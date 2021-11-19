Кризис с мигрантами на границе Беларуси и ЕС

Спровоцированный осенью 2021 года режимом Лукашенко наплыв к границе Беларуси и Польши тысяч мигрантов из Ирака и Сирии, стремящихся пробиться на трерриторию Евросоюза.

Ситуация на восточной внешней границе ЕС обострилась 8 ноября 2021 года, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. Группы мигранты неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции.