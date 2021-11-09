На границе с Польшей. Как устроен белорусский маршрут (фотогалерея)

Ситуация на границе Польши и Беларуси, где находится множество мигрантов, стремящихся в ЕС, накаляется. Как устроен белорусский маршрут - в нашей фотогалерее.
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