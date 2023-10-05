Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

Период агитации перед местными выборами в Молдове официально стартовал 6 октября. Их результаты будут иметь большое значение в следующие два года, когда в стране, стремящейся стать членом ЕС, но имеющей почти треть граждан с пророссийскими настроениями, пройдут президентские и парламентские электоральные кампании.

По данным ЦИК, в Молдове зарегистрированы 3,3 миллиона избирателей. В ходе голосования, назначенного на 5 ноября, они выберут 898 мэров и 11 тысяч депутатов местных советов. Избирательная кампания проходит по новым правилам.

Борьба с беглым олигархом

ЦИК Молдовы проводит первые выборы после вступления в силу ряда поправок в избирательный кодекс. Одна из них, принятая в августе, запрещает баллотироваться в течение пяти лет мэрам и депутатам разных уровней, избранным ранее от партий, признанных неконституционными. Эта норма лишила возможности участия в нынешней кампании 600 членов партии "Шор", запрещенной Конституционным судом Молдовы.

Партия "Шор" в Молдове запрещена Конституционным судом Фото: Alexandr Burakow/DW

Обновленный закон содержит также положение о невозможности использования атрибутики неконституционных партий другими политическими формированиями. Таким образом из игры выбыл и новый блок под названием "Шанс. Обязанности. Реализация", сокращенно - "Ш.О.Р.", созданный олигархом Иланом Шором, который приговорен в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество и в настоящее время скрывается в Израиле.

ЦИК работал по новым правилам до 28 сентября, пока пять депутатов парламента от бывшей фракции "Шор" не обжаловали в Конституционном суде (КС) поправку, запрещающую им баллотироваться. Сперва действие этой нормы было приостановлено, а 3 октября, за три дня до старта агитации, КС признал ее неконституционной.

Экстренные меры перед предвыборной агитацией

Сразу же лазейкой воспользовалась соратница Илана Шора и лидер уличных протестов против проевропейского правительства Молдовы Марина Таубер. Несмотря на то, что против нее возбуждено уголовное дело за получение денег от преступной группировки, она подала документы для регистрации на выборах мэра в городе Бельцы.

Фото: DW

4 октября председатель парламента Молдовы Игорь Гросу экстренно собрал заседание, чтобы "дополнить Избирательный кодекс в соответствии с доводами КС". Результатом новой поправки стало решение о формировании списка лиц, которые не могут быть зарегистрированы кандидатами на выборах:. В него войдут те, кого подозревают или обвиняют в незаконном финансировании партий, отстраненных ранее от участия в выборах за непрозрачное финансирование, и те, кто находится под международными санкциями.

На подготовку списка отведено четыре дня. Председатель юридической комиссии парламента по назначениям и иммунитетам Олеся Стамате 5 октября сообщила, что речь идет о 60-70 лицах. То есть, количество людей, подпадающих под ограничения, намного меньше, чем в прежней норме закона. В тот же день президент Молдовы Майя Санду подписала указ об обнародовании закона о внесении изменений в Избирательный кодекс.

"PAS показывает зубы"

"Находящаяся у власти проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) наконец-то показывает зубы и пытается навести порядок", - так оценивает происходящее политический аналитик и отставной дипломат Алексей Тулбуре. Но проблема в том, продолжает он, что это происходит за два дня до начала кампании и выглядит "не очень по-европейски". Решения, принятые PAS, предрекает аналитик, будут атакованы в судах, и исход таких разбирательств не очевиден.

Алексей Тулбуре Фото: DW/J. Semenova

Директор Института эффективной политики, политолог Виталий Андриевский соглашается с такой оценкой, но отмечает, что ситуация по-прежнему опасна вливанием больших кремлевских денег в местную политику. Делается это, указывает он, с прицелом на президентские выборы, которые пройдут ровно через год.

У Илана Шора после поправок в закон наблюдается сильный "кадровый голод", продолжает эксперт, но в то же время он не жалеет денег на создание сразу двух новых партий - "Возрождение" и "Шанс", у активистов которых 4 октября прошли обыски.

"Возрождение", ориентированное на радикально пророссийскую аудиторию, пострадало, по выражению политолога, от "сильной бреши", образовавшейся после скандала в городе Окница в августе. Депутат партии был задержан при передаче взятки в 30 тысяч долларов мэру города за переход из Партии социалистов под крыло Илана Шора.

У партии "Шанс", созданной на базе бывшего пророссийского политформирования "Наши", больше перспектив. После регистрации в августе формирование возглавил журналист Алексей Лунгу, который сразу же занял пост исполняющего обязанности мэра города Орхеи, где находилась штаб-квартира партии "Шор", и подал документы на участие в выборах мэра. Если ему удастся выиграть, партия "Шанс", ныне декларирующая европейские социал-демократические ценности, получит перспективного кандидата в президенты.

Москва, отмечает Виталий Андриевский, готова вкладывать не только в пророссийские партии, но и в проевропейские - лишь бы подконтрольные Кремлю. Об этом свидетельствует и скандал, связанный с арестом сразу трех политиков, подозреваемых в сговоре с Иланом Шором. Среди них лидер проевропейской "Лиги городов и сообществ" (LOC), проукраинский активист Михаил Багас. Накануне этапа агитации прокуроры смогли задокументировать передачу денег Иланом Шором для подкупа проевропейских политиков Молдовы, полный список которых пока не обнародован.

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