На границе с Польшей. Как устроен белорусский маршрут (фотогалерея)

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС

Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.