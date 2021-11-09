Санкции в отношении России - ограничительные меры, введенные в отношении России и ряда российских и лиц и организаций, причастных к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.
В середине марта 2014 года, после аннексии Крыма, США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в санкционные списки (существуют списки США и ЕС), а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.
Последующее расширение санкций (апрель-май 2014 года) было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности в поставке оружия пророссийским повстанцам.
Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.
В августе 2018 года Госдепартамент США объявил о подготовке новых санкций против Москвы, поводом для введения которых стало отравление в Великобритании ядовитым веществом "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В последующие годы режим санкций США и ЕС продлялся, а после отравления в России "Новчиком" оппозиционного политика Алексея Навального были приняты новые штрафные меры.
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