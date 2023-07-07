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Фото: Micha Korb/picture alliance
Вильнюс
Столица и крупнейший город Литвы. Численность населения - около 600 тысяч человек.
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Новости
12.03.2024
12 марта 2024 г.
В Вильнюсе напали с молотком на Леонида Волкова
08.03.2024
8 марта 2024 г.
Кулеба: Украине нужны неограниченные поставки военной помощи
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Контекст
Что будет, если ЕГУ признают экстремистской организацией?
Что будет, если ЕГУ признают экстремистской организацией?
Признанием ЕГУ экстремистской организацией власти Беларуси пытаются остановить отток молодежи.
Общество
11.01.2024
11 января 2024 г.
Что о белорусах думают литовцы: опрос в Вильнюсе
Что о белорусах думают литовцы: опрос в Вильнюсе
Репортер DW спросила людей в Вильнюсе, как они относятся к приезжим белорусам и поддерживают ли введение ограничений.
Общество
07.12.2023
7 декабря 2023 г.
05:39 мин.
Белорусские места Вильнюса. Что можно посмотреть
Белорусские места Вильнюса. Что можно посмотреть
Какие места, связанные с белорусской историей, можно посетить в литовской столице - в фотогалерее DW.
Общество
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
11 фото
Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?
Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?
На 21-м Минском форуме обсуждались проблемы белорусской идентичности и пути сохранения внимания мира к РБ. Репортаж DW.
Политика
12.09.2023
12 сентября 2023 г.
"Покушение" на Собчак с Симоньян и итоги 507-го дня войны
"Покушение" на Собчак с Симоньян и итоги 507-го дня войны
Украина изменила тактику наступления, президент Южной Кореи в Киеве, в ракетах РФ нашли комплектующие из стран НАТО.
Конфликты
15.07.2023
15 июля 2023 г.
Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны
Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны
ЧВК "Вагнер" не активна в Украине, российские военные покинули Беларусь, Эрдоган с Путиным обсудят "зерновую сделку".
Конфликты
14.07.2023
14 июля 2023 г.
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"Чуда не произошло". Как Украина оценила итоги саммита НАТО
То, что НАТО так и не открыла двери для Украины, разочаровало многих украинцев. Эксперты опасаются затягивания войны.
Конфликты
13.07.2023
13 июля 2023 г.
Кому-то после войны будет стыдно за саммит НАТО в Вильнюсе
Дать отсчет процессу вступления Украины в НАТО не получилось, но это не провал, считает Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко
Колонка
Конфликты
13.07.2023
13 июля 2023 г.
Где в мире рухнуло доверие к Путину? Итоги нового опроса
Негативное отношение к России и Путину в мире бьет рекорды, хотя есть исключения. Детали - в исследовании Pew Reseach.
Политика
10.07.2023
10 июля 2023 г.
Украина на пути в НАТО. Какова роль ФРГ на саммите альянса?
От Германии на саммите НАТО ожидают определенной позиции в вопросе членства Украины в альянсе. Что предложит Берлин?
Конфликты
10.07.2023
10 июля 2023 г.
Больше, чем Украина: в Вильнюсе НАТО определит свое будущее
Саммит в Вильнюсе - второй и последний шанс НАТО принять стратегическое решение по Украине, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт
Колонка
Политика
10.07.2023
10 июля 2023 г.
Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?
Приглашения Украине вступить в НАТО не будет, но Зеленский все-таки едет в Вильнюс. Зачем?
Конфликты
07.07.2023
7 июля 2023 г.