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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический деятель, бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь НАТО (с 1 октября 2014 года).

Родившийся в 1959 году Йенс Столтенберг происходит из семьи, известной в норвежской политике. Его отец Турвальд Столтенберг занимал пост министра иностранных дел Норвегии. В молодости придерживался левых взглядов, участвовал в демонстрациях против войны США во Вьетнаме. Начинал карьеру как журналист в газете Arbeiderbladet, являвшейся официальным рупором норвежских левых. В 2000 - 2001 гг, а также с 2005 по 2013 годы возглавлял правительство Норвегии. С 1 октября 2014 года генеральный секретарь НАТО, первый норвежец на этом посту. Идея выдвижения Столтенберга принадлежит канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Lithuania's President Gitanas Nauseda, center, European Commission President Ursula von der Leyen, left, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg speak prior to their meeting at the Presidential palace in Vilnius, Lithuania, Sunday, Nov. 28, 2021. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Литва призывает НАТО пересмотреть отношения с Беларусью 28.11.2021

Североатлантическому альянсу нужна новая стратегия действий на фоне "гибридных угроз" для ЕС, в том числе из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси, считает президент Литвы Гитанас Науседа.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО пообещал, что действия против Украины дорого обойдутся РФ 27.11.2021

Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую агрессию против Украины. В противном случае ему придется "заплатить высокую цену", предостерег генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
April 2019, Luftaufnahme des Luftwaffenstützpunkts Büchel in Rheinland-Pfalz

НАТО ожидает, что ФРГ останется участницей ядерного обмена 19.11.2021

По словам Йенса Столтенберга, альтернативой может стать перемещение ядерных вооружений США "в другие европейские страны, в частности к востоку от Германии". Генсек НАТО выступил на конференции в Берлине.
A child reacts as migrants gather at the Bruzgi-Kuznica Bialostocka border crossing in an attempt to cross the Belarusian-Polish border in the Grodno Region, Belarus November 15, 2021. Oksana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

НАТО: Лукашенко подвергает риску жизни мигрантов 16.11.2021

Североатлантический альянс солидарен с Польшей и странами Балтии в конфликте с Беларусью и проведет консультации с союзниками, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

НАТО предостерегла РФ от агрессивных действий против Украины 15.11.2021

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил о "крупном и неординарном" сосредоточении войск России у границы с Украиной. Он предупредил, что альянс внимательно следит за ситуацией, и призвал воздержаться от провокаций.
NATO General Secretary Jens Stoltenberg Ort: Brussels VPMS HighRes Schnappschuss

Генсек НАТО призвал Евросоюз расширять сотрудничество с альянсом 22.10.2021

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал желание ЕС укрепить свою военную мощь, но высказался против дублирования структур НАТО.
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 23 : NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a press conference ahead of the NATO Defence Ministers Meeting in Brussels, Belgium on October 23, 2019. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Генсек НАТО: России не следует бояться вступления Украины в альянс 22.10.2021

Расширение НАТО всегда способствовало миру и стабильности в Европе, пояснил Йенс Столтенберг. Владимир Путин ранее заявил, что военное развитие Украины под эгидой НАТО является угрозой для России.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

НАТО согласовала план отражения атаки России на нескольких фронтах 21.10.2021

Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.
Camp Protest gegen Kremlchef Putin in Berlin. Foto: Vladimir Esipov/DW 10.4.2021

Мас расценил награждение Навального как призыв к Кремлю освободить его 20.10.2021

"Алексей Навальный как никто другой символизирует, какую горькую цену порой приходится платить за политическую и социальную активность", - заявил глава МИД ФРГ.
23.02.2017, NATO-Fahne und Rußland-Fähnchen, Flagge, Fahne, Fähnchen, Rußland, russisch, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Militärpakt, Militär, Symbol, Logo 23 02 2017 NATO Flag and Russia Flag Flag Flag Flag Russia Russian NATO North Atlantic Treaty Organization Military symbol emblem

Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся 18.10.2021

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО. Интервью DW с экс-чиновником НАТО Джейми Ши о последствиях и рисках этого шага, а также о том, останутся ли еще контакты между НАТО и РФ.
NATO-Hauptquartier zur Blauen Stunde in Bruessel. Bruessel, 04.12.2018. Bruessel Belgien *** NATO headquarters at Blue Hour in Brussels Brussels 04 12 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Очередной саммит НАТО состоится в Мадриде в июне 2022 года 08.10.2021

Участники Североатлантического альянса обсудят программу "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессии России".
Novaya Gazeta editor Dmitry Muratov speaks during an interview with The Associated Press at the Novaya Gazeta newspaper, in Moscow, Russia, Thursday, Oct. 7, 2021. Colleagues of investigative reporter Anna Politkovskaya are sharply criticizing the Russian authorities for failing to track down the mastermind of her killing 15 years ago. Muratov said that the official probe into the killing of investigative reporter Anna Politkovskaya has failed to track down the mastermind and all but fizzled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ( Dmitri Muratow )

В Германии и ЕС поздравили Муратова и Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 08.10.2021

Нобелевская премия мира 2021 года является и знаком признания всех журналистов в мире, ежедневно ведущих зачастую опасную борьбу за право всех на получение информации, заявил министр иностранных дел ФРГ.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО обвинил Россию в злонамеренных действиях 07.10.2021

Россия наращивает "злонамеренную активность", поэтому НАТО необходимо действовать, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Ранее НАТО сократила миссию РФ при альянсе.
EU-Gipfel in Slowenien 05.10.2021

Участники саммита ЕС спорят об отношениях с США и НАТО 06.10.2021

На неформальной встрече лидеров ЕС в Словении президент Франции призвал усилить независимость и суверенитет Европы на технологическом, финансовом и оборонном уровнях. Представители Восточной Европы высказались против.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Генсек НАТО предостерег ЕС от создания сил быстрого реагирования 03.09.2021

По словам Столтенберга, альянс приветствует "более активные усилия ЕС в области обороны", но они не могут заменить НАТО.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Столтенберг назвал ситуацию в Афганистане сложной для НАТО 20.08.2021

США и другие союзники работают над тем, чтобы эвакуировать из Афганистана как можно больше людей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью DW. Он отметил, что НАТО следует извлечь уроки из ситуации.
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