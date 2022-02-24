 Что происходит в Украине в первый день войны (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 24.02.2022

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Украина

Что происходит в Украине в первый день войны (фотогалерея)

Россия объявила войну Украине. Войска РФ вторглись на украинскую территорию с трех направлений. Ракетные удары были нанесены по объектам инфраструктуры во многих городах. От них пострадало и мирное население.

  • Российские бронетранспортеры едут в сторону Украины из Крыма

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси

    Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

  • Президент Украины Владимир Зеленский

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

  • Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

  • пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Киева.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские ракетные удары по Киеву

    В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

  • Взрывы в Мариуполе

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Взрывы в Мариуполе

    Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

  • Пожарные тушат пожар в многоэтажном доме, в который попал российский снаряд

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Ракетные удары по Харькову

    Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

  • Мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области

    Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

  • Рухнувший беспилотник в центре Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Рухнувший российский беспилотник в центре Киева

    Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

  • Автомобильные пробки на дорогах Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Жители Киева уезжают из города

    Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

  • Очереди у банкоматов

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Очереди у банкоматов

    У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

    Автор: Марина Барановская


  • Российские бронетранспортеры едут в сторону Украины из Крыма

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские войска движутся на Украину из Крыма, Донбасса и Беларуси

    Российские войска наступают на Украину по трем направлениям: из аннексированного Крыма, с территории сепаратистских самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе и с территории Беларуси. На фотографии - военная техника движется в направлении границы с Украиной через город Армянск в Крыму.

  • Президент Украины Владимир Зеленский

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Обращение президента Украины Владимира Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам страны, призвав их не поддаваться панике и "делать все, что нужно, для поддержки вооруженных сил". С обращениями к украинцам глава государства намерен выступать каждый час - он подчеркнул, что в то время, когда распространяется "много фейков", крайне важна информация из официальных источников.

  • Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar

    Воздушная карта Европы на сайте FlightRadar после начала войны в Украине

  • пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Киева.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Российские ракетные удары по Киеву

    В пять утра в разных частях Киева были слышны звуки ракетных взрывов. На фотографии - пламя и клубы дыма после ударов российских ракет по столице Украины.

  • Взрывы в Мариуполе

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Взрывы в Мариуполе

    Два мощных взрыва прогремели в восточной части Мариуполя. По данным украинских госслужб, в результате обстрелов загорелись семь жилых домов. На фотографии - база ПВО в Мариуполе, подвергшаяся ракетному удару. Мариуполь находится на юге Донецкой области, контролируется правительством Украины и расположен на берегу Азовского моря.

  • Пожарные тушат пожар в многоэтажном доме, в который попал российский снаряд

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Ракетные удары по Харькову

    Самым сильным ракетным ударам подвергся Харьков и Харьковская область. В результате обстрела жилого дома в городе Чугуево погиб ребенок, сообщило украинское МЧС.

  • Мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Удары по жилому дому в городе Чугуево Харьковской области

    Целью российских атак в Харьковской области были военный аэродром в городе Чугуево и расположенные там же военные базы. На фотографии - мужчина сидит перед разбомбленным автомобилем у жилого дома в Чугуево.

  • Рухнувший беспилотник в центре Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Рухнувший российский беспилотник в центре Киева

    Работники дорожных служб убирают с проезжей части остатки российского беспилотника, рухнувшего в центре Киева.

  • Автомобильные пробки на дорогах Киева

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Жители Киева уезжают из города

    Дороги на выезде из Киева заполнены большим количеством автомобилей, которые покидают столицу и направляются в западную часть страны. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о DDOs атаке на официальные сайты. Оповещение населения о начале войны идет через социальные сети.

  • Очереди у банкоматов

    Что происходит в Украине после вторжения России

    Очереди у банкоматов

    У многих банкоматов в Киеве, Львове и других городах стоят очереди. Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.

    Автор: Марина Барановская


Смотрите также:

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  • Механик танка украинской армии рядом с танком

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    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

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  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

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  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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