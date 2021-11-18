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Журналист Денис Ивашин
Фото: Privat

Денис Ивашин

Денис Ивашин - журналист-расследователь из Беларуси, политзаключенный.

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Контекст

Здание суда Минского района

В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?

В Беларуси 45 человек судили за госизмену. Кто эти люди?

Тихановская, независимые журналисты, "рельсовые партизаны". Кого белорусские власти считают "изменниками родины"?
Права человека5 марта 2024 г.
Денис Ивашин

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество15 августа 2022 г.
Журналист из Беларуси Денис Ивашин

Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно

Журналиста из РБ Ивашина обвиняют в шпионаже. Что известно

Журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
Политика30 марта 2022 г.
Денис и Ольга Ивашины на акции протеста в Гродно. Фото из архива

Дело Ивашина: почему власти испугались журналиста из Гродно?

Дело Ивашина: почему власти испугались журналиста из Гродно?

Журналиста Ивашина, рассказавшего об экс-"беркутовцах" на службе у Лукашенко, обвиняют в госизмене. Что о нем известно?
Права человека18 ноября 2021 г.