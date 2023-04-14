В Молдове лидер пророссийской партии Шор осужден на 15 лет

Суд в столице Молдовы Кишиневе заочно приговорил беглого бизнесмена и лидера пророссийской оппозиционной партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы, сообщила в четверг, 13 апреля, президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook. "Илан Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда и его имущество будет конфисковано, так решила Апелляционная палата", - написала она.

Вынесение приговора подтвердила и Апелляционная палата Кишинева. "Шор приговорен к 15 годам лишения свободы. Осужденный должен вернуть более 5,2 млрд леев (около 288 млн долларов)", - говорится в сообщении на ее сайте.

Сам Шор назвал решение незаконным. "Сегодняшним решением власть мстит мне за протестное движение, за то, что я и моя команда боремся за достойную жизнь граждан. Меня это решение абсолютно не смущает, оно мне абсолютно все равно. Я не собираюсь подчиняться, это решение будет отменено ровно на второй день после смены действующего режима", - заявил Шор на своем Telegram-канале.

Кража века и покровительство Запада

Шор является одним из фигурантов скандала с выводом 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы, который в республике назвали "кражей века". Он разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. В Кишиневе власти назвали акции протеста частью российского заговора с целью свержения правительства Молдовы и замены его на пророссийское.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства Молдовы провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые были подконтрольны Шору. Он был осужден по этому делу, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор бежал в Израиль - страну, где он родился.

Партия "Шор" после российского вторжения в Украину в прошлом году начала активно взаимодействовать с властями РФ, депутаты посетили Москву и наладили межпартийные контакты. После этого партия организовывала протестную деятельность против действующей власти в Молдове.

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