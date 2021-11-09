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Санкции в отношении России

Санкции в отношении России - ограничительные меры, введенные в отношении России и ряда российских и лиц и организаций, причастных к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.

В середине марта 2014 года, после аннексии Крыма, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.

Последующее расширение санкций (апрель-май 2014 года) было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским повстанцам.

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.

В августе 2018 года Госдепартамент США объявил о подготовке новых санкций против Москвы, поводом для введения которых стало отравление в Великобритании ядовитым веществом "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В последующие годы режим санкций США и ЕС продлялся, а после отравления в России "Новчиком" оппозиционного политика Алексея Навального были приняты новые штрафные меры.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

MOSCOW, RUSSIA – MAY 9, 2018: A view of Evolution, Empire, City of Capitals, Naberezhnaya, Mercury City, Federation, Eurasia, OKO, Neva towers of the Moscow International Business Centre. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07F07E

Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета 04.11.2021

По данным Bloomberg, четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", обналичивают криптовалюту, полученную незаконным путем. Против одной из них США уже ввели санкции, в отношении другой идет расследование.

10.06.2018 Kundgebung für die Freilassung der politischen Häftlinge: Plakat mit Schriftzug: Putins Russland – Land der Rechtlosigkeit und Folter (Moskau, Russland)

Комментарий: В тюрьмах России пытают, а силовики ищут разоблачителей 27.10.2021

Пытки в российских тюрьмах не прекращаются, потому что они - важная часть системы запугивания граждан, и отказываться от них силовики не собираются, считает Федор Крашенинников.
GRODNENSKY REGION, BELARUS. JULY 13, 2009. Wild chamomile picking at the Bolshoye Mozheykovo collective farm. (Photo ITAR-TASS / Leonid Shcheglov) +++(c) dpa - Report+++ Schlagworte mäschdrescher, kamille, kamilleblüten, Heilpflanze, Arzneipflanze, Traktor, Trecker, Frontansicht, Landwirtschaft, Pflanzen, Ernte, Agrar, Sommer, Felder

Беларусь засекретила 15 процентов экспорта в Россию 18.10.2021

Засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно в 1,29 млрд долларов, или 14,8% от общих поставок. В 2020 году скрытые поставки из одной страны в другую составили лишь 152 млн (1,2% всего белорусского экспорта).
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 18, 2020 - Secretary of the National Security and Defence Council (NSDC) of Ukraine Oleksiy Danilov is pictured during a briefing held after a meeting of the National Security and Defence Council (NSDC) at the Office of the President, Kyiv, capital of Ukraine.

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму РФ 15.10.2021

СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.
Urlauber genießen den Sommer am Strand. Russland hat gegen den Widerstand der Ukraine die Zwangsenteignung von Tausenden Grundstücken auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgezogen. Nach einem Erlass von Präsident Putin dürfen Ausländer nun in den meisten Regionen der Krim kein Land mehr besitzen, wie die Staatsagentur Ria Nowosti am Samstag berichtete. (zu dpa «Russland enteignet Tausende Ausländer auf der Krim») +++ dpa-Bildfunk +++

Евросоюз осудил перепись населения Россией в аннексированном Крыму 15.10.2021

Москва с помощью переписи и военного призыва пытается легитимировать аннексию Крыма, указали в Брюсселе. Евросоюз пообещал, что его позиция о непризнании аннексии Крыма Россией останется неизменной.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

A Russian flag flies next to the US embassy building in Moscow on October 22, 2018. - US national security advisor John Bolton is in Moscow holding meetings with senior Russian officials following Washington's weekend announcement of withdrawal from the Cold War-era Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, known as the INF. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Россия предложила США снять все ограничения в отношении дипмиссий 12.10.2021

Москва не стремится к дальнейшей эскалации, хотя и готова ответить на враждебные действия со стороны Вашингтона, отметили в российском МИД.

Павел Латушко: Большинство белорусов хотят жить в свободной стране 12.10.2021

"Нас пытаются сделать рабами, нашу страну хотят сделать концлагерем", - говорит Павел Латушко. Один из лидеров демократических сил Беларуси принял участие в акции солидарности накануне правовой конференции в Нюрнберге. В интервью DW он рассказал, что было сделано за год для признания Лукашенко террористом, кого, по его мнению, должны затронуть санкции ЕС и какова в происходящем роль России.
ITAR-TASS: SEVASTOPOL, CRIMEA, RUSSIA. MAY 9, 2014. Command Boat approaches Guided Missile Cruiser Moskva during the naval and aviation part of the parade to mark the 69th anniversary of the Soviet Union s Victory in the Great Patriotic War and the 70th anniversary of Sevastopol s liberation from Nazi German invaders. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1434E6 ITAR TASS Sevastopol Crimea Russia May 9 2014 Command Boat Approaches Guided Missile Cruiser Moskva during The Naval and Aviation Part of The Parade to Mark The 69th Anniversary of The Soviet Union S Victory in The Great Patriotic was and The 70th Anniversary of Sevastopol S Liberation from Nazi German Invaders PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1434E6

Евросоюз расширил санкции против России в связи c аннексией Крыма 11.10.2021

В новый санкционный список Евросоюза добавлены еще восемь россиян. Совет ЕС счел их виновными "в подрыве или угрозе целостности, суверенитета и независимости Украины".
FILE - In this March 12, 2018 file photo personnel in protective gear work on a van in Winterslow, England, as investigations continue into the nerve-agent poisoning of Russian ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia, in Salisbury, England. British officials said the attack on the Skripals received approval at a senior level of the Russian state and announced charges in absentia against two Russian agents. The disappearance of Saudi Journalist Jamal Khashoggi, during a visit to his country’s consulate in Istanbul on Oct. 2, 2018, raises a dark question for anyone who dares criticize governments or speak out against those in power: Will the world have their back? (AP Photo/Frank Augstein, File) |

Евросоюз продлил на год санкции против России за применение химоружия 11.10.2021

В санкционном списке Брюсселя числятся десять россиян и один российский НИИ, причастные к отравлениям "Новичком" Скрипалей и Алексея Навального. Ограничения продлятся до октября 2022 года.
ARCHIV - Das Schild der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, aufgenommen am 10.11.2015 in Moskau. (zu dpa «Russlands Anti-Doping-Agentur gibt Vertuschung zu» vom 28.12.2016) Foto: Maxim Shipenkov/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

РУСАДА: новые санкции WADA не отразятся на российском спорте 10.10.2021

Глава РУСАДА заявила, что отзыв WADA права анализа проб крови на биологический паспорт у Московской антидопинговой лаборатории является лишь формализацией ее предыдущих решений.
Man typing at his laptop computer at night model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY ABRF00527

Reuters: Хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США по РФ 08.10.2021

Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.
16.06.2021 Annalena Baerbock (M), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (r, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik zusammen.

Ветер перемен: ужесточит ли новое правительство ФРГ политику в отношении РФ? 07.10.2021

В ходе формирования правящей коалиции немецких социал-демократов ждут тяжелые переговоры о новом курсе в отношении Москвы с либералами и "зелеными", едиными в резком неприятии репрессий в РФ и критике в адрес Путина.

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021) 07.10.2021

В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?

13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Санкции Украины по выборам в Госдуму РФ вступили в силу 06.10.2021

В санкционный список СНБО Украины, утвержденный Зеленским, попали 95 физлиц. В первую очередь, это кандидаты на выборах в Госдуму РФ, а также члены территориальных избирательных комиссий в Крыму.
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