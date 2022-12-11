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Кишинев - без российского газа

Анна Глушко
18 ч. назад

Кишинев принял решение перенаправлять весь газ, поставляемый "Газпромом", в приднестровский регион. Взамен Тирасполь обязался подавать правому берегу электричество по цене в 73 доллара за мегаватт/час. Это позволило снизить тарифы для потребителей.

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