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Война России против Украины

В ночь на 24 февраля Кремль объявил о проведении "специальной военной операции в Донбассе", развязав полномасштабную войну с Украиной.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе". Весь мир сплотился в противостоянии агрессивным планам Кремля, проявив небывалую солидарность с украинцами.

Что грозит за символы Z и V в Германии и кто в Молдове запретил георгиевскую ленточку. DW Новости (18.04.2022) 18.04.2022

Неофициальными символами военной спецоперации Москвы в Украине стали латинские буквы V и Z. Как только началось вторжение России на Украину, многие западные компании, использующие Z в своих логотипах и названиях, стали от нее отказываться. А в Германии в нескольких федеральных землях букву, ставшую символом российской агрессии, запретили вовсе.
Генштаб ВСУ сообщил о признаках наступления России в Донбассе

Генштаб ВСУ сообщил о признаках наступления России в Донбассе 18.04.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 апреля.
ЕС осудил российские неизбирательные бомбардировки мирных жителей Украины

ЕС осудил российские "неизбирательные бомбардировки" мирных жителей Украины 18.04.2022

Ни одна часть Украины "не избежала бессмысленного нападения Кремля", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он пообещал наказать виновных в военных преступлениях.

Чем грозит эмбарго на российский газ немецкой промышленности (18.04.2022) 18.04.2022

В Германии вопрос об эмбарго на импорт российского газа - уже давно предмет жарких дискуссий. Для энергоемких производств, к примеру, сталелитейного и стекольного, запрет на поставки газа может иметь фатальные последствия. Многие компании будут вынуждены остановить производство, и на карту будут поставлены сотни тысяч рабочих мест.

В Молдове запретили георгиевские ленточки (18.04.2022) 18.04.2022

В этом году на мемориале "Вечность" в Кишиневе основные мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут по-другому. Молдавские власти запретили использование георгиевской ленты, как символа, пропагандирующего военную агрессию.
Что бывает, когда древо желаний - война

Что бывает, когда древо желаний - война 18.04.2022

Агрессивная политика России во главе с президентом Владимиром Путиным дестабилизировала ситуацию в мире. Велика опасность перерастания войны в Украине в глобальный конфликт.
Около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу

Около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу 18.04.2022

На поддержку работников, которым грозит увольнение из-за ухода иностранных компаний из РФ, выделят 3,36 млрд рублей, сообщил мэр Москвы. Им предложат переобучение, временную занятость или общественные работы.
Война в Украине: как распознать фейковые сообщения о боевых успехах

Война в Украине: как распознать фейковые сообщения о боевых успехах 18.04.2022

Не всем фото и видео, призванным продемонстрировать эффективность боевых действий, можно верить. Война в Украине - не исключение. Недостоверную информацию распространяют не только российские источники.
Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ

Льва Шлосберга оштрафовали на 32 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ 18.04.2022

Политика Льва Шлосберга с женой оштрафовали за публикации в соцсетях отрывка эфира "Первого канала" и фото с плакатом "Нет войне".
Фотохроника войны в Украине - 18 апреля

Фотохроника войны в Украине - 18 апреля 18.04.2022

Обстрелы Львова, погибшие и раненые в Харькове, Вербное воскресенье в Буче, эксгумации в Микуличах, футболки с кораблем, благотворительный вечер в Монако.
Родители российских срочников рассказали о гибели сыновей на крейсере Москва

Родители российских срочников рассказали о гибели сыновей на крейсере "Москва" 18.04.2022

Родители нескольких российских срочников рассказали журналистам, что после гибели крейсера "Москва" не могут узнать от Минобороны о судьбе своих детей, служивших на нем.

В результате ракетных ударов по Львову погибли семь человек

В результате ракетных ударов по Львову погибли семь человек 18.04.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 апреля.
Мэр Бучи сообщил об убийстве оккупантами каждого пятого жителя города

Мэр Бучи сообщил об убийстве оккупантами каждого пятого жителя города 18.04.2022

Во время оккупации российскими войсками города Буча в Киевской области был убит каждый пятый оставшийся житель, сообщил в интервью Дмитрию Гордону мэр Бучи Анатолий Федорук.
Украинские пограничники требуют загранпаспорт для выезда из страны

Украинские пограничники требуют загранпаспорт для выезда из страны 18.04.2022

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о случаях высадки пассажиров, пытающихся пересечь границу Украины с ЕС по внутренним паспортам.
В России заблокированы сайты Human Rights Watch и украинских СМИ

В России заблокированы сайты Human Rights Watch и украинских СМИ 18.04.2022

Сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch оказался недоступен в России из-за блокировки Роскомнадзором.
Российские войска вошли в город Кременная Луганской области

Российские войска вошли в город Кременная Луганской области 18.04.2022

Российские войска вошли в город Кременная Луганской области, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

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