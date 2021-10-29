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Беларусь. Перспективы

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW.

В этой рубрике DW приглашенные комментаторы делятся своей точкой зрения на события, происходящие в Беларуси, и темы, волнующие жителей страны. Как жить с чувством страха в связи с репрессиями? Какое будущее ждет Беларусь? И как в нем может участвовать каждый?

Мы хотим, чтобы различные мнения были услышаны, и приглашаем к их обсуждению в нашем Telegram-канале DW Беларусь: https://t.me/dw_belarus

Статьи, опубликованные на этой странице, выражают личное мнение авторов. Оно может не совпадать с мнением редакции DW и медиакомпании Deutsche Welle в целом.

19/10/2021 00:00:00 Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister»)

"Беженцы Лукашенко": Как миграционный кризис влияет на политику Германии 29.10.2021

Миграционный кризис прочно закрепился во внешнеполитической и внутриполитической повестке Германии. Есть ли из него выход? Рассуждает историк Александр Фридман.
18.09.21 *** MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 18: The closing of the Belarusian-Russian strategic exercise West-2021 takes place today at the 230th combined arms training ground Obuz-Lesnovsky (150 kilometers from Minsk) in Minsk, Belarus on September 18, 2021. From September 10 to 16, a joint strategic exercise West-2021 was held under the leadership of the chiefs of the general staffs of the armed forces of Belarus and Russia. It was the final stage of joint training and was conducted on the topic of the use of groups of troops in the interests of ensuring the military security of the Union State. The priority directions in the development of the plan were modern approaches to the use of troops based on the experience of armed conflicts in recent years, operational training measures, as well as forms and methods of using troops developed in the Armed Forces of the Republic of Belarus and the Russian Federation. The exercises were held in two stages, during which the issues of managing formations and units of the regional grouping of the armed forces of Belarus, Russia and Kazakhstan in repelling aggression against the Republic of Belarus, in the future - against the Russian Federation. Stringer / Anadolu Agency

Разгадка беларускага рэбуса ляжыць у Крамлі. Меркаванне 07.10.2021

У каментары для DW журналіст Яўген Валошын разважае пра нечаканыя матывы, чаму Крэмль падтрымлівае Лукашэнку і калі ў беларускім палітычным крызісе можа адбыцца чарговая эскалацыя.
6355086 11.10.2020 Police officers detain a journalist during a rally, in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Новые правила для игры без правил: год, как в Беларуси лишили аккредитации иностранные СМИ 04.10.2021

Год назад белорусский МИД аннулировал аккредитации всех журналистов иностранных СМИ, чтобы выдать их снова, но по новым правилам. В результате в стране стало намного меньше журналистов.

Eine Flagge mit dem Alten Wappen der Republik Belarus trägt ein Teilnehmer eines Ökumenischen Gottesdienstes für Belarus im Berliner Dom. Der Gottesdienst ist initiiert von der Evangelischen Kirche in Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Bischofskonferenz, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland und der Arbeitsgruppe «Christliche Vision» des Koordinierungsrates für Belarus.

Карикатура, которая будет дорого стоить: как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение 08.09.2021

В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.
MINSK, BELARUS - AUGUST 19, 2020: Maria Kolesnikova, a representative of Viktor Barbarikos presidential campaign, makes a heart shape with her hands after a press conference given by the Coordination council of the Belarusian opposition. Sergei Bobylev/TASS

"Верните нашу Машу!" Ода Марии Колесниковой 06.09.2021

Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам тюрьмы. Это, считает Саша Романова, свидетельствует о трусости режима Лукашенко, который якобы с "женщинами не воюет".
August 9, 2021, Warsaw, Warsaw, Poland: A woman sits next to a historical white-red-white Belarusian flag on August 9, 2021 in Warsaw, Poland. Today marks one year since the wave of protests began in Belarus after the allegedly rigged Presidential elections. People from the Belarus diaspora in Poland gathered by the Palace of Culture and Science to show solidarity to the political prisoners, activists and Belarusian citizens and to write letters to their families. (Credit Image: Â© Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire

Как не впасть в депрессию на фоне репрессий. Советы белорусам 01.09.2021

Белорусский писатель Андрей Жвалевский знает, как сохранять оптимизм в условиях репрессий в стране и общего уныния. Своими "вредными" советами он поделился с DW.
Migrants stand behind a fence inside the newly built refugee camp in the Rudninkai military training ground, some 38km (23,6 miles) south from Vilnius, Lithuania, Wednesday, Aug. 4, 2021. The Red Cross warned Wednesday that Lithuania's decision to turn away immigrants attempting to cross in from neighboring Belarus does not comply with international law. Lithuania, a member of the European Union, has faced a surge of mostly Iraqi migrants in the past few months. Some 4,090 migrants, most of them from Iraq, have crossed this year from Belarus into Lithuania. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Миграционный кризис: новый просчет Лукашенко 23.08.2021

Весной 2021 года Минск способствовал росту потока нелегальных мигрантов на литовской границе – в ответ на европейские санкции. В итоге Лукашенко лишь получит новые санкции, считает аналитик Вадим Можейко.
Foto vom belarussichen Fotografen Artur Klinau vom Jahr 2005 mit dem Titel Strohreich

