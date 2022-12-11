Кишинев - без российского газа

Экономика и бизнесМолдоваКишинев - без российского газаTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЭкономика и бизнесМолдоваАнна Глушко18 ч. назад18 ч. назадКишинев принял решение перенаправлять весь газ, поставляемый "Газпромом", в приднестровский регион. Взамен Тирасполь обязался подавать правому берегу электричество по цене в 73 доллара за мегаватт/час. Это позволило снизить тарифы для потребителей.https://p.dw.com/p/4KnkeРеклама