РФ отказалась выдавать Молдове беглого депутата Илана Шора

Илан Шор находится под санкциями ЕС, Швейцарии и США за попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Россия отказалась выдавать властям Молдовы находящегося под международными санкциями политика Илана Шора. Об этом сообщает информагентство ТАСС вечером в среду, 14 февраля, со ссылкой на главу отделения Интерпола в Молдове Виорела Центиу.

Отмечается, что российская сторона подтвердила присутствие Шора на территории РФ и при отказе в экстрадиции сослалась на то, что Интерпол не должен вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы".

Как указывает ТАСС, ранее сам Шор рассказал журналистам о планах переехать в Россию, где живут его жена - российская певица Жасмин (Сара Шор) - и дети.

Уголовное преследование Илана Шора в Молдове

В апреле 2023 года судьи Апелляционной палаты Кишинева приговорили беглого депутата Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе 1 млрд долларов США из банковской системы Молдовы. Согласно постановлению, все его активы должны быть изъяты в пользу государства.

В июне 2017 года суд первой инстанции приговорил Шора по этому делу к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным в отмывании денег и нанесении ущерба в особо крупных размерах. При этом до вынесения окончательного решения его освободили из-под ареста. Как пишет молдавский телеканал TV8 на своем сайте, оставаясь на свободе, Шор продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент. В 2019 году после смены власти он покинул Молдову.

Сегодня молдавские политики Илан Шор, Владимир Плахотнюк и их приближенные лица находятся под санкциями ЕС, Швейцарии и США за попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

В конце ноября 2023 года парламент Молдовы принял в окончательном чтении закон о порядке применения в республике международных санкций. В частности, в документе прописан порядок блокировки активов "в стране и за рубежом физических и юридических лиц , совершивших деяния, единогласно санкционированные на мировом уровне".

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