Крызіс: дзе шукаць адказы на пытанні 19.08.2021

У сваім каментары адмыслова для DW Ірына Герасімовіч, перакладчыца мастацкай літаратуры на беларускую мову, разважае пра беларускае грамадства ў крызісе і ролю мастацтва і літаратуры ў такія часы.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 15, 2020: A boy walks past a painted over mural depicting DJs Vlad Sokolovsky and Kirill Galanov at Change Square in Chervyakova Street. Sokolovsky and Galanov put on Peremen [Changes], a song by Russian singer Viktor Tsoi, during an event organized by the Belarusian authorities on August 6. The DJs were arrested, spent 10 days in prison and left the country. Utility workers paint over the mural but local residents restore it. Valery Sharifulin/TASS

"У каждого есть шанс все изменить". Диджей перемен о трагедии белорусов 06.08.2021

Год назад вместе c Владом Соколовским Кирилл Галанов включил "Перемен" Цоя на городском празднике в Минске. Специально для DW он написал о том, как они приняли это решение, и о базовой причине белорусской трагедии.

A woman waves an old Belarusian national flag standing on the roof as Belarusian opposition supporters march to Independence Square in Minsk, Belarus, Sunday, Aug. 23, 2020. A vast demonstration with many thousands of protesters demanding the resignation of Belarus' authoritarian president rallied in the capital, continuing the public dissent since the disputed presidential election. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) |

"Такого с нами еще не было". Что белорусы узнали о политике после выборов-2020 29.07.2021

В своем комментарии специально для DW создательница проекта Voices from Belarus Александра Зверева рассуждает о том, каким должен быть президент Беларуси и что с нами сделали выборы 2020 года.
FILE - In this July 19, 2020, file photo, Maria Kolesnikova, a representative of Viktor Babariko, right, Sviatlana Tsikhanouskaya, candidate for the presidential elections, center, and wife of non-registered candidate Valery Tsepkalo, Veronika Tsepkalo, left, gesture during a meeting in support of Sviatlana Tsikhanouskaya in Minsk, Belarus. Kolesnikova, a professional flute player with no political experience, emerged as a key opposition activist in Belarus. She has appeared at protests of authoritarian President Alexander Lukashenko after he was kept in power by an Aug. 9 election that his critics say was rigged. (AP Photo/Sergei Grits, File)

Белорусское чудо - объединение штабов. Что было год назад и что будет дальше 16.07.2021

Год назад, 16 июля 2020, штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении. Как это изменило кампанию и что осталось от этой сенсации сегодня, объясняет Андрей Егоров.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 3, 2020: Participants in a rally in support of journalists detained during protests outside the Directorate of Internal Affairs (RUVD) for Oktyabrsky District where a photographer of the Tut.By independent web portal has been brought. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS

Удар по СМИ - ''похоронка'' для белорусского инфополя 09.07.2021

Белорусские власти возвращают инфополе в советскую действительность, считает журналист, основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов. Чем чревато преследование независимых СМИ в Беларуси - в его колонке для DW.
(210704) -- MINSK, July 4, 2021 (Xinhua) -- People jump over a bonfire during the celebrations of the Ivan Kupala Festival in the suburb of Minsk, Belarus, July 3, 2021. (Photo by Henadz Zhinkov/Xinhua)

Чаму беларуская культура мацней за дыктатуру 07.07.2021

У сваім каментары адмыслова для DW культурны менеджар і прадзюсар Сяргей Будкін разважае пра тое, як цяпер выжывае беларуская культура і што з ёй будзе ў новай Беларусі.
A girl wearing a face mask demonstrates at the Main Square in solidarity with Belarus. Krakow, Poland on August 12, 2020. Belarusians living in Krakow and supporters protest during a rally against Belarusian authorities and Alexander Lukashenko for conducting what they consider a flawed presidential election and then using violence against people protesting the vote. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как белорусам выжить в ситуации ежедневного стресса: советы по самопомощи 04.07.2021

Уже около года белорусы переживают очень сильные по тяжести и интенсивности чувства. Как научиться противостоять ежедневному стрессу, рассуждает в своей колонке психолог Оксана Ткачук.

Das Gerichtsgebäude in Kobrin, Weißrussland. Photo: Ales Petrowitsch/DW 1.4.2021

Белорусских адвокатов лишают независимости. Как это происходит 23.06.2021

Почему новый закон об адвокатуре в Беларуси можно смело назвать реквиемом по независимой адвокатуре, рассуждает Сергей Зикрацкий, представитель Светланы Тихановской по правовым вопросам.
05.09.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 5, 2020: An opposition activist shows the victory gesture during a women's rally near the Komarovsky Market. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

О "неверагодных" белорусах и человеческом выборе. Мнение 15.06.2021

В своем комментарии специально для DW экс-доцент МГЛУ и член Координационного совета Наталья Дулина рассуждает о том, как изменилось белорусское общество и куда делись уличные протесты.
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