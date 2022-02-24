Немецкий аналитик: Пора обсуждать риски столкновения России и НАТО

Россия продолжает вести массированное наступление на соседнюю Украину, ракетные удары наносятся в том числе и по объектам, расположенным недалеко от украинских границ с другими странами, включая государства-члены военного альянса НАТО. Война, которую российский президент Владимир Путин начал против Киева, резко повысила риски прямого столкновения войск РФ и альянса, и западному сообществу следует начать говорить о том, к чему оно готово, а к чему - нет, отметил в интервью DW Ульрих Кюн (Ulrich Kühn), эксперт по безопасности из Института по изучению мира и политики безопасности в Гамбурге (IFSH).

DW: На фоне нападения России на Украину вы призвали начать дебаты о рисках прямого столкновения НАТО с Россией. Что вы имели в виду?

Ульрих Кюн: Сейчас мы имеем дело с полномасштабной войной в Украине. Президент Путин в нарушение целого ряда законов и принципов международного права совершил нападение на Украину. Это означает, что уже в ближайшие часы или дни российские и белорусские войска окажутся у границ НАТО. То есть, у границ Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Это означает риск возникновения непреднамеренной эскалации.

Ульрих Кюн

Следует напомнить, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран НАТО ясно заявили, что не будут отправлять войска альянса в Украину. Украина - не член НАТО. Но были заявления западных деятелей и о том, что в случае такого нападения России в Украину будет поставляться оружие, что украинских военнослужащих начнут тренировать на территории стран НАТО, а затем отправлять в Украину. И на этом фоне я вижу в ближайшие дни, недели и месяцы вполне реальную угрозу военной эскалации в отношениях между НАТО и Россией.

- Вы можете привести примеры. Как такое могло бы произойти?

- Примеров много. Я бы назвал три возможных сценария. По имеющейся информации, Россия довольно быстро добилась господства в воздухе. Это означает, что в воздушном пространстве Украины сейчас летают и активно действуют российские боевые самолеты и, вероятно, будут продолжать атаковать наземные цели. И я опасаюсь, что вот в такой фазе активных боевых действий, когда пилоты действуют в условиях сильнейшего стресса, российские самолеты могут случайно нарушить воздушное пространство стран НАТО.

Такое в прошлом случалось не раз - намеренно или непреднамеренно, но не в условиях ведущейся войны. В таком случае в воздух обычно поднимаются натовские самолеты и эскортируют вторгшиеся самолеты из своего воздушного пространства. И я не уверен, что в нынешней напряженной ситуации российские пилоты отреагируют адекватно. Не исключено, что такой эскорт они примут за враждебные действия, что приведет к воздушному бою.

Еще один возможный сценарий: правительства некоторых западных стран предлагают наращивать поставки в Украину вооружений, в том числе тяжелых. Но их надо туда каким-то образом доставить. По воздуху не получится, ведь там господствует Россия. Значит, надо будет пробовать доставить вооружения в Украину по суше через границу, которую, скорее всего, уже очень скоро может контролировать Россия. Там также могут произойти столкновения, если российская сторона попытается эти поставки не допустить.

Наконец, третий сценарий - обучение украинских солдат или ополченцев в ближайшие недели, месяцы или даже годы. Их ведь тоже надо перевозить через границу. В таких случаях также могут возникнуть вооруженные столкновения между российскими и натовскими военнослужащими.

- Россия намекнула на возможность применения ядерного оружия в том случае, если кто-то вздумает оказать Украине военную помощь. Насколько реалистична такая угроза?

- Я серьезно отношусь к угрозе Владимира Путина. Мы и в прошлом слышали такие совершено неприемлемые ядерные угрозы, в частности, в связи с незаконной аннексией Крыма в 2014 году. Так что меня не удивляет, что в актуальной ситуации такая угроза звучит вновь. Это показывает, что Владимир Путин понимает, что в этой игре надо напомнить западным странам, что Россия - государство с ядерным оружием и в крайнем случае готова идти до конца.

Но я надеюсь, что российская сторона, в частности российский президент, действуют достаточно рационально, поскольку применение ядерного оружия изменило бы все, мир оказался бы на пороге ядерной войны. Думаю, все хотят это предотвратить. Но если еще раз спокойно послушать речь Путина, с которой он выступил 21 февраля, то возникают сомнения в рациональности российского правителя.

- Могут ли разделять такое мнение и в НАТО и, например, во избежание ядерной войны прекратить помощь Украине?

- Я не знаю, как поведет себя НАТО в ближайшие дни в том, что касается поставок оружия или тренировки украинских военнослужащих. Важнейшим мне представляются две вещи. Первое: страны НАТО должны проводить очень тесные консультации и действовать согласованно. Худшее, что могло бы быть, это отсутствие консенсуса в рамках НАТО, и что отдельные страны, например, Польша или другие поспешат действовать, прежде чем союзники с ними согласятся.

А, во-вторых, НАТО нужен внутренний, хорошо отлаженный процесс для консультаций на случай непреднамеренных ситуаций. Надо для самих себя решить, что именно следует предотвратить, какой риск можно считать терпимым, а на какой идти нельзя. Это совсем не обязательно делать публично. Но я считаю, что в НАТО должны серьезно относиться к такой угрозе.

- Как вы думаете, а Россия боится прямого столкновения с НАТО?

- Я думаю, президент Путин понимает, кто задает тон в НАТО - это США, и знает, что США не боятся конфликтовать. Поэтому я думаю, что Россия не будет преднамеренно вести дело к эскалации конфликта с НАТО. В частности, не будет, с моей точки зрения, какой-нибудь военной операции против стран Балтии. Иначе выглядела бы ситуация, если исключить США из этого уравнения. Европейцы слишком разделены и в военном отношении не способны и не готовы действовать в таком сценарии против Москвы.

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