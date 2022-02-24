Путин врал, что войны с Украиной не будет. Хронология обмана президента РФ

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Российские власти на протяжении последних месяцев опровергали сведения о готовящемся вторжении в Украину. DW собрала их заявления, которые 24 февраля стали откровенной ложью.
Ранним утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил о старте "военной операции" на территории Украины. Так началась война между двумя странами.
Об угрозе подобного сценария на Западе говорили еще с конца 2021 года, указывая на аномальную концентрацию войск РФ непосредственно у российско-украинской границы. При этом первые лица России, включая Путина, многократно отвергали наличие планов вторжения и даже высмеивали такие опасения Запада. DW проследила хронологию большой лжи российских властей.
Первой о подозрительном стягивании российских войск к границе с Украиной публично сообщила американская газета The Washington Post 30 октября 2021-го, а 1 ноября эти сведения опубликованными спутниковыми снимками подтвердило издание Politico. Первая реакция российской стороны последовала 3 ноября, когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения "информационным залпом" и "фейк-кампанией".
12 ноября к опровержениям подключился и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил он. Позже Песков попытался выставить эти сведения как "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов" не Москвы, а Киева, который якобы хотел "решить проблему юго-востока силовыми методами".
26 декабря пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос Владимира Соловьева, не нападет ли Россия первой: "Россия никогда первой ни на кого не нападала". 20 февраля Песков развил эту мысль: "Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".
Это слово и сейчас Песков, как и его начальник, не произносит. Зато рассуждает о планах "нейтрализации военного потенциала" Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже активно пытался убедить мировое сообщество, что Россия не будет развязывать войну. Выступая 21 января на пресс-конференции в Женеве после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, он сказал, отвечая на вопрос американского журналиста: "Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Утверждая, что это произойдет, вы тут же спрашиваете: "А почему сейчас?" А когда не нападать-то нам?". Кажется, 24 февраля на шутливый вопрос Лаврова появился серьезный ответ.
15 февраля, за девять дней до вторжения российских войск в Украину, глава российского МИД назвал заявления о готовящейся атаке России "информационным терроризмом" и посмеялся над польским журналистом, который на пресс-конференции Лаврова и главы МИД Польши Збигнева Рау переспросил: "То есть вторжения не будет?". Глава российской дипломатии назвал сотрудника СМИ "непонятливым".
Лично российский президент Путин тоже многократно опровергал планы нападения на Украину. На инвестиционном форуме "Россия зовет" 30 ноября 2021 года он ответил на прямой вопрос одного из бизнесменов: "Стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск в Украину?" Путин успокоил его: "Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года - мы проводили учения "Запад-2021" - но, как видим, этого не случилось".
После переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном 8 февраля президент РФ вновь подчеркнул, что страхи безосновательны: "Передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения - в данном случае на Украину. Якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства - наши соседи. На каком основании - не очень понятно".
Даже 22 февраля, объявив о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, Путин утверждал, что это не означает войны: "Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик".
Более того, де-факто объявляя о начале войны с Украиной, президент России продолжал противоречить самому себе: "При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой".
С такого рода выступлениями выступали и другие российские официальные лица. А теперь, когда Россия все же развязала войну, они пытаются всячески оправдать военные действия против соседнего государства.
Смотрите также: