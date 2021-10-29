Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW.

В этой рубрике DW приглашенные комментаторы делятся своей точкой зрения на события, происходящие в Беларуси, и темы, волнующие жителей страны. Как жить с чувством страха в связи с репрессиями? Какое будущее ждет Беларусь? И как в нем может участвовать каждый?



Мы хотим, чтобы различные мнения были услышаны, и приглашаем к их обсуждению в нашем Telegram-канале DW Беларусь: https://t.me/dw_belarus



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