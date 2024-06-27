Польша давит на Беларусь через Пекин. Это сработает?

На фоне миграционного кризиса Польша грозит закрыть границу с РБ и предупреждает об этом Китай. Разбираемся, кто на самом деле проиграет.

Польский президент Анджей Дуда на встрече в Пекине предупредил главу КНР Си Цзиньпина о возможном полном закрытии польско-белорусской границы, объяснив это реакцией на трагедию - убийство мигрантом польского военного. В эскалации Дуда обвинил белорусские власти.

Китайская сторона, по заявлению МИДа страны, надеется, "что обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и будут решать проблему путем консультаций, чтобы избежать эскалации напряженности”.

DW выясняла у экспертов, почему именно сейчас случился новый виток противостояния, зачем Польша втягивает в него Китай, кто проиграет, если границу с РБ перекроют и насколько это реально.

Главный железнодорожный поток - Китай - ЕС

Почему арбитр - Китай? Через Беларусь и РФ по железной дороге идет поток грузов из Китая в Европу и обратно. После февраля 2022 года он стал меньше, европейские компании избегают этого пути. "Но это все еще основной железнодорожный транспортный коридор Китай - Европа", - говорит экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

Сейчас на границе работаетодин погранпереход для пассажирского транспорта "Брест - Тересполь", один - для грузового автотранспорта "Кукурыки - Козловичи" и грузовой железнодорожный переход.

Что везут? "Китай это уже не тот, что 20 лет назад. Нынешняя структура его экспорта в ЕС - это химикаты, автомобили, оборудование. Товары повседневного спроса тоже, естественно. В Китае находятся международные компании, там стоят европейские заводы, им тоже нужно транспортировать в Европу товары", - перечисляет эксперт.

Заявления Польши об ужесточении мер против Беларуси начались после того, как польский солдат был убит одним из мигрантов, штурмовавших границу в составе группы из пятидесяти человек. "До этого трагического инцидента, наоборот, шли разговоры об открытии еще одного из пунктов пропуска, об этом заявляли сами польские власти, - напоминает Анастасия Лузгина.

Как закрытая граница с РБ скажется на разных странах

Закрытие создаст неудобства и Китаю, и его европейским партнерам. "Издержки будут нести все. Китай, к примеру, вкладывался в инфраструктуру по развитию торгового пути с Европой. Беларусь власти позиционировали как трансграничный хаб, страна зарабатывает на транзитных грузах. Европейские страны пострадают в меньшей степени", - резюмирует Анастасия Лузгина.

Беларусь и Польша потеряют деньги, которые зарабатывают на транспортных услугах. Но Польше проще переориентироваться на другие направления, у нее есть морской транспорт.

Китай и ЕС - важные торговые партнеры. На фото: автомобили из Китая ждут погрузку в порту, их доставят покупателя морским путем. Фото: AFP

"Польша сегодня лидирует в ЕС в экспорте в Беларусь, особенно много экспортируется автомобилей и запчастей к ним, которые, по всей вероятности, частично потом идут в Россию. Польша также является посредником в торговле между Украиной и Беларусью - например, через Польшу в Украину идет белорусское стекло. Закрытие границы заблокирует эти отношения, но на экономику Польши в целом это сильно не повлияет", - говорит политолог Кацпер Ванчик, член аналитической группы "Беларусь-Украина-Регион" Варшавского университета.

Блеф или игра ва-банк со стороны Польши?

Польша может закрыть границу, но пока это "неправдоподобно" и похоже на блеф, считает Кацпер Ванчик. “В первую очередь, по экономическим причинам. Ведь это будет спор с Китаем, а также с Германией - нашим главным экономическим партнером, - говорит польский эксперт. - Возможно, задумана интрига в ключе "давайте напугаем Лукашенко изоляционизмом и конфликтом с Китаем", и планов закрыть границу нет".

По его словам, в политических кругах Польше считают, что на Минск можно надавить через Пекин. "Мне кажется это невозможным. Во-первых, Польша не готова реально заблокировать китайский экспорт в Европу, хотя я могу ошибаться. Во-вторых, Лукашенко все равно больше зависит от Путина, чем от Китая, в этом, думаю, я не ошибаюсь", - уточняет политолог.

Польские солдаты патрулируют границу. Уже было несколько случае нападения мигрантов, один солдат погиб. Фото: Attila Husejnow/ZUMA Press Wire/IMAGO

Эксперт напоминает, что мигрантский кризис на границе Беларуси с ЕС поддерживается спецслужбами двух стран, Беларуси и России.

Кроме того, остается открытым вопрос, как отнесется руководство ЕС к полностью перекрытой границе.

По мнению Ванчика, изолировать белорусское общество - ошибочная идея.

Беларусь проиграет больше всего

Китай для Евросоюза - один из основных торговых партнеров, и даже если белорусско-польскую границу полностью перекроют, они не перестанут торговать. "Это создает проблемы, но основная часть грузов идет с помощью водного транспорта и авиасообщения, - напоминает Анастасия Лузгина. - Там бывают проблемы, например, с нехваткой контейнеров, этот путь дольше. Но даже если подрастут издержки или что-то придется переформатировать, эти пути остаются".

Больше всех пострадает Беларусь, считает эксперт. Кроме международного транзита, есть и белорусская торговля с ЕС. "Неподсанкционные товары следуют, как прежде, фурами или по железной дороге. Либо будут расти логистические издержки, либо надо товар куда-то переориентировать, что быстро сделать невозможно", - говорит Лузгина.

Очереди на границе Польши и Беларуси стоят круглый год. Фото: Ales Petrowitsch/DW

По ее мнению, многое зависит и от того, закроют один переход или все. "Если все, то белорусские поставщики и производители, которые еще ориентируются на Европу, будут вынуждены искать партнеров на Востоке - в России, других странах. Экспорт в Европу станет слишком затратным. Уже сейчас есть проблема в заторах на границе. При этом переход в Польшу - самый большой, его пропускная способность выше, чем с остальными странами. Пункты пропуска Литвы и Латвии не смогут справиться с наплывом фур. Там и сейчас очереди,а будет просто коллапс на границе", - считает Анастасия Лузгина.

Получается, что Китай и Европа свои вопросы решат и без Беларуси, даже не слишком от этого потеряв. А вот Беларусь рискует остаться белым пятном на карте транзита. "Очень странно, когда страна, находящаяся в центре транспортных потоков оказывается все меньше в них задействована. Беларусь как транзитная страна полностью теряет свою привлекательность", - резюмирует экономист.