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Фото: Alexander Burakov/DW
Фото: Alexander Burakov/DW
Выборы в Молдове
Парламентские и президентские выборы в Республике Молдова проходят раз в четыре года.
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Новости
31.10.2024
31 октября 2024 г.
КС Молдовы утвердил итоги референдума об интеграции в ЕС
23.10.2024
23 октября 2024 г.
В Молдове оштрафовали граждан, "продавших" голоса на выборах
23.10.2024
23 октября 2024 г.
США опасаются вмешательства РФ во 2-ой тур выборов в Молдове
22.10.2024
22 октября 2024 г.
ЕС осудил вмешательство РФ в еврореферендум в Молдове
21.10.2024
21 октября 2024 г.
Берлин осудил вмешательство Кремля в выборы в Молдове
21.10.2024
21 октября 2024 г.
Фон дер Ляйен поздравила Молдову с европейским выбором
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Контекст
Госминистр ФРГ Рот: В интересах Евросоюза поддержать Молдову
Госминистр ФРГ Рот: В интересах Евросоюза поддержать Молдову
Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот дала DW оценку итогам референдума о евроинтеграции Молдовы.
Политика
31.10.2024
31 октября 2024 г.
Кто станет президентом? Молдова сделает окончательный выбор
Кто станет президентом? Молдова сделает окончательный выбор
Кто станет президентом Молдовы, решится по итогам второго тура выборов. Все, что нужно о нем знать, - у DW.
Политика
01.11.2024
1 ноября 2024 г.
Что Европа может предложить Молдове?
Что Европа может предложить Молдове?
Клаудия Рот прокомментировала вмешательство России в выборы в Молдове.
Политика
31.10.2024
31 октября 2024 г.
10:47 мин.
Как был организован "подкуп" голосов на выборах в Молдове
Как был организован "подкуп" голосов на выборах в Молдове
Молдавская полиция раскрыла механизм массового подкупа избирателей на деньги из России.
Политика
29.10.2024
29 октября 2024 г.
"Холодный душ для властей Молдовы": СМИ ФРГ о голосовании
"Холодный душ для властей Молдовы": СМИ ФРГ о голосовании
Как немецкие СМИ комментируют итоги референдума по евроинтеграции и первого тура президентских выборов в Молдове?
Политика
22.10.2024
22 октября 2024 г.
Почему референдум в Молдове пока не победа евроинтеграции
Почему референдум в Молдове пока не победа евроинтеграции
Молдоване выбрали ЕС, но праздновать сторонникам евроинтеграции рано. Второй тур будет продолжением референдума.
Политика
21.10.2024
21 октября 2024 г.
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21.10.2024
21 октября 2024 г.
"Подорвать проевропейский курс". ЕП о давлении РФ на Молдову
Европарламент призвал укрепить устойчивость Молдовы к вмешательству России и призвал ЕС помочь Кишиневу.
Политика
09.10.2024
9 октября 2024 г.
Кремль подкупает избирателей в Молдове?
Москва, судя по всему, незаконно подкупает пенсионеров Гагаузии, чтобы повлиять на выборы.
Политика
28.05.2024
28 мая 2024 г.
04:12 мин.
"Проект Кремля". Олигарх Шор намерен не пустить Молдову в ЕС
Главный оппонент молдавских властей, беглый олигарх Илан Шор, осел в Москве и пытается помешать планам Кишинева.
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19.04.2024
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Решение КС Молдовы: пророссийский олигарх Шор снова в игре?
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Политика
28.03.2024
28 марта 2024 г.
Выборы в Молдове: впервые без шоу и по европейским правилам
За Европу или за Россию? Молдова подводит итоги местных выборов 5 ноября.
Политика
06.11.2023
6 ноября 2023 г.
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