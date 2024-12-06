Российское влияние в Румынии: если не контроль, то хаос

Сторонник Кэлина Джорджеску с плакатом "Джорджеску - президент" на проевропейском митинге в Бухаресте, 5 декабря 2024 г. Фото: Cristian Ștefănescu/DW

Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, пересмотрев свое первоначальное решение. Это стало следствием того, что уходящий президент страны Клаус Йоханнис рассекретил отчет спецслужб о российском участии в предвыборной кампании кандидата в президенты, радикала Кэлина Джорджеску. Если верить этим документам, кремлевское влияние помогло мелкому скандалисту стать самым популярным политиком Румынии.

TikTok превыше всего

Волны популярности социальных сетей оказывают гигантское влияние на выборы, особенно в странах с неустойчивой демократией. Скажем, победа демократической кандидатки Зузаны Чапутовой в Словакии стала, по словам некоторых местных экспертов, возможной потому, что более трех четвертей жителей страны были тогда активными пользователями Facebook. Те, кто понял это, - победили, а многие политики старой формации, что называется, вышли в тираж. И пока популярность старых соцмедиа снижается, им на смену приходят новые, например китайский видео-сервис TikTok, ограничивать работу которого давно уже начали в США.

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску Фото: Alexandru Dobre/AP/picture alliance

В Румынии, как выясняется, он оказался очень популярен, и похоже, что первыми значение этих изменений поняли российские политтехнологи, которые хотели подсобить скандалисту и радикалу, стороннику прекращения помощи Украине Кэлину Джорджеску. По данным Службы информации, Службы внешней разведки и МВД Румынии рука Кремля явно видна в том числе в том, что накануне первого тура выборов резко возросла активность 25 тысяч аккаунтов. В России, как известно, власть внимательно относится к сотрудничеству с TikTok и другими соцсетями там, где это возможно, - готова даже платить. За это отвечает, например, Институт развития интернета, которым руководит бывший сотрудник кремлевской администрации Алексей Гореславский.

В Румынии же, по данным спецслужб, похожую роль сыграл пользователь TikTok Богдан Пешкир. Он тоже "посотрудничал" примерно на 1 млн евро, что привело к нарушению политики TIkTok по равному освещению выборов и румынского избирательного законодательства. Кроме того, за размещение одного видео в поддержку Джорджеску румынским блогерам предлагалось 1000 евро. И наконец, "в его кампании могли быть задействованы лидеры некоторых кланов преступного мира и экстремисты". Джорджеску в ответ заявил, что не знаком с людьми, фигурирующими в расследовании спецслужб.

Взять нахрапом

Как ни удивительно, нельзя исключать, что Джорджеску действительно не знает тех, кто, по версии румынских спецслужб, сделал его победителем первого тура президентских выборов. В Молдове, как ранее неоднократно сообщалось, вмешательство в президентские выборы и в референдум о евроинтеграции осуществляли сети влияния, которые не были прямо связаны с ведущими публичными оппонентами президентки страны Майи Санду. Подкуп избирателей проводился при помощи бизнесмена Илана Шора.

В Грузии, несмотря многочисленные слухи об этом, прямого участия присланных из России спецназовцев в разгоне митингов оппозиции никто не доказал. Откровенно пророссийские партии в грузинский парламент по итогам этих выборов вообще не попали, зато изрядно, по мнению экспертов, помогли своей агитацией правящей партии "Грузинская мечта".

Кремль часто действует исподтишка, помогая тем кандидатам, которых считает для себя удобными, не спросив на это их согласия. Однако если в первые месяцы после начала российской полномасштабной военной агрессии против Украины пророссийские сети влияния вели себя тише воды, ниже травы, то сейчас они откровенно обнаглели. Чешские спецслужбы сообщали о том, что кандидат в депутаты Европарламента от немецкой "Альтернативы для Германии" Петр Быстрон мог получать прямые денежные взятки. Но он избран и даже пристроился, куда бы вы думали? В комитет по международным делам европейского парламента. В Молдове подкуп избирателей и не думали всерьез скрывать. Вот теперь и в Румынии, которая рискует стать "черным ходом" для России в Европу, российское влияние реализуется одновременно технологично и нагло. Правда, в отличие от соседней родственной страны, румыны со второй попытки решили не поддаваться.

Не пора ли бить в ответ?

Пока Россия наглеет, западные политики прямо говорят, что не хотят легитимизировать российскую оппозицию, объявляя ее законными представителями россиян, как это было, например, с венесуэльским оппозиционным кандидатом в президенты Гонсалесом. Это не делается, чтобы не задеть Владимира Путина. Еще бы, он такой ранимый. Мы не занимаемся regime change, в один голос заявляют западные лидеры, которых при этом российская пропаганда все равно обвиняет в попытках сменить власть в России.

Трудно, конечно, призывать тут к военной интервенции, как это было в свое время в той же Сирии. С ядерной державой, каковой является Россия, воевать никто не станет. Но хотя бы на попытки пролезть в европейскую политику, может быть, уже пора начать отвечать предельно однозначно? Ведь если ты не меняешь режим в авторитарной стране, рано или поздно она может добиться смены его у тебя, как это уже случилось с Грузией и как это грозит на предстоящих парламентских выборах Молдове.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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