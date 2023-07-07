Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

Накануне саммита НАТО многое прояснилось: приглашения вступить Киеву не будет, Зеленский все же приедет, альянс готов пойти дальше Бухареста-2008. Встреча в Вильнюсе для Украины станет надеждой или разочарованием?

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 7 июля, в Брюсселе на предваряющей встречу в верхах пресс-конференции. Хотя ранее Киев многократно подчеркивал: Зеленский поедет на встречу в Литве только если Украине пообещают нечто конкретное,что приблизило бы ее прием в НАТО. Столтенберг уже дал понять, что приглашения пока не будет, но что же тогда альянс предложит Украине взамен?

Приезд Зеленского - хороший знак, который демонстрирует, что саммит не разочарует украинцев и что помимо членства будут другие сферы, в которых Украина останется довольной, прогнозирует вице-председатель международного аналитического центра Globsec Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein).

Прием Украины в НАТО: дело в формулировке

"Мне бы хотелось, чтобы литовцы вписали этот саммит НАТО в учебники истории", - сказал DW советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он ожидает, что лидеры стран Североатлантического альянса 11-12 июля четко заявят, "что Украина будет неотъемлемой частью НАТО де-юре, так как де-факто мы и так уже являемся частью системы НАТО". Это решение украинский чиновник считает необходимым и "фундаментально правильным", поскольку, по его убеждению, вопрос о членстве Украины в альянсе пора закрыть: "И достроить окончательно систему общеевропейской безопасности, потому что без Украины это выглядело бы странно, учитывая главного оппонента Европы - Российскую Федерацию путинского типа".

Михаил Подоляк Фото: DW

Что анонсирует Столтенберг? Он надеется, что "лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО" и сформулируют свое видение будущего альянса и более сильной Украины. Союзники сейчас консультируются по поводу коммюнике саммита и оттачивают его формулировки, "в том числе о том, как продвинуть Украину к цели стать членом альянса", указал его генсек. Он оказался вдаваться в подробности, пояснив, что решение будет обнародовано после того, как 31 член НАТО и Швеция одобрят текст и подпишут заявление.

По мнению Подоляка, на саммите нужно будет зафиксировать не только сам факт того, что Украина вступит в НАТО, но и определиться со сроками этой процедуры, которая должна быть ускоренной, как для Финляндии и Швеции. "Остальные вопросы будут вынесены за скобки. Зафиксируют, что мы понимаем, что во время войны, конечно же, членом НАТО Украина не станет, но в то же время укажут четкую дорогу, с четкими календарными датами", - полагает советник главы офиса украинского президента.

Приятных сюрпризов для Украины на саммите не будет, предполагает Фройденштайн. Впрочем, неприятных - тоже. "Я думаю, там будет не просто подтверждение Бухарестской декларации 2008 года о том, что Украина в какой-то момент станет членом НАТО, а и выражения посильнее", - говорит он. Например, "мы признаем стремление Украины стать полноправным членом НАТО в близком будущем" или нечто подобное.

И это, по его мнению, наименьший общий знаменатель, к которому могут прийти члены НАТО. "Все мы знаем, что их мнения насчет приема Украины расходятся, но даже те страны, которые выступают против приглашения Киеву, считают важным сделать хотя бы общее заявление. Потому что в противном случае Запад будет выглядеть расколотым, - поясняет аналитик. - А этого никто не хочет показывать на публике, так что минимальным общим знаменателем будет формулировка "Бухарест плюс".

Первая встреча нового Совета Украина-НАТО

Киев также рассчитывает, что вильнюсский саммит положит начало "более глубинной юридической интеграции" Украины в альянс, что выразится в повышении статуса комиссии НАТО по Украине до уровня Совета Украина-НАТО. Более того, первое заседание этого нового органа уже запланировано на 12 июля, о чем свидетельствует официальная программа саммита. В нем примут участие лидеры стран альянса и Швеции, а также Столтенберг и Зеленский.

Генеральный секретарь НАТО пояснил, что совет будет площадкой "для кризисных консультаций и принятия решений", которая позволит Украине и альянсу больше и теснее сотрудничать, сближаться и "вместе решать все вопросы, касающиеся нашей безопасности". Преимущество заключается не только в том, что совет будет наделен полномочиями принятия решений, но и в том, что, если возникнет какая-то срочная тема или угроза, Украина или ее партнеры могут созвать срочное заседание. В отличие от бывшей Комиссии Украина-НАТО, в совете у Украины будут такие же права, как и у членов альянса, и такие же возможности для консультаций. Кроме того, новый орган сможет развивать более сложную структуру, например создавать подкомитеты. Такое устройство позволит углубить отношения Украины и НАТО, убежден ее генсек.

Роланд Фройденштайн Фото: Privat

Политолог Фройденштайн не считает это нововведение столь важным: "Я не вижу ни значительной дополнительной ценности Совета НАТО-Украина, ни его существенных отличий от комиссии. Не думаю, что Зеленский едет на саммит ради Совета". Он полагает, что Киев больше интересует конкретика в сфере поставок вооружений, например, детализация программы по истребителям F-16 и коалиция противовоздушной обороны в формате "Рамштайн плюс".

Завершение перехода ВСУ от советских стандартов к западным

Украинские власти действительно надеются на приоритизацию и ускорение поставок оружия, а также на упрощение бюрократических процедур при предоставлении вооружений Украине. То есть Киев исходит из того, что в результате саммита в Вильнюсе увеличатся объем и скорость поставок для ВСУ, подчеркнул Михаил Подоляк.

По большому счету, сегодня стратегически не важно, пообещает Германия еще десять "Леопардов" или два, говорят эксперты. "Устойчивый поток оружия в Украину зависит от увеличения производства на Западе, и там уже есть декларации о намерениях, но произошло пока что очень мало - и это является решающим", - уверен Фройденштайн. Будут ли западные правительства и ЕС коллективно перераспределять ресурсы для финансирования новых закупок вооружений и наращивания их производства - вот в чем главный вопрос, считает он. Но саммит в Вильнюсе не касается оборонной промышленности.

Со своей стороны, Йенс Столтенберг пообещал, что в Вильнюсе союзники примут решение о создании программы достижения полной функциональной совместимости Украины и НАТО. На эту многолетнюю программу поддержки будут выделены существенные средства с главной целью - завершить масштабный переход ВСУ от советских стандартов, оснащения, процессов и доктрин к западным. "Таким образом мы еще приблизим Украину к НАТО", - уверен Столтенберг.

Гарантии безопасности для Украины

Так НАТО демонстрирует свои намерения долгосрочного военного и оборонного сотрудничества и взаимодействия с Украиной, например, чтобы через пять-десять лет создавать общие оборонные структуры, считают политологи.

По словам генсека альянса, союзники должны обеспечить Украине надежные механизмы безопасности, чтобы по окончании войны Россия не атаковала ее снова. По данным НАТО, некоторые его члены готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, которые станут дополнением к общей стратегии.

Двусторонние гарантии могут быть полезными на время отсутствия консенсуса в НАТО, соглашается Фройденштайн, но в конечном итоге в качестве механизма безопасности для Украины сработает только защита по Пятой статье НАТО. "И я убежден, что это произойдет. Если мы хотим помочь Украине стать процветающей демократией, ей нужно вступить в ЕС. А это будет возможно только если она станет членом НАТО", - резюмирует эксперт.

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