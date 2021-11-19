Кризис с мигрантами на границе Беларуси и ЕС

Спровоцированный осенью 2021 года режимом Лукашенко наплыв к границе Беларуси и Польши тысяч мигрантов из Ирака и Сирии, стремящихся пробиться на трерриторию Евросоюза.
Ситуация на восточной внешней границе ЕС обострилась 8 ноября 2021 года, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. Группы мигранты неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции.
В Евросоюзе нет единогласия в вопросе решения кризиса с мигрантами на границе с Польшей. Одни страны требуют, чтобы союз следовал своим ценностям и принял застрявших в Беларуси людей. Другие же призывают возвести защитные стены на границах.
Ситуация с мигрантами на границе с Польшей вынудила Евросоюз пойти на переговоры с белорусскими властями. Впервые с августа 2020 года и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель созвонилась с Александром Лукашенко. Просил ли Лукашенко признать его легитимность и снять санкции? Пойдет ли ЕС на уступки или Минску грозят новые санкции? Какую роль в кризисе играет Россия? Обсуждаем в ток-шоу "В самую точку".
Александр Лукашенко, которого ЕС считает организатором коллапса на польско-белорусской границе, утверждает, что попросил Евросоюз создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов. И что якобы канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пообещала ему содействовать этому.
Кадры с белорусско-польской границы, на которых запечатлены столкновения мигрантов с польскими пограничниками, вызвали в ЕС широкий резонанс. В Брюсселе отмечают, что из-за действий режима в Минске страны ЕС оказались в крайне непростой ситуации.
В Берлине призвали не верить слухам об отправке автобусов в Польшу. Однако мигранты отказываться от своих планов тоже не собираются и не покидают район границы. Сегодня же ситуацию с инструментализацией мигрантов режимом Александра Лукашенко обсудили министры иностранных дел ЕС.