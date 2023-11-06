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Один из избирательных участков Кишинева во время президентских выборов 2024 года в Молдове
Фото: Alexander Burakov/DWФото: Alexander Burakov/DW

Выборы в Молдове

Парламентские и президентские выборы в Республике Молдова проходят раз в четыре года.

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Новости

31 октября 2024 г.

КС Молдовы утвердил итоги референдума об интеграции в ЕС

23 октября 2024 г.

В Молдове оштрафовали граждан, "продавших" голоса на выборах

23 октября 2024 г.

США опасаются вмешательства РФ во 2-ой тур выборов в Молдове

22 октября 2024 г.

ЕС осудил вмешательство РФ в еврореферендум в Молдове

21 октября 2024 г.

Берлин осудил вмешательство Кремля в выборы в Молдове

21 октября 2024 г.

Фон дер Ляйен поздравила Молдову с европейским выбором

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Контекст

Проевропейски настроенные жители Молдовы в центре Кишинева после окончания голосования на референдуме по евроинтеграции и президентских выборах, 20 октября 2024 года

Госминистр ФРГ Рот: В интересах Евросоюза поддержать Молдову

Госминистр ФРГ Рот: В интересах Евросоюза поддержать Молдову

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот дала DW оценку итогам референдума о евроинтеграции Молдовы.
Политика31 октября 2024 г.
Урна для голосования на одном из избирательных участков Молдовы

Кто станет президентом? Молдова сделает окончательный выбор

Кто станет президентом? Молдова сделает окончательный выбор

Кто станет президентом Молдовы, решится по итогам второго тура выборов. Все, что нужно о нем знать, - у DW.
Политика1 ноября 2024 г.
external

Что Европа может предложить Молдове?

Что Европа может предложить Молдове?

Клаудия Рот прокомментировала вмешательство России в выборы в Молдове.
Политика31 октября 2024 г.10:47 мин.
Подсчет голосов на выборах президента Молдовы

Как был организован "подкуп" голосов на выборах в Молдове

Как был организован "подкуп" голосов на выборах в Молдове

Молдавская полиция раскрыла механизм массового подкупа избирателей на деньги из России.
Политика29 октября 2024 г.
Президент Молдовы Майя Санду

"Холодный душ для властей Молдовы": СМИ ФРГ о голосовании

"Холодный душ для властей Молдовы": СМИ ФРГ о голосовании

Как немецкие СМИ комментируют итоги референдума по евроинтеграции и первого тура президентских выборов в Молдове?
Политика22 октября 2024 г.
Митинг в Молдове в поддержку евроинтеграции

Почему референдум в Молдове пока не победа евроинтеграции

Почему референдум в Молдове пока не победа евроинтеграции

Молдоване выбрали ЕС, но праздновать сторонникам евроинтеграции рано. Второй тур будет продолжением референдума.
Политика21 октября 2024 г.
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