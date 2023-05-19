РБ и ЕС отменяют использование "зеленой карты". Что дальше?

С 1 июня 2023 года белорусам, которые едут в Европу на личных автомобилях, на границе с ЕС придется оформлять международный страховой полис для своих машин. Подробности - у DW.

Россиийское вторжение в Украину и признание Брюсселем Минска его соучастником привели к серии санкционных мер Евросоюза против РБ. Белорусские автовладельцы действие одной из них ощутят на себе с 1 июня нынешнего года. Речь идет об отмене использования ими в ЕС так называемой "зеленой карты" - международной системы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате ДТП, которое произошло за границей.

Какие изменения ожидают белорусских владельцев "зеленой карты"?

Ранее, приобретая "зеленую карту" в страховой компании на территории Беларуси, водитель автомобиля мог быть уверен, что ее действие распространяется и за пределами страны. Так происходило в течении почти двадцати лет (с 2003 года), однако вскоре после начала войны в Украине - в апреле 2022 года - Киев вышел из соглашения с Беларусью и Россией по таким страховкам.

С 1 июня белорусам, что едут в ЕС на своих авто, придется покупать международную страховку Фото: Ales Petrowitsch/DW

А летом минувшего года к нему присоединились и другие европейские государства, сделав для Минска отсрочку до 1 июня 2023 года. Именно с этой даты для белорусов существенно сократится список стран, где выданная в РБ подобная страховка признаваться не будет. В частности, прекратятся взаимоотношения а рамках "зеленой карты" между Беларусью и более чем тремя десятками государств Европы. Поскольку сами договоры о таком страховании гражданской ответственности оформляются на срок от 15 дней до года, то фактически белорусские страховки уже перестали быть актуальными при выезде из страны за рубеж на своей машине.

Как подтвердили DW в одной из страховых компаний РБ, они прекратили оформлять договоры по "зеленой карте" для выезжающих за границу белорусов с 17 мая. Даже если кто-то из водителей и оформил страховку на год вперед, в странах ЕС она с 1 июня станет недействительной. Теперь владельцам зарегистрированных в Беларуси автомобилей придется оформлять договор пограничного страхования непосредственно при въезде на территорию страны-члена ЕС (это могут быть Польша, Литва или Латвия). То же самое касается и транспортных средств из России, владельцы которые намерены въехать в Евросоюз транзитом через Беларусь.

Будет ли ажиотаж на границе с наступлением лета?

Как рассказал житель Бреста Сергей, на днях выезжавший из Беларуси в Польшу, пока особых перемен на пограничном переходе в польском Тересполе не наблюдается. "Вместе с другими водителями я интересовался, как будет оформляться страховка и какая цена вопроса, - делится Сергей. - Все в курсе, что будут изменения. Однако в пункте пропуска на польской стороне есть только одно место, где можно купить местную "зеленую карту". Делается все быстро - в течение десяти минут, но это пока желающих немного. А что будет с наступлением лета?".

Еще недавно ехавшиеся на авто в ЕС белорусы могли купить "зеленую карту" прямо на границе Фото: Ales Petrowitsch/DW

Еще один белорусский водитель Михаил сообщил, что успел пообщаться на тему страховок с польским пограничником: "Он мне пояснил, что когда автомобиль въезжает в Польшу, то будут требовать наличие страхового полиса. Если такого не окажется, то водителя отправят покупать или развернут машину обратно".

По словам Михаила, на польской стороне границы не исключают, что в первых числах июня может быть ажиотаж, если водители-белорусы станут покупать страховки: "Тогда столпотворения и очередей не избежать, но есть надежда, что страховых бюро на погранпереходе откроется больше". Кстати, изменится и специфика работы страховых агентов в пункте пропуска в Бресте. Теперь они будут обслуживать не столько белорусов, отправляющихся за границу, сколько граждан ЕС, которые въезжают в РБ и теперь обязаны будут приобрести белорусский страховой полис.

Во сколько обойдется страховка при въезде в ЕС?

Сейчас в пункте пропуска в польском Тересполе стоимость страховки, которая является аналогом "зеленой карты" для въезжающих в ЕС из Беларуси, составляет от 163 злотых на месяц (около 35 евро). При этом некоторые страховые фирмы в городах, расположенных вблизи границы, предлагают такие страховки еще дешевле - от 140 злотых.

В Тересполе страховку, заменяющую "зеленую карту", можно купить за 35 евро на месяц Фото: Ales Petrowitsch/DW

Как рассказал Михаил, многие белорусские водители, уже находясь в Польше, прицениваются к различным видам страховки: "Все зависит от срока действия. Если оформлять полис на длительный период, это может оказаться выгоднее, чем обновлять "зеленую карту". При мне водитель автомобиля на белорусских номерах за договор пограничного страхования заплатил 600 злотых (132 евро) на полгода с возможностью ездить по всей Европе". Для сравнения: оформление "зеленой карты" на этот же срок обходится примерно в 230 евро.

В представительстве одной из польских страховых компаний DW пояснили, что цена страховки пограничного страхования в ближайшее время может измениться. Дело в том, что сейчас не все фирмы в ЕС оказывают данную услугу водителям из Беларуси и России - раньше в этом не было особой необходимости. "Самое важное, что страховой полис необходимо оформить сразу же при пересечении границы, а наши правила по действию страховки и ее стоимость не меняются в зависимости от национальности водителя", - отметили в польской компании.

"Зеленую карту" можно оформить онлайн, но есть нюанс

Еще одним вариантом, который позволяет белорусам и россиянам сократить время на границе при оформлении договора страхования гражданской ответственности на случай ДТП за границей, может стать покупка "зеленой карты" онлайн. Однако этот вариант таит в себе и негативные моменты. Брестчанин Сергей считает, что далеко не все белорусы знакомы с правилами безопасных покупок в интернете: "Я почти уверен, что в разных соцсетях и мессенджерах появятся предложения по онлайн-продаже европейских страховок для россиян и белорусов. Но все ли станут тщательно проверять: что за компания, какие документы предлагают, куда идет оплата и прочее?".

В итоге это может привести к тому, что купленная в интернете страховка окажется поддельной и никак не защитит водителя в случае ДТП за границей. Кроме того, есть большой риск получить штраф от полиции, если она выяснит, что страховка фальшивая. По мнению Сергея, сомневающимся и тем, кто не хочет стать жертвой мошенников, надежнее будет оформлять страховку в стационарных точках на границе.

Однако опасаются подвоха не только водители, но и страховщики. В польской компании обратили внимание на то, что при покупке страховки онлайн есть возможность получить ее в электронном виде, а оплату сделать позже. "Может возникнуть ситуация, когда водитель из Беларуси получит страховку, въедет по ней в ЕС, но "забудет" заплатить", - уточнили в страховой компании. Правда, в таком случае покупатель страховки наверняка попадет в черный список и рискует надолго испортить свою визовую историю, что в будущем может обернуться проблемами при въезде не только в Польшу, но и в другие страны ЕС.

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