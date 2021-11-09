 На границе с Польшей. Как устроен белорусский маршрут (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 09.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

На границе с Польшей. Как устроен белорусский маршрут (фотогалерея)

Ситуация на границе Польши и Беларуси, где находится множество мигрантов, стремящихся в ЕС, накаляется. Как устроен белорусский маршрут - в нашей фотогалерее.

  • Мигранты на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Мигранты на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотрите также: 

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы

    Президенты РФ и Беларуси согласовали 28 дорожных карт по интеграции стран. Москва также выделит Минску 630 млн евро кредита. Интеграционная серенада Лукашенко вознаграждена, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Приговор Марии Колесниковой, или Символ Беларуси при Лукашенко

    Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. Ее ладони, сложенные сердечком, были символом протеста. Теперь Сергей Елкин видит их так.

  • Sergey Elkin I Lage zwischen Litauen und Belarus

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко

    ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.

  • Karikatur Sergey Elkin Sportlerin Timanowskaja Belarus

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко

    Бегунью Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь после критики в адрес тренеров. У Лукашенко - свои виды спорта для белорусских олимпийцев, считает Сергей Елкин.

  • Шар, на котором написано санкции, бьет Лукашенко по голове

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест?

    Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.

  • Лукашенко идет к банкомату, на дисплее которого лицо Путина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи

    Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.

  • Путин, Ким Чен Ын и Лукашенко стоят на пьедестале почета

    Политика Лукашенко в карикатурах

    И "последний" стал первым: новый титул Лукашенко после перехвата Ryanair

    После перехвата рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту Александра Лукашенко можно назвать уже не последним, а первым диктатором - и не только в Европе, считает Сергей Елкин.

  • Самолеты облетают Беларусь - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича

    После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.

  • Путин держит на поводке пса Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича

    Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может, Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.

  • Лукашенко и Путин - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало

    В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.

  • Трам стоит с плакатом в руках На самом деле победил я, а сзади Лукашенко говорит, что он

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Тихановская, Лукашенко и Путин как Кролик, Виннипух и Пятачок

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко между Путиным и Тихановской

    Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.

  • Лукашенко сидит за столом, с другой стороны которого на коленях и с руками за спиной стоит оппозиционер, положив голову на стол

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

    Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

  • Омоновцы с дубинками вокруг Лукашенко, который положил руку на конституцию и принимает присягу

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

    В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.

  • Лукашенко на фоне шлагбаума и надписи Граница закрыта

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

    Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

    Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

  • Лукашенко идет с автоматом без магазина, а магазин - в другую сторону с бело-красно-белым флагом

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

  • Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

    Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

    Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

    Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Обращение Тихановской: что осталось за кадром

    Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

    После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

  • Kariktur Sergey Elkin | Thema: Lukaschenkos Rede über Vorzüge von Weißrussland

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 20:10

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021)

Контекст

Палатки на границе с Польшей. Что изменилось в белорусском приграничье

Белорусы, живущие в деревнях на границе с Польшей, высказывают серьезные опасения из-за потока нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на Запад. Что сейчас происходит в приграничье?  

Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте

В бывшем городе Сталинштадт на востоке ФРГ растет число мигрантов, попавших в ЕС через Беларусь. Как их встречают местные жители и что говорят о политике Лукашенко? Репортаж DW.  

Польша обеспокоена продвижением сотен мигрантов к ее границе

Варшава предупредила Минск, что ситуация на границе может обостриться и привести к жертвам. Белорусские пограничники сообщили, что огромная толпа мигрантов уже перешла на территорию Польши.  

Белорусский маршрут: как мигранты из Ирака попадают через Минск в ЕС

Путь, по которому нелегалов из Ирака и Сирии доставляют в Беларусь, а затем - в Польшу и Германию, полон рисков и опасностей. Расследование DW о сомнительной выдаче белорусских виз и аренде самолетов.  

Литва направляет военнослужащих к белорусской границе

Президент Литвы пообещал поддержку Польше в урегулировании миграционного кризиса на границе с Беларусью. В Вильнюсе обсуждают введение режима ЧС в приграничных районах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21)  

Скандал с афганскими мигрантами: правозащитники обвиняют Польшу в негуманном обращении (30.09.2021)  

Реклама