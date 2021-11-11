Газопровод "Северный поток - 2"

Газпровод "Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря. Он должен доставлять газ из России в ФРГ, а оттуда на остальной европейский рынок.

С помощью нового проекта компании Nord Stream Россия намерена снизить зависимость от транзита через Украину. Ряд восточноевропейских страны и США протестовали против строительства газопровода. США ввели санкции против подрядчиков его строительства. Недовольство проектом "Газпрома" высказывают также чиновники в Брюсселе, считающие, что "Северный поток - 2" противоречит энергетическим планам Евросоюза по диверсификации источников и путей энергопоставок. Правительство Германии поддерживает проект.