"Белорусский маршрут": с января в ФРГ прибыли 2215 мигрантов

Миграционный маршрут из Беларуси вновь активно используется, свидетельствуют данные немецкой полиции. Число несанкционированных въездов в Германию на границах с Польшей и Чехией стабильно растет с начала года.

Число мигрантов, пользующихся так называемым белорусским маршрутом, снова растет, свидетельствуют данные федеральной полиции Германии. Так, с начала января по конец мая представители властей ФРГ зарегистрировали 2215 несанкционированных въездов в Германию по этому маршруту на границах с Польшей и Чехией, передает в воскресенье, 16 июня, агентство dpa.

Если в январе их было всего 26, а в феврале - 25, то в марте число таких въездов выросло до 412, в апреле - составило 861, а в мае, по предварительным данным, - 891. С начала года в федеральной земле Бранденбург был зафиксирован 1021 несанкционированный въезд, в Саксонии - 867, а в Мекленбурге - Передней Померании - 327, уточнили в полиции.

Однако, вопреки тенденции к росту, отмечает агентство, эти показатели значительно ниже, чем в прошлом году. К концу мая 2023 года полиция зафиксировала около 6 тысяч въездов мигрантов необходимых документов или виз по "белорусскому маршруту". Согласно закону, просящих убежища в Германии людей обязаны зарегистрировать и разместить во временных лагерях для беженцев.

В нелегальной миграции Польша и ЕС обвиняют Москву и Минск

Польша и Европейский Союз с 2021 года обвиняют Россию и Беларусь в том, что они намеренно помогают людям из кризисных регионов мира въезжать в страны ЕС без разрешения, предоставляя им свои визы и логистику. Для пресечения подобных нарушений власти Польши возвели забор высотой 5,5 метра на границе с Беларусью.

Несмотря на принятые меры, польская пограничная служба также подтвердила, что число попыток пересечь границу нелегально стабильно растет, зарегистрировав 16 500 таких случаев с начала 2024 года. За тот же период прошлого года таких попыток было 11 200.

Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в Евросоюз, - граждане Ирака. Реже среди них встречаются жители Сирии, Конго и Камеруна.