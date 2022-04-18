Война России против Украины

Чем грозит эмбарго на российский газ немецкой промышленности (18.04.2022)

В Германии вопрос об эмбарго на импорт российского газа - уже давно предмет жарких дискуссий. Для энергоемких производств, к примеру, сталелитейного и стекольного, запрет на поставки газа может иметь фатальные последствия. Многие компании будут вынуждены остановить производство, и на карту будут поставлены сотни тысяч рабочих мест.