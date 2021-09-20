Холод и голод: от чего погибли мигранты на границе Польши с Беларусью
Три беженца были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. Варшава расследует их гибель и обвиняет Минск в "организованной акции".
Польские силы безопасности охраняют мигрантов в приграничной зоне с Беларусью, сентябрь, 2021 год
Гибель троих человек в приграничной с Беларусью польской зоне в минувшие выходные побудила Варшаву вновь обвинить белорусского правителя Александра Лукашенко в "организованной акции". Именно так высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи в понедельник, 21 сентября, с представителями пограничной службы страны, доложивших ему об известных на тот момент обстоятельствах, при которых были найдены тела погибших.
Люди, смерть которых, по всей видимости, наступила от переохлаждения и истощения, были мигрантами, прибывшими на границу с Польшей через Минск. "Мы не знаем их имен, мы не знаем, кем они были, но сделаем все возможное, чтобы они не остались неизвестными", - заверил Моравецкий после встречи с пограничниками.
По сообщениям польских СМИ, один из умерших был родом из Ирака. Его и еще двоих мигрантов обнаружили жители пограничных районов Польши, которые пошли в лес за грибами. Они тут же вызвали скорую помощь, но иракского беженца спасти не удалось. Его спутники были доставлены в больницу "в умеренно хорошем состоянии", сообщил один из медиков в эфире частного телеканала TVN24.
По данным МВД Польши, двое спасенных мигрантов прибыли в Минск в середине сентября. Их якобы пообещали доставить в Германию, потребовав за это от каждого 2500 долларов. После того как мужчин высадили на территории Польши, они заблудились в лесу и хотели вернуться обратно в Минск, но белорусские пограничники вынудили их двинуться обратно к польской границе.
Наркотики для нелегалов?
После очередной неудачной попытки попасть в Минск мигрантов доставили к литовской границе в составе группы примерно из 20 человек. Недалеко от участка, где сходятся границы Беларуси, Литвы и Польши, они снова перешли на польскую территорию. По словам очевидцев, беженец из Ирака вел себя странно: его поведение вызвало у попутчиков подозрение, что мужчина находился под воздействием наркотиков.
Принимал ли погибший иракец какие-то препараты, покажет вскрытие. Его спутники, в свою очередь, утверждают, что белорусский пограничник дал ему таблетку на случай, если он замерзнет. Глава МВД Польши Мариуш Каминский заверил, что все обстоятельства гибели будут тщательно изучены.
Еще одна мертвая женщина в Беларуси
О двух других погибших почти ничего не известно. Глава пограничной службы Польши Томаш Прага лишь отметил, что они были не единственными жертвами, обнаруженными в минувшие выходные: на белорусской стороне границы польские пограничники заметили тело умершей женщины и находящихся рядом с ней мигрантов. Привлечь внимание белорусских коллег им удалось лишь после многочисленных попыток. Минск утверждает, что погибшая женщина незаконно проникла на территорию Беларуси из Польши.
Польские солдаты охраняют уже построенный участок пограничного забора с Беларусью
Кроме того, польские пограничники остановили при переходе границы беременную женщину с 13 чужими детьми. Некоторые из них были заражены коронавирусом и госпитализированы. Еще восемь мигрантов заблудились в болотистой местности и были выведены из леса после спасательной операции, к которой пришлось привлечь не только пограничников, но и солдат, пожарных, полицию и вертолет.
Варшава: "Мы не поддадимся на шантаж"
Польское правительство все громче говорит об "организованных действиях" Александра Лукашенко по дестабилизации границ Евросоюза. По данным Варшавы, в сентябре были зафиксированы 4 000 незаконные попытки пересечения белорусско-польской границы. В августе их было свыше 3 000 - больше, чем за весь прошлый год. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что записи с камер и беспилотников не оставляют сомнений в том, что мигрантов "абсолютно точно" доставляют к польской границе белорусские пограничники.
"Мы имеем дело с масштабной организованной операцией, которая хорошо контролируется из Минска и Москвы", - заявил глава правительства Польши Моравецкий. По его словам, Польша "не позволит себя шантажировать" и еще больше усилит охрану границы: в ближайшие дни регион будет укреплен дополнительными войсками и военной техникой для защиты от наплыва нелегальных мигрантов, которых, по мнению Варшавы, используют Беларусь и Россия для дестабилизации Евросоюза.
Польша уверена, что спровоцированный Минском миграционный кризис на границе с ЕС контролируется Москвой
Беспокойство польских властей усиливает еще и то, что на прошлой неделе Беларусь ввела безвизовый режим с Иорданией, Египтом, Пакистаном и ЮАР: в Варшаве опасаются, что это обстоятельство еще больше обострит миграционный кризис на границах ЕС.
Продлит ли Польша чрезвычайное положение?
Чрезвычайное положение, действующее в настоящее время в приграничной зоне, было объявлено 2 сентября сроком на 30 дней и затрагивает 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. На территории его действия временно запрещено проведение массовых мероприятий, находящиеся в общественных местах лица обязаны носить с собой удостоверение личности, а не проживающие в этих населенных пунктах люди не могут въехать в них. С момента введения чрезвычайного положения даже журналисты не могут составить себе представление о том, что происходит в этом регионе.
В ответ на призыв одного из журналистов позволить представителям СМИ выполнять свою работу и предоставить им допуск в регионы чрезвычайного положения, чтобы польской общественности не приходилось полагаться на репортажи и фотографии белорусской стороны, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил: "Я не понимаю, почему вы считаете, что десятки журналистов должны находиться на узкой приграничной полосе в тот опасный и сложный момент, когда вооруженные солдаты с обеих сторон исполняют свои обязанности".
По мнению главы МВД, журналисты вполне могут сделать репортаж "с расстояния в километр" - это, считает Каминский, "не неудобство, а вопрос разума и ответственности". Однако обеспокоены не только представители СМИ, но и гуманитарные организации: они жалуются, что не могут наблюдать за судьбой мигрантов и практически лишены возможности помочь пострадавшим.
С наступлением холодов положение мигрантов еще больше ухудшится. В восточной части Польши температура ночью в некоторых местах опускается до трех градусов тепла. В ближайшие несколько дней польское правительство решит, продлевать ли режим чрезвычайного положения. Пока что ничто не говорит в пользу его отмены.
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Ответ ЕС на насилие
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Лукашенко в черном списке ЕС
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.