Высшее образование в Беларуси: дорого и опасно

Минск, Беларусь, май 2022 года Фото: Janka Rondo/DW

На совещании с министром образования 21 сентября Лукашенко с показной горечью констатировал: "Вы не сказали о главном. О том, что волнует сегодня государство. Меня информируют о том, что самые-самые продвинутые, классные специалисты из страны уезжают". Действительно, среди сотен тысяч граждан, вынужденных из-за репрессий покинуть страну, немало самых продвинутых и классных специалистов. Более того, как показывает опрос Беларусского национального совета РАДА , уже уехали (1,3%), планируют (11,0%) и хотели бы уехать из страны (28,3%) более 40 % молодых граждан и гражданок Беларуси в возрасте от 14 до 31 года.

О том, что ждет белорусское образование в специальной рубрике DW "Беларусь. Перспективы" , рассказывает академический директор Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы Андрей Лаврухин.

Академическая эмиграция

Заметный всплеск академической эмиграции произошел после запуска машины государственного террора в адрес нелояльных учащихся и преподавателей. По данным портала "Честный университет", с 2020 по 2023 годы 1639 студентов и преподавателей стали жертвами репрессий или столкнулись с давлением внутри университетов, 287 обучающихся были отчислены и 201 преподаватель уволен по политическим причинам, 53 учащихся и 3 преподавателя признаны политзаключенными и отбывают в тюрьмах уголовные сроки наказания от 1,5 до 4,5 лет.

На государственный террор молодежь отреагировала ногами: по итогам приемной кампании в 2021 году вакантными осталось 937 бюджетных мест , а летом 2022 года стало понятно, что не менее 5 тысяч абитуриентов и студентов предпочли учиться в других странах.

Летом 2023 года во избежание скандала план приема был сокращен на 900 мест, а условия поступления значительно упрощены благодаря введению централизованного экзамена, который существенно повысил "пропускную способность" в вузы страны. Но даже эти чрезвычайные меры и уже традиционный дополнительный набор не смогли скрыть проблему полностью: только по официальным данным недобрали 2% первокурсников.

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW Фото: DW

Судорожные попытки властей остановить бегство молодежи из страны лишь подстегивают эмиграцию и делают потери невозвратными. Если прежде у всех студентов, получивших высшее образование за рубежом, была возможность вернуться в страну, то после введенного в апреле 2023 года запрета на отсрочку от армии студентам, поступившим в зарубежные вузы без официального целевого направления, возвращение "молодых специалистов" стало связано с риском возбуждения против них административных (или даже уголовных) дел и обязанностью отслужить в армии.

А стоит ли оно того?

Получение белорусскими гражданами высшего образования в Беларуси становится все более дорогим и рискованным предприятием. Озвученная Лукашенко инициатива - заставлять студентов-платников отрабатывать по принудительному распределению либо оплачивать полную стоимость образования - даже на фоне всех предыдущих "инноваций" шокирует своей одиозностью. По сути, речь идет о введении "академического крепостного права" с барщиной (принудительной отработкой в течение 7 лет для "целевиков" и 5 лет для всех остальных) и оброком (необходимостью возмещения государству финансовых средств, потраченных на обучение даже теми, кто учился на платной основе).

Когда за свободное трудоустройство выпускников после обучения в вузах РБ придется заплатить 3-4 тысячи евро в год и есть риск закончить обучение в тюрьме (новая редакция Кодекса об образовании допускает такую возможность), даже самые патриотичные родители начнут задаваться вопросом: "А стоит ли оно того?"

Мысль об академической эмиграции подстегнут простые сравнения: в России пока еще (!) нет обязательного распределения, а во многих странах континентальной Европы (Польше, Литве, Германии, Франции и др.) обучение бесплатное или с символической оплатой (например, в Германии стоимость семестрового взноса в зависимости от земли варьируется от 100 до 300 евро). При этом и в РФ, и в странах Западной Европе есть возможности получить бесплатное образование со стипендией.

Из страны выгнали европейские институты

Система образования Беларуси последовательно изолируется и самоизолируется от образовательных пространств развитых европейских стран мира и международных программ финансовой поддержки.

До 2022 года власти выгнали из страны почти все европейские образовательные институты и представительства (Институт Гёте, DAAD и др.). После 2022 года Беларусь исключили из Международной программы по оценке образовательных достижений учеников школ (PISA), из молодежного профессионального движения WorldSkills International и WorldSkills Belarus и приостановили представительство Беларуси в Болонском процессе.

Приостановлены международные программы финансовой поддержки реформ образования (например, программа Всемирного банка "Проект модернизации высшего образования Беларуси 2020-2025" на 109 миллионов долларов).

Угроза ассимиляции в образовательное пространство РФ

В условиях (само)изоляции системы образования Беларуси по отношению к западным странам с развитой демократией, "интернационализация на восток" становится безальтернативной и доминирующей. Этому способствует проактивная образовательная политика РФ, нацеленная на финансовую, техническую и инфраструктурную поддержку системы образования Беларуси (на всех уровнях), ее синхронизацию и унификацию с российской системой образования, а также поощрение академической эмиграции в РФ.

Показательно тут увеличение квот российского правительства на бесплатное обучение белорусок и белорусов в вузах России. По данным руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси Юрия Макушина количество мест по квоте правительства РФ за счет федерального бюджета для абитуриентов из Беларуси увеличилось в 18 раз: с 73 в 2019 году до 1300 в 2023 году.

В дополнение к этому, около 1000 молодых беларусок и беларусов ежегодно поступают в вузы РФ на платной основе. По данным заместителя директора департамента международного сотрудничества Минобрнауки РФ Елены Горожанкиной по состоянию на март 2023 года в вузах РФ уже учится более 12,5 тысяч юных граждан и гражданок Беларуси.

Андрей Лаврухин, кандидат философских наук, эксперт в сфере образования, науки и инноваций, research Director (академический директор) Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы.

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