Оппозиция обсудила, что делать с выборами-2025 в Беларуси

Светлана Тихановская будет исполнять роль национального лидера "до проведения честных и свободных выборов" или пока сама не решит уйти. Об этом белорусские демсилы договорились на конференции в Вильнюсе

Конференция "Новая Беларусь-2024" прошла в Вильнюсе 3-4 августа. Представители белорусских оппозиции собрались, чтобы обсудить стратегию совместных действий на 2025 год, в том числе во время электоральной кампании в Беларуси. Также представители демсил подписали протокол о взаимодействии, в котором определен срок полномочий Светланы Тихановской как "президента-элект".

Тихановская: "Освобождение политзаключенных является приоритетом"

Конференция "Новая Беларусь" проходит третий раз. Открывая мероприятие, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратила внимание на прошедший на этой неделе обмен заключенными между Россией и Западом. Она отметила, что многие надеялись увидеть среди имен освобожденных имена Марии Колесниковой, Игоря Лосика или Анджея Почобута, но белорусская оппозиция не участвовала в процессе переговоров и не могла повлиять на их результат. Тем не менее, по словам Тихановской, "сам факт такого обмена является важным прецедентом", который демсилы попытаются использовать в переговорах в будущем.

"Это возможность обратить внимание всего мира на ситуацию в Беларуси и на ситуацию с белорусскими политзаключенными, - заявила Тихановская. - Здесь сегодня много дипломатов, которые работают с Беларусью, для них, как и для нас, тема освобождения политзаключенных является приоритетом. Я уверена, что вместе мы сможем найти способы и механизмы, чтобы вытащить наших людей из тюрем".

Конференция "Новая Беларусь" в Вильнюсе Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Советник Тихановской Франак Вячорка отметил, что ситуация в Беларуси "замораживается", и это на руку Александру Лукашенко: "Это то, чего он хотел бы, - заморозить ситуацию с политзаключенными, чтобы она просто сошла с повестки, чтобы даже не поднимался вопрос какого-то обмена с участием белорусов", - считает политик.

По его словам, задача демсил - удержать и увеличить присутствие Беларуси в международной повестке и не позволить Лукашенко "перевернуть страницу в 2025 году".

Что оппозиция будет делать во время электоральной кампании 2025?

У демсил пока нет единой стратегии, как действовать время электоральной кампании 2025 года. Нет единого мнения на этот счет и у белорусов. По данным инициативы "Народный опрос", которые привел Вячорка, 27% продемократически настроенных белорусов считают, что надо выборы бойкотировать, около 17% призывают голосовать против всех, 11,5% - к срыву голосования, 4% - к активным действиям после выборов, 15,7% считают, что ничего делать не надо.

"Бойкот - это тот метод, который очень нужен и очень соответствует интересам режима, потому что для режима во время электоральной кампании тишина является самым лучшим подарком, который мы можем сделать", - считает заместитель главы Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Он выступает за "безопасную политизацию общества" и голосование против всех, которое "не приведет к административной или уголовной ответственности в отношении тех, кто будет поддерживать данный подход".

У демсил пока нет единой стратегии на выборах-2025 Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров считает, что нынешняя стратегия демократических сил не привела к нужному результату. По его мнению, "легитимность этого режима в глазах самих белорусов растет", а "давление и санкции не привели к экономическому обвалу режима".

Егоров также отметил, что режим Лукашенко ищет возможности для повышения своей субъектности , и что "субъектность может дать ему в определенном смысле переговорные стратегии".

"Я бы признал легитимность в определенном смысле того, что происходит в Беларуси. Я бы обменял присутствие, например, европейских послов в Беларуси, если это позволяет освобождать политических заключенных в массовом порядке", - сказал Егоров.

Такая позиция возмутила Павла Латушко. Он заявил, что не готов признать президентом человека, который "давал приказы убивать мирных белорусов, который пытает в белорусских тюрьмах белорусов, уничтожает нашу независимость".

Оппозиции договорилась о статусе Тихановской после 2025 года

Вопрос о стратегии демсил во время избирательной кампании позже прокомментировала и Светлана Тихановская . "Мы должны понимать, что может быть несколько сценариев проведения так называемых выборов, ритуала, когда Лукашенко сам себя назначает, - предположила Тихановская. - Но мы, конечно, к этому моменты должны мобилизоваться и сделать все, чтобы привлечь, прежде всего, внимание белорусов к Беларуси, к проблемам белорусов в Беларуси, к политзаключенным".

Светлана Тихановская останется лидером демсил и после 2025 года, если сама не уйдет. Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Оппозиции удалось договориться о статусе самой Тихановской после 2025 года. Во время конференции был подписан протокол взаимодействия между Светланой Тихановской, Координационным советом, Объединенным переходным кабинетом и Офисом Тихановской. В нем в частности отмечается, что Светлана Тихановская победила на президентских выборах 2020 года и исполняет роль национального лидера "до проведения честных и свободных выборов в Беларуси". Или пока не решит остановить свою деятельность.

Польский дипломат: "Европеизация - это самое главное для белорусов"

Еще одна тема конференции "Новая Беларусь 2024" - недопущение "железного занавеса" между белорусами и Европой, решение визовых вопросов и легализации белорусов в изгнании. Представители оппозиции настаивают: место Беларуси в Европе.

Советник Светланы Тихановской по парламентскому сотрудничеству и конституционной реформе Анатолий Лебедько предложил "подготовить и направить в Брюссель заявку на вступление Беларуси в Европейский Союз".

В центре - Артур Михальский Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Участие в дискуссии о "Европе для белорусов" принял специальный представитель МИД Польши по взаимоотношениям с демсилами Беларуси Артур Михальский. "Я думаю, что в Польше было и до сих пор сохраняется глубокое понимание, что европеизация - это самое главное для белорусов", - заявил дипломат.

В то же время Михальский добавил, ожидать, что в нынешних условиях войны и гибридной войны, что все будет как раньше, "немного не реалистично": "Невозможно ввести такие санкции, которые бы только исключительно ударили по режиму и ни в коем случае не ударили по обществу".

Тем не менее, по словам представителя Польши, визы белорусам выдаются постоянно, просто спрос на них растет, при этом в РБ уменьшилось число консульских сотрудников, а вопросы безопасности требуют более длительной и тщательной проверки документов.

В конференции участвовал представитель Украины

Участие в Конференции принял посол Украины по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим. В интервью DW он отметил, что впервые принял приглашение белорусских демсил, хотя его звали и на предыдущие конференции. "Есть разные белорусы, есть разная Беларусь. Мы контактируем с Беларусью, которая сейчас поддерживает Украину и противодействует российской агрессии", - отметил дипломат. Он обратил внимание: если режим Лукашенко сотрудничает с Россией, то "почему мы не можем сотрудничать с частью белорусского сообщества, которая против войны, которая поддерживает нас".

По словам Кизима, есть общие цели: победить режим Путина, а также - "чтобы Беларусь была демократической страной, потому что, как свидетельствует практика, только в таких условиях не сможет повториться ситуация, которая была 24 февраля 2022 года".