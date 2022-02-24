 Путин врал, что войны с Украиной не будет. Хронология обмана президента РФ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.02.2022

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Россия

Путин врал, что войны с Украиной не будет. Хронология обмана президента РФ

Российские власти на протяжении последних месяцев опровергали сведения о готовящемся вторжении в Украину. DW собрала их заявления, которые 24 февраля стали откровенной ложью.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Ранним утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил о старте "военной операции" на территории Украины. Так началась война между двумя странами.

Об угрозе подобного сценария на Западе говорили еще с конца 2021 года, указывая на аномальную концентрацию войск РФ непосредственно у российско-украинской границы. При этом первые лица России, включая Путина, многократно отвергали наличие планов вторжения и даже высмеивали такие опасения Запада. DW проследила хронологию большой лжи российских властей.

Ложь Пескова: Россия никогда не нападает первой

Первой о подозрительном стягивании российских войск к границе с Украиной публично сообщила американская газета The Washington Post 30 октября 2021-го, а 1 ноября эти сведения опубликованными спутниковыми снимками подтвердило издание Politico. Первая реакция российской стороны последовала 3 ноября, когда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения "информационным залпом" и "фейк-кампанией".

12 ноября к опровержениям подключился и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил он. Позже Песков попытался выставить эти сведения как "камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов" не Москвы, а Киева, который якобы хотел "решить проблему юго-востока силовыми методами".

26 декабря пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос Владимира Соловьева, не нападет ли Россия первой: "Россия никогда первой ни на кого не нападала". 20 февраля Песков развил эту мысль: "Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война".

Это слово и сейчас Песков, как и его начальник, не произносит. Зато рассуждает о планах "нейтрализации военного потенциала" Украины.

Ложь Лаврова: "А когда нам не нападать-то?"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже активно пытался убедить мировое сообщество, что Россия не будет развязывать войну. Выступая 21 января на пресс-конференции в Женеве после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, он сказал, отвечая на вопрос американского журналиста: "Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Утверждая, что это произойдет, вы тут же спрашиваете: "А почему сейчас?" А когда не нападать-то нам?". Кажется, 24 февраля на шутливый вопрос Лаврова появился серьезный ответ.

15 февраля, за девять дней до вторжения российских войск в Украину, глава российского МИД назвал заявления о готовящейся атаке России "информационным терроризмом" и посмеялся над польским журналистом, который на пресс-конференции Лаврова и главы МИД Польши Збигнева Рау переспросил: "То есть вторжения не будет?". Глава российской дипломатии назвал сотрудника СМИ "непонятливым".

Ложь Путина: войска передвигаются по территории РФ и бояться нечего

Лично российский президент Путин тоже многократно опровергал планы нападения на Украину. На инвестиционном форуме "Россия зовет" 30 ноября 2021 года он ответил на прямой вопрос одного из бизнесменов: "Стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск в Украину?" Путин успокоил его: "Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года - мы проводили учения "Запад-2021" - но, как видим, этого не случилось".

После переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном 8 февраля президент РФ вновь подчеркнул, что страхи безосновательны: "Передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения - в данном случае на Украину. Якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства - наши соседи. На каком основании - не очень понятно".

Karte - Wo Russland die Ukraine angegriffen hat - RU

Даже 22 февраля, объявив о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, Путин утверждал, что это не означает войны: "Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик".

Более того, де-факто объявляя о начале войны с Украиной, президент России продолжал противоречить самому себе: "При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой".

С такого рода выступлениями выступали и другие российские официальные лица. А теперь, когда Россия все же развязала войну, они пытаются всячески оправдать военные действия против соседнего государства.

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    Автор: Марина Барановская


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