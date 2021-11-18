Дело Ивашина: почему власти испугались журналиста из Гродно?

Белорусского редактора международного волонтерского сообщества InformNapalm Дениса Ивашина, задержанного в Гродно более 8 месяцев назад, обвинили в измене государству. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Незадолго до ареста журналист опубликовал расследование о бывших сотрудниках украинского спецподразделения "Беркут", принятых на службу в белорусские силовые структуры. DW - о том, чем известен Денис Ивашин и чем он мог испугать белорусские власти.

Куропаты, "русский мир", бывшие "беркутовцы"

Денис Ивашин - гражданин Беларуси со статусом "зарубежного украинца", в 2014 году он участвовал в событиях на Майдане в Киеве. У себя на родине журналист хорошо известен резонансными материалами и расследованиями: он писал о строительстве ресторана рядом с местом массовых сталинских расстрелов в Куропатах, влиянии "русского мира" на Беларусь и Сирию, совместных учениях Росгвардии и белорусских силовиков, а также о возможном участии бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в разгоне мирных протестов 2020 года в Беларуси. Материалы публиковались в белорусской газете "Новы час".

Накануне ареста в интервью телеканалу "Настоящее время" журналист рассказал о третьей части расследования о "беркутовцах" на службе у Лукашенко. "Возможно, статьи, посвященные бывшим "беркутовцам", которых после бегства из Украины приняли на работу белорусские власти, стали последней каплей, после которой решили, что его надо брать", - говорит жена журналиста Ольга Ивашина.

Что узнал Ивашин о "беркутовцах" в Беларуси?

Как удалось выяснить Денису Ивашину, в белорусском ОМОНе служат более десяти экс-"беркутовцев": не только рядовых бойцов, но и прапорщиков и офицеров. Все они, как предполагает журналист, получили белорусское гражданство и были приняты на службу в милицию вопреки законодательству. Ранее Ивашин говорил, что "никаких условий для выдачи им гражданства не было еще в 2014 году, когда они бежали из Украины".

В декабре 2013 года "беркутовцы" участвовали в подавлении протестов в Киеве

Журналист уверен, что в 2020 году бывшие "беркутовцы" участвовали в задержаниях участников мирных протестов в Беларуси. В своем расследовании он публикует выписки из протоколов административных дел и анкетирования во время судов над активистами, где "беркутовцы" выступают в качестве свидетелей.

"Есть расследование, есть конкретные имена и фамилии, фотографии - спорить с этим невозможно. Можно только признать факт, что, действительно, эти люди приняты на службу в Беларуси, и это произошло в обход законов", - говорит Ольга Ивашина.

Что стало причиной обвинения в госизмене?

Ивашина задержали 12 марта 2020 года в его квартире в Гродно по подозрению в нарушении ст. 365 УК РБ - "вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел". Максимальное наказание по этой статье предполагает три года лишения свободы.

Ивашин, в свою очередь, не раз подчеркивал, что проводил журналистское расследование в рамках закона, использовал только открытые источники информации и не нарушал белорусское законодательство. "В открытых источниках можно найти много интересных данных, о которых официальные власти были бы рады умолчать", - говорит коллега Ивашина из InformNapalm Антон Павлушко.

Коллеги Ивашина уверены: для обвинения в госизмене в Беларуси достаточно быть журналистом

В конце октября Ивашину предъявили новое обвинение - в госизмене. "Фактически для признания виновным по статье о госизмене никаких особенных доказательств не надо: суды проходят в закрытом режиме, адвокаты под подпиской о неразглашении. Легко назначить виновного, никто это не проверит, можно посадить человека на столько, на сколько захотят", - считает Ольга Ивашина.

Антон Павлушко сомневается в том, что причиной обвинений Ивашина в государственной измене стало его расследование о бывших "беркутовцах". "Денис - известный белорусский журналист и общественный деятель, - говорит он. - Для сегодняшних белорусских властей этого, видимо, достаточно, чтобы обвинить в госизмене. В Беларуси есть общий тренд на ограничение свободы слова".

Сердечный приступ в тюрьме

В гродненской тюрьме №1 Дениса Ивашина пять раз помещали в карцер - в общей сложности журналист провел там 30 дней. Больше двух месяцев он не получает писем, в свиданиях с родными ему отказывают. Белорусские правозащитники признали гродненского журналистаполитзаключенным.

Белорусское правозащитное общество признало Дениса Ивашина политзаключенным

"Мы не знаем, за что Денис попал в карцер, знаем только, что это какие-то мелкие, непонятные якобы "нарушения", которых в случае с другими заключенными просто не замечают. В принципе, нет разницы, за что его помещают в карцер, просто это дополнительные пытки, чтобы добиться от него чего-то. Когда муж был в карцере во второй раз, у него случился сердечный приступ. Писем от Дениса нет два месяца, поэтому сложно сейчас узнавать что-то о его здоровье", - рассказывает Ольга Ивашина.

Когда дело Дениса направят в суд, его жене неизвестно. Адвокат журналиста находится под подпиской о неразглашении и лишен права рассказывать о ходе предварительного следствия. Молчат и следователи. "Они два месяца не могли нам сказать, в чем обвиняют Дениса. Просто сплошная стена и полное отсутствие информации", - говорит Ольга.

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