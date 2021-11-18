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Фото: Privat
Денис Ивашин
Денис Ивашин - журналист-расследователь из Беларуси, политзаключенный.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?
В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?
Тихановская, независимые журналисты, "рельсовые партизаны". Кого белорусские власти считают "изменниками родины"?
Права человека
05.03.2024
5 марта 2024 г.
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество
15.08.2022
15 августа 2022 г.
Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно
Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно
Журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
Политика
30.03.2022
30 марта 2022 г.
Дело Ивашина: почему власти испугались журналиста из Гродно?
Дело Ивашина: почему власти испугались журналиста из Гродно?
Журналиста Ивашина, рассказавшего об экс-"беркутовцах" на службе у Лукашенко, обвиняют в госизмене. Что о нем известно?
Права человека
18.11.2021
18 ноября 2021 г.
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