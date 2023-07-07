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Фото: Micha Korb/picture alliance

Вильнюс

Столица и крупнейший город Литвы. Численность населения - около 600 тысяч человек.

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Новости

12 марта 2024 г.

В Вильнюсе напали с молотком на Леонида Волкова

8 марта 2024 г.

Кулеба: Украине нужны неограниченные поставки военной помощи

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Контекст

Symbolbild Doktorhut

Что будет, если ЕГУ признают экстремистской организацией?

Что будет, если ЕГУ признают экстремистской организацией?

Признанием ЕГУ экстремистской организацией власти Беларуси пытаются остановить отток молодежи.
Общество11 января 2024 г.
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Что о белорусах думают литовцы: опрос в Вильнюсе

Что о белорусах думают литовцы: опрос в Вильнюсе

Репортер DW спросила людей в Вильнюсе, как они относятся к приезжим белорусам и поддерживают ли введение ограничений.
Общество7 декабря 2023 г.05:39 мин.
"Карчма 1863"

Белорусские места Вильнюса. Что можно посмотреть

Белорусские места Вильнюса. Что можно посмотреть

Какие места, связанные с белорусской историей, можно посетить в литовской столице - в фотогалерее DW.
Общество10 ноября 2023 г.11 фото
Дискуссия на 21-м Минском форуме

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

На 21-м Минском форуме обсуждались проблемы белорусской идентичности и пути сохранения внимания мира к РБ. Репортаж DW.
Политика12 сентября 2023 г.
Задержанный в наручниках

"Покушение" на Собчак с Симоньян и итоги 507-го дня войны

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Российский танк, возвращенный ЧВК "Вагнер" Минобороны

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

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