь СНБО Данилов станет послом Украины в Молдове

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Контекст

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Кишинев ограничил экспорт из Приднестровья

Кишинев ограничил экспорт из Приднестровья

В Тирасполе вновь обвинили молдавские власти в экономической блокаде.
Политика6 апреля 2024 г.03:09 мин.
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Смех как оружие: украинские циркачи в Кишиневе

Смех как оружие: украинские циркачи в Кишиневе

Украинские цирковые артисты стараются посредством искусства сделать мир чуточку лучше и добрее.
Миграция31 марта 2024 г.04:13 мин.
Рекламный щит партии "Шор" в Молдове (фото из архива)

Решение КС Молдовы: пророссийский олигарх Шор снова в игре?

Решение КС Молдовы: пророссийский олигарх Шор снова в игре?

Поправки в Избирательный кодекс Молдовы признаны неконституционными. Как это отразится на политической ситуации?
Политика28 марта 2024 г.
Строительство газопровода Яссы - Унгены (фото из архива)

Почему Румыния помогает развитию энергетики Молдовы

Почему Румыния помогает развитию энергетики Молдовы

Газотранспортная система и рынок электроэнергии Молдовы уже управляются румынскими операторами.
Экономика и бизнес25 марта 2024 г.
Полицейский у заграждения перед Красной площадью

Координатор МИД ФРГ Робин Вагенер: Ездить в Россию опасно

Координатор МИД ФРГ Робин Вагенер: Ездить в Россию опасно

Уполномоченный правительства Германии - о возможности диалога с Путиным, немцах в российских тюрьмах, Молдове и Армении.
Политика21 марта 2024 г.
Здание Верховного совета и правительства непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе (фото из архива)

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

Российский дипломат объявлен Кишиневом персоной нон-грата за организацию Россией выборов президента РФ в Приднестровье.
Конфликты20 марта 2024 г.
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Акция солидарности с Украиной в Молдове

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Конфликты12 февраля 2024 г.
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