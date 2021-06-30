 Гёте-Институт и DAAD в Минске закрывают: как реагирует ФРГ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 01.07.2021

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Беларусь

Гёте-Институт и DAAD в Минске закрывают: как реагирует ФРГ

В Минске закрывают Гёте-Институт и представительство DAAD. Какую реакцию такое решение властей вызвало в самой Беларуси и в Германии? DW собрала мнения.

Здание Гёте-Института в Минске

Здание Гёте-Института в Минске

Белорусские власти 30 июня 2021 года потребовали от Гёте-Института (Goethe Institut) и Германской службы академических обменов (DAAD) к концу июля прