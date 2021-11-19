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Кризис с мигрантами на границе Беларуси и ЕС

Спровоцированный осенью 2021 года режимом Лукашенко наплыв к границе Беларуси и Польши тысяч мигрантов из Ирака и Сирии, стремящихся пробиться на трерриторию Евросоюза.

Ситуация на восточной внешней границе ЕС обострилась 8 ноября 2021 года, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. Группы мигранты неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции.

FILE PHOTO: Masrour Barzani, head of the Kurdistan Regional Government's Security Council, speaks during an interview with Reuters in Erbil, Iraq, November 6, 2016. To match Interview MIDEAST-CRISIS/MOSUL-SECURITY REUTERS/Azad Lashkari/File Photo

Глава курдов не считает экономический кризис причиной бегства людей в Беларусь 19.11.2021

Многие из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, прибыли из Иракского Курдистана. По словам главы курдской автономии, они заплатили тысячи долларов за поездку.

Как ЕС решает кризис с мигрантами на границе с Польшей и есть ли у Брюсселя общая стратегия? (19.11.2021) 19.11.2021

В Евросоюзе нет единогласия в вопросе решения кризиса с мигрантами на границе с Польшей. Одни страны требуют, чтобы союз следовал своим ценностям и принял застрявших в Беларуси людей. Другие же призывают возвести защитные стены на границах.

Migrants from the Middle East and elsewhere gather at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Wednesday, Nov. 17, 2021. Some of the migrants have children with them at the border in their desperate bid to reach the EU. Most are fleeing conflict, poverty and instability in the Middle East and elsewhere. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Лукашенко не исключил, что белорусы помогли мигрантам попасть в ЕС 19.11.2021

В интервью Александра Лукашенко британской медиакомпании BBC речь шла прежде всего о ситуации на польско-белорусской границе.

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС? 19.11.2021

Ситуация с мигрантами на границе с Польшей вынудила Евросоюз пойти на переговоры с белорусскими властями. Впервые с августа 2020 года и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель созвонилась с Александром Лукашенко. Просил ли Лукашенко признать его легитимность и снять санкции? Пойдет ли ЕС на уступки или Минску грозят новые санкции? Какую роль в кризисе играет Россия? Обсуждаем в ток-шоу "В самую точку".

Второй звонок Меркель Лукашенко: Минск просит ЕС пустить 2 тысячи мигрантов. DW Новости (18.11.2021) 18.11.2021

Александр Лукашенко, которого ЕС считает организатором коллапса на польско-белорусской границе, утверждает, что попросил Евросоюз создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов. И что якобы канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пообещала ему содействовать этому.

07.07.2016, Libanon, Beyrouth: ©Louis Witter / Le Pictorium/MAXPPP - Louis Witter / Le Pictorium - 07/07/2016 - Liban / Beyrouth - Vue de Beyrouth au Liban le 7 juillet 2016. / 07/07/2016 - Lebanon / Beirut - View of Beirut, Lebanon, the July 7th 2016.?? Foto: Louis Witter / Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

Ливан вслед за другими странами ограничил полеты в Беларусь 17.11.2021

На рейсы в Беларусь допускаются только белорусы, а также ливанцы и иностранцы с соответствующими визами, заявило управление гражданской авиации Ливана. Ограничения введены на неопределенное время.

"Порочная и циничная игра": европейские политики и эксперты о ситуации на польской границе (17.11.2021) 17.11.2021

Кадры с белорусско-польской границы, на которых запечатлены столкновения мигрантов с польскими пограничниками, вызвали в ЕС широкий резонанс. В Брюсселе отмечают, что из-за действий режима в Минске страны ЕС оказались в крайне непростой ситуации.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 15, 2021: Refugees are seen at Kuznica Bialostocka-Bruzgi border crossing on the Polish-Belarusian border as seen from Belarus. The migrant crisis on the border of Belarus with Poland, Lithuania, and Latvia escalated on November 8. Several thousand migrants approached the Belarusian-Polish border and set up a tent camp on the Belarusian side of the border; some of them have tried to cross the border by breaking a barbed wire fence. Oksana Manchuk/BelTA/TASS

ЕС направил 700 тысяч евро гуманитарной помощи мигрантам в Беларуси 17.11.2021

Гуманитарная помощь будет предоставлена через Белорусский Красный Крест и другие гуманитарные организации, сообщила Еврокомиссия.
04.05.2019, Flughafen Frankfurt am Main. Rhein-Main Airport. Eine Embraer 195 LR der Fluggesellschaft Belavia aus Weißrussland, startet in Richtung Osten.

Как Берлин убедил авиакомпании не брать мигрантов на рейсы в Минск 17.11.2021

Одной только угрозы запрета на полеты в ЕС оказалось достаточно, чтобы авиакомпании добровольно отказались от перевозки в Минск граждан стран, лидирующих по числу беженцев в ЕС.
A child reacts as migrants gather at the Bruzgi-Kuznica Bialostocka border crossing in an attempt to cross the Belarusian-Polish border in the Grodno Region, Belarus November 15, 2021. Oksana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

НАТО: Лукашенко подвергает риску жизни мигрантов 16.11.2021

Североатлантический альянс солидарен с Польшей и странами Балтии в конфликте с Беларусью и проведет консультации с союзниками, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 15, 2021: Refugees are seen at Kuznica Bialostocka-Bruzgi border crossing on the Polish-Belarusian border as seen from Belarus. The migrant crisis on the border of Belarus with Poland, Lithuania, and Latvia escalated on November 8. Several thousand migrants approached the Belarusian-Polish border and set up a tent camp on the Belarusian side of the border; some of them have tried to cross the border by breaking a barbed wire fence. Oksana Manchuk/BelTA/TASS

"Я бы не покупал билет у Лукашенко". Как белорусы относятся к мигрантам, которые едут в ЕС 16.11.2021

Белорусы спорят о том, как воспринимать тех, кто сегодня воспользовался белорусским политическим кризисом, чтобы попасть в Европу.

Belarus's President Alexander Lukashenko is seen on TV screens inside a shop, broadcast during a briefing in Minsk, Belarus, Friday, Feb. 3, 2017. In the televised broadcast on Friday, Lukashenko asked the country's interior minister to press charges against Russia's top food safety official, alleging charges of damaging the state because Russia stopped the import of Belarusian products due to quality issues and suspicions that Belarus resells EU-made dairy products that are banned in Russia. The Kremlin responded to the outburst, listing the loans and reduced taxes Russia gave to Belarus. (AP Photo/Sergei Grits)

Меркель критикуют за телефонный разговор с Лукашенко 16.11.2021

В ФРГ, Эстонии и Польше Меркель критикуют за телефонный разговор с Лукашенко. Это стало фактически признанием легитимности белорусского правителя, считает эксперт фракции "зеленых" в бундестаге.
Belarusian President Alexander Lukashenko seen as he visits the Belarusian Interior Ministry special forces base in Minsk, Belarus, Wednesday, Dec. 30, 2020. (Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP)

Комментарий: В заложниках у Лукашенко 16.11.2021

Евросоюзу удалось приостановить приток мигрантов в Беларусь. Но ситуация на белорусско-польской границе остается взрывоопасной - в том числе по военным причинам, пишет в FAZ Николас Буссе.
Migrants gather in front of a barbed wire fence at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Monday, Nov. 15, 2021. European Union foreign ministers are expected Monday to decide to expand sanctions against Belarus to include airlines, travel agents and individuals alleged to be helping to lure migrants to Europe as part of a hybrid attack against the bloc by President Alexander Lukashenko. (Oksana Manchuk/BelTA pool photo via AP)

Польша обвинила белорусских силовиков в вооружении мигрантов 16.11.2021

Мигранты на польско-белорусской границе забрасывают польских военных камнями и светошумовыми гранатами, полученными от белорусских силовиков, которые контролируют атаку, заявило Минобороны Польши.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 15, 2021: Refugees are seen at Kuznica Bialostocka-Bruzgi border crossing on the Polish-Belarusian border as seen from Belarus. The migrant crisis on the border of Belarus with Poland, Lithuania, and Latvia escalated on November 8. Several thousand migrants approached the Belarusian-Polish border and set up a tent camp on the Belarusian side of the border; some of them have tried to cross the border by breaking a barbed wire fence. Oksana Manchuk/BelTA/TASS

ЕС отгораживается от мигрантов: Лукашенко ускорил этот тренд? 16.11.2021

События на белорусско-польской границе изменили настроения во многих странах ЕС по отношению к мигрантам. Насколько должна быть укрепленной "крепость Европа"?

Автобусов из Германии для мигрантов не будет, а Лукашенко ждут новые санкции. DW Новости (15.11.21) 15.11.2021

В Берлине призвали не верить слухам об отправке автобусов в Польшу. Однако мигранты отказываться от своих планов тоже не собираются и не покидают район границы. Сегодня же ситуацию с инструментализацией мигрантов режимом Александра Лукашенко обсудили министры иностранных дел ЕС.

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