Что происходит в Украине в первый день войны (фотогалерея)

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Россия объявила войну Украине. Войска РФ вторглись на украинскую территорию с трех направлений. Ракетные удары были нанесены по объектам инфраструктуры во многих городах. От них пострадало и мирное население.
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