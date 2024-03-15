На границе Беларуси и ЕС снова большие очереди

Как теперь можно пересечь наземную границу между РБ и ЕС, с чем приходится сталкиваться людям, желающим выехать из Беларуси на своей машине или на автобусе? Репортаж DW из Бреста.

После закрытия с 1 марта 2024 года двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе заметно ухудшилась обстановка и на единственном пассажирском погранпереходе между Польшей и Беларусью, который расположен в Бресте. Помимо большого количества легковых автомобилей возле пункта пропуска снова появились очереди для автобусов - как рейсовых, так и туристических. Что говорят о ситуации белорусы, которые тратят много времени на пересечение границы?

"Ситуация накалена, доходит дело до конфликтов"

То, что обстановка на выезде из Беларуси в Польшу резко изменилась в начале марта, в Бресте заметили многие. Местный житель Сергей рассказывает, что регулярно по рабочим делам ездит мимо пункта пропуска и замечает скопление автомобилей.

"Из-за дополнительного выходного дня, выпавшего на 8 марта, очередь к погранпереходу выросла стремительно, - говорит мужчина. - Чувствовалось, что люди решили воспользоваться длинными выходными и успеть съездить "за речку" (так в Бресте называют пересечение границы через реку Западный Буг. - Ред.). Что больше всего бросалось в глаза: много машин было на гродненских номерах, раньше подобное не наблюдалось. Видимо, такие последствия для этого города, где теперь закрыты погранпереходы и с Польшей, и с Литвой".

Пересечь белорусско-польскую границу на легковом транспорте или автобусе можно только в пункте пропуска, расположенном в Бресте Фото: DW

Об ажиотаже в первые дни марта сообщила и брестчанка Мария, которой для прохождения границы понадобились почти сутки. "С мужем заранее отслеживали ситуацию, выбирали подходящее время, чтобы приехать к пункту пропуска, - вспоминает Мария. - Но очередь после 1 марта не исчезала, а становилась только больше. Тогда и поняли, что нет смысла ждать и надо занимать очередь".

Женщина рассказывает, что вместе с ними стояли автомобили из разных регионов Беларуси. Люди делились, что свои прежние поездки в Европу делали через пункт пропуска "Привалка" на литовском направлении, но теперь вынуждены были корректировать маршрут.

"Многие расстроены от того, что сейчас происходит на границе: ведь людям надо ездить не только за покупками, но и по работе, проведать родственников, - делится Мария. - Естественно, что ситуация накалена, доходит дело до конфликтов, когда появляются желающие проехать без очереди".

Кто и как зарабатывает на очередях возле границы?

Бизнес по продаже мест в очереди к пункту пропуска появился в Бресте давно. Исчезал он разве что в период коронавируса, но тогда в целом пересечение границы было серьезно затруднено санитарными ограничениями. После их снятия ситуация вернулась в прежнее русло: желающим пройти границу побыстрее посредники предлагают сразу несколько вариантов.

Самый распространенный способ - за определенную плату приобрести место в очереди. Схема работает следующим образом: кто-то из водителей на своем автомобиле занимает очередь и по мере приближения к пункту пропуска сообщает в специальных чатах в мессенджерах о желании уступить место.

Цены на услугу различаются в зависимости от того, насколько велика очередь. В самые загруженные дни места продавались по цене 80 евро и даже больше. Есть вариант, когда желающие заработать готовы подменить водителя в его машине, когда приходится стоять очень долго. Однако такое предложение подходит в основном жителям Бреста: они могут отъехать домой и отдохнуть в нормальных условиях.

По словам местной жительницы Марии, существует и другой, куда более криминальный способ. "К автомобилям, которые находятся в конце очереди, подходят молодые люди и обещают свою помощь, чтобы машина смогла стать поближе к погранпереходу, - раскрывает схему женщина. - Если водитель соглашается оплатить такую "услугу", то его сопровождают вдоль очереди и пытаются вклиниться в поток других автомобилей. Иногда это заканчивается не только словесными перепалками, ведь пропускать "чужих" никто не желает".

Жительница Бреста отмечает, что похожим образом пытаются "регулировать" очередь и на польской стороне - при въезде в Беларусь. Но там за порядком возле погранперехода чаще следят наряды полиции.

На границе делают деньги и на страховках

Еще один бизнес на границе возник относительно недавно и связан с введенными в отношении Беларуси и России санкциями. С 1 июня 2023 года обе страны исключены из системы международного страхования "зеленая карта", а ранее выданные страховые полисы были аннулированы.

Покупать страховку теперь приходится на границе, но на польской границе это сделать пока невозможно. Единственный вариант для выезжающих в Европу через Брест, если нет долгосрочного договора страхования, - это купить страховку через агента в Польше. В таком случае "зеленая карта" будет стоить около 150 злотых (примерно 35 евро). Если покупать страховку на границе с Литвой или Латвией, она обойдется в 50 евро.

Как стало известно DW, с недавних пор конкуренцию легальным страховым агентам стали делать граждане, которые часто ездят в Польшу. Теперь в тематических группах и чат-ботах можно встретить объявления такого содержания: "Куплю страховку на ваш автомобиль в Польше". Подобная услуга стоит 20-30 белорусских рублей вдобавок к стоимости самого страхового полиса.

За определенную плату можно приобрести место в очереди Фото: DW

Как рассказывает водитель Сергей, услуга оказалась востребованной. "Формально делать это запрещено, но в Польше не предусмотрена ответственность за подобное нарушение, - отмечает житель Бреста. - Поэтому находились предприимчивые люди, которые ехали в соседнюю страну и по заявкам оформляли страховки на машины, которым вскоре надо отправиться в путь через границу".

Бороться с такой деятельностью решили белорусские силовики. В начале марта экономический суд Брестской области рассмотрел дело местного предпринимателя, обвинив его в незаконном получении доходов. По версии суда, с июля по октябрь 2023 года мужчина заработал на оформлении страховок более 300 тысяч белорусских рублей (примерно 85 тысяч евро).

У предпринимателя конфисковали 30% полученного дохода и оштрафовали на 4000 рублей (1130 евро). Но, судя по объявлениям в чатах, желающих заработать таким образом меньше не становится.

Поездка на автобусе стала медленнее и дороже

Очереди на белорусско-польской границе теперь образуются не только среди легковых автомобилей, но и автобусов. В минувшие выходные они занимали возле погранперехода в Бресте сразу две полосы, а ожидание и прохождение контроля растягивалось на многие часы.

Водитель рейсового автобуса Андрей (имя изменено. - Ред.) регулярно ездит из Бреста в Варшаву и Бялу-Подляску. По его словам, закрытие литовских погранпереходов сразу отразилось на польском направлении. "Пока работал пункт пропуска "Привалка", некоторые автобусы из Гродно и Минска следовали транзитом через Литву в польские города, - говорит Андрей. - Сейчас это делать бессмысленно: оставшиеся литовские погранпереходы расположены далеко от Польши и все рейсы идут через Брест".

На белорусско-польской границе снова появились очереди для автобусов Фото: DW

Андрей рассказывает, что не все перевозчики быстро сориентировались в изменившейся ситуации: некоторые ехали на границу в Брест, не уведомив об этом польские службы. "Если автобус выполняет регулярный рейс, то необходимо получение специального разрешения, - поясняет водитель. - Иначе автобус будет считаться туристическим и на польской границе он проведет гораздо больше времени".

Но и рейсовые автобусы находятся сейчас на погранпереходах долго, а соблюдать график поездки практически не реально. "Бывает и за три часа проедешь обе границы, а иногда застрянешь на 12 часов - предугадать, какой будет обстановка в тот или иной день, невозможно", - рассказывает собеседник DW.

Андрей ожидает, что ситуация может усугубиться с приближением майских праздников и летнего сезона. По его мнению, это скажется и на стоимости поездок, которые уже дорожают. Сейчас цена билета на автобус из Минска в Варшаву стартует от 125 белорусских рублей (примерно 35 евро), но большинство перевозчиков выставляют 150 рублей. Примерно в такую же цену (около 40 евро) обходится и обратный маршрут - из Варшавы в Минск, но в этом случае билеты надо покупать заранее.

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