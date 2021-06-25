Тихановская: "Нельзя, чтобы Беларусь уходила из международной повестки"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью DW поделилась своим мнением о том, должен ли Евросоюз идти на переговоры с Александром Лукашенко, и рассказала, чего она ждет от нового правительства Германии и каким видит единственное возможное разрешение миграционного кризиса на границах Беларуси и Евросоюза.
DW: Самая острая проблема в отношениях Беларуси и Евросоюза сегодня - миграционный кризис на границах. Как вы считаете, должен ли Евросоюз сейчас пойти на переговоры с Минском?
Светлана Тихановская: Все наверняка понимают, что миграционным кризисом нелегитимный режим пытается вызвать на переговоры Евросоюз - для того, чтобы этот режим признали легитимным. Этого сейчас ни в коем случае нельзя делать, потому что, по сути, это будут переговоры с террористом, который, мало того, что сейчас терроризирует белорусский народ, так еще покушается на безопасность Евросоюза. Все знают причину этого миграционного кризиса - это режим. И нужно делать все возможное, чтобы заставить его прекратить - не переговорами, а именно давлением.
Переговоры должны идти не между нелегитимным режимом и Евросоюзом, а между режимом и гражданским обществом в Беларуси. Потому что миграционный кризис прекратится, как только прекратится насилие в Беларуси и будет сменяемость власти.
Сейчас задача Евросоюза - создавать точки давления на режим, в том числе санкциями. Ничто другое - никакие дипломатические отношения - на режим не действуют.
Нужно помогать мигрантам, которые в этом нуждаются, женщинам, детям. Но в целом та тактика, которую сейчас ЕС принял насчет миграции, наверное, самая правильная.
- Престижная правозащитная премия имени Вацлава Гавела, которую недавно получила Мария Колесникова, еще раз напомнила о политзаключенных в Беларуси. Какое значение эта награда имеет для белорусов?
- Эта премия, во-первых, нашла своего достойного обладателя. Маша - наш герой. Во-вторых, все понимают, что это премия всему белорусскому народу. Это привлечение внимания к вопросу Беларуси. Нельзя, чтобы Беларусь уходила из международной повестки дня. Сейчас не видимы массовые демонстрации - но это потому, что у режима есть такое оружие как насилие, а не потому, что белорусы больше не хотят перемен. Премия - это знак уважения к белорусам, которые продолжают борьбу.
- В Беларуси до сих пор помиловали лишь 13 политзаключенных. Как вы считаете, стоит ли оппозиции пересмотреть свою тактику в этом вопросе? И как вообще можно решить эту проблему?
- Тактика частичного выпуска политзаключенных уже была в истории Беларуси - в 2005 году, в 2010-11 годах. И это называется торг политзаключенными. Выпустили несколько человек - и то это люди, которые написали прошения о помиловании. Понятно, что людей заставили это сделать какие-то обстоятельства. Никто своего видения происходящего в стране не изменил.
Пора прекратить эту практику, когда торгуют людьми: "вот мы выпустим немножко - вы санкции снимете, мы еще выпустим - вы еще снимете". Нужно вырубать проблему на корню. Мы стоим на своем: все политзаключенные должны быть отпущены с дальнейшей реабилитацией, потому что даже те люди, которые выпущены сейчас, остаются в заложниках у системы. Их могут в любой момент - если они проявят политическую позицию - опять забрать в тюрьму, и это никогда не прекратится.
- Если судить по европейским СМИ, степень внимания к Беларуси снизилась. На политическом уровне происходит то же самое?
- Гражданское общество остро реагирует на вопросы, которые освещены в СМИ. А так как для СМИ сейчас нет красивых картинок с демонстрациями, либо, наоборот, как ни больно об этом говорить, с избитыми людьми, - интерес падает.
Встреча Светланы Тихановской с министром иностранных дел Германии Хайко Масом, октябрь 2020 года
Но на политическом уровне мы видим жесткую позицию. Да, недостаточно, возможно, рычагов давления на режим. Но то, что позиция Евросоюза консолидирована, конечно, нас радует. Европейский Союз должен понимать, что нами нельзя манипулировать, 27 стран как минимум, еще США, Великобритания, Украина - с нами. Нельзя играть в игры диктатора. И Евросоюз сейчас занял принципиальную позицию.
Конечно, в мире много всего случается, и внимание бывает отвлечено. Но Беларусь не уходит из повестки дня. С одной стороны, и мы работаем много над этим, с другой - видим, что никто не собирается договариваться с Лукашенко, вести бизнес as usual. Все понимают, с каким человеком имеют дело и что это пора прекращать, следуя за белорусским народом.
- Чего вы ждете от нового правительства Германии?
- Такой же принципиальной позиции. Мы встречались с руководителями каждой партии по несколько раз, заручились поддержкой. Беларусь сейчас объединяет людей, партии и страны, поэтому я уверена, что какие бы коалиции ни образовались, кто бы ни стал руководителем той или иной партии, все равно по вопросу Беларуси мнение не изменится. Наша задача, возможно, чтобы внимание в будущем парламенте только усиливалось.
- Заканчивается "эра Меркель". Ожидаете ли вы, что в частном порядке Ангела Меркель продолжит оказывать поддержку Беларуси и белорусам?
- Я бы не говорила, что эра госпожи Меркель закончилась. Я думаю, что, не будучи привязанной сейчас к своему статусу, своему положению, она, возможно, будет говорить даже более открыто. Она остается влиятельным человеком в политике Германии, во внешней политике. И я более чем уверена, что ее голос мы еще услышим - касательно Беларуси в том числе.
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Автор: Янина Мороз