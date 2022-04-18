Война России против Украины

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В ночь на 24 февраля Кремль объявил о проведении "специальной военной операции в Донбассе", развязав полномасштабную войну с Украиной.
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". Весь мир сплотился в противостоянии агрессивным планам Кремля, проявив небывалую солидарность с украинцами.
Неофициальными символами военной спецоперации Москвы в Украине стали латинские буквы V и Z. Как только началось вторжение России на Украину, многие западные компании, использующие Z в своих логотипах и названиях, стали от нее отказываться. А в Германии в нескольких федеральных землях букву, ставшую символом российской агрессии, запретили вовсе.
В Германии вопрос об эмбарго на импорт российского газа - уже давно предмет жарких дискуссий. Для энергоемких производств, к примеру, сталелитейного и стекольного, запрет на поставки газа может иметь фатальные последствия. Многие компании будут вынуждены остановить производство, и на карту будут поставлены сотни тысяч рабочих мест.