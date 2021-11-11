Газопровод "Северный поток - 2"

Газпровод "Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря. Он должен доставлять газ из России в ФРГ, а оттуда на остальной европейский рынок.
С помощью нового проекта компании Nord Stream Россия намерена снизить зависимость от транзита через Украину. Ряд восточноевропейских страны и США протестовали против строительства газопровода. США ввели санкции против подрядчиков его строительства. Недовольство проектом "Газпрома" высказывают также чиновники в Брюсселе, считающие, что "Северный поток - 2" противоречит энергетическим планам Евросоюза по диверсификации источников и путей энергопоставок. Правительство Германии поддерживает проект.
Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?
Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Газпром контролирует примерно четверть мощностей газохранилищ в Германии. С чем связано неожиданное указание президента РФ главе "Газпрома" заполнить газохранилища в Германии и Австрии, которые до сих пор оставались почти пустыми?
Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.
"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".