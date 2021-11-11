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Газопровод "Северный поток - 2"

Газпровод "Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря. Он должен доставлять газ из России в ФРГ, а оттуда на остальной европейский рынок.

С помощью нового проекта компании Nord Stream Россия намерена снизить зависимость от транзита через Украину. Ряд восточноевропейских страны и США протестовали против строительства газопровода. США ввели санкции против подрядчиков его строительства. Недовольство проектом "Газпрома" высказывают также чиновники в Брюсселе, считающие, что "Северный поток - 2" противоречит энергетическим планам Евросоюза по диверсификации источников и путей энергопоставок. Правительство Германии поддерживает проект.

German Chancellor Angela Merkel (R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Немецкий эксперт: Киеву не стоит принимать мигрантов с белорусской границы 11.11.2021

После ухода Меркель отношения ФРГ и Украины ждет "проверка на прочность", считает берлинский политолог Андре Хертель. В интервью DW он также выступил против размещения в Украине мигрантов из Беларуси.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Energieunternehmens E.ON Hanse kontrolliert auf dem Gelände des Erdgasspeichers Hamburg-Reitbrook die Anlage (Archivfoto vom 18.11.2005). Das Konsortium um die australische Bank Macquarie soll Konzernkreisen zufolge den Zuschlag für das Gasnetz von Eon Ruhrgas bekommen. Das Konsortium habe das höchste Angebot für das zum Verkauf stehende Netz abgegeben, hieß es am Mittwoch (16.05.2012) aus dem Umfeld des Konzerns. Damit bestätigte sich auch ein Bericht der «Rheinischen Post» (Mittwoch), wonach die Gruppe, zu der neben der Macquarie-Bank auch der Pensionsfonds der Versicherungen Munich Re/Ergo und ein Fonds aus Abu Dhabi gehören, 3,2 Milliarden Euro für die in Essen ansässige Gesellschaft Open Grid Europe geboten habe. Foto: Ulrich Perrey dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Цены на газ в Европе упали после возобновления поставок "Газпрома" 09.11.2021

Российский концерн "Газпром" объявил, что одобрил план и маршруты подачи газа в пять подземных хранилищ в Европе. Объемы поставляемого газа выросли до самого высокого уровня за последние две недели.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по "Северному потоку - 2" 09.11.2021

Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.

ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России 06.11.2021

США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.

Что задумал "Газпром" на самом деле, или Фокус с транзитом. DW Новости (03.11.2021) 03.11.2021

Северный поток-2 достроен, но пока не заработал. Кремль надеется на ускоренную сертификацию проекта. Эксперты считают, что "Газпром" усиливает давление на рынок. Поставки газа в Европу снижаются, хотя спрос и цены остаются на очень высоком уровне. На днях фактически был приостановлен транзит по газопроводу Ямал-Европа через Беларусь и Польшу. Почему это так взволновало европейских экспертов?

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сертификация "Северного потока - 2" может затянуться до мая 2022 года 03.11.2021

Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Немецкие промышленники заявили о сильном влиянии "Газпрома" в Европе 01.11.2021

У европейцев имеется мало альтернатив поставкам российского газа, заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности BDI. Он указал, что спрос на газ в настоящее время превышает предложение.

Почему Путин открыл газовый вентиль для Европы? (29.10.2021) 29.10.2021

Газпром контролирует примерно четверть мощностей газохранилищ в Германии. С чем связано неожиданное указание президента РФ главе "Газпрома" заполнить газохранилища в Германии и Австрии, которые до сих пор оставались почти пустыми?

Газовый покер Путина: цены на газ и "Северный поток-2". DW Новости (29.10.2021) 29.10.2021

Весь последний месяц Европу лихорадит от цен на газ, которые по сей день экстремально высокие. На Западе уверены: ситуация эта возникла во многом из-за "газового покера Путина", ведь европейские газохранилища "Газпрома" до последнего момента оставались почти пустыми. Но на этой неделе Путин дал отмашку нарастить запасы газа в европейских хранилищах. Почему? Об этом - в нашем сегодняшнем выпуске.

Роль Украины в сертификации "Северного потока - 2" - интервью с главой "Нафтогаза" Юрием Витренко 29.10.2021

"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
MOSCOW REGION, RUSSIA - OCTOBER 27, 2021: Russias President Vladimir Putin is seen in his office at the Novo-Ogaryovo residence during a video conference meeting on the resource potential of the Yamal Peninsula in northwestern Siberia. Yevgeny Paulin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Комментарий: Газовый спектакль дуэта "Путин и Миллер" 28.10.2021

Почему Кремль дал задний ход и велел "Газпрому" заполнять пустые газохранилища в Германии? Немалую роль могли сыграть однопартийцы Герхарда Шредера, считает Андрей Гурков.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Flammen kommen am 23.03.2008 in Würzburg (Bayern) aus einem Gasherd. 14 Jahre lang mussten Deutschlands Stromkunden steigende Preis wegstecken, 2015 gibt es endlich leichte Entspannung. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Берлин ожидает скорого снижения цен на газ 27.10.2021

Период запредельно высоких цен на газ в ближайшее время закончится, причем независимо от ожидаемого ввода газопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию, считают в министерстве экономики ФРГ.
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

В ФРГ сделан еще один шаг к сертификации "Северного потока - 2" 26.10.2021

Минэкономики ФРГ предоставило германскому регулятору результаты анализа надежности газовых поставок. В ведомстве пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС.
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Украина и сертификация "Северного потока - 2": участие возможно? 25.10.2021

"Нафтогаз" и оператор ГТС Украины подали заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" в качестве третьей стороны. В Германии их изучают. Что следует знать об этой процедуре, - у DW.
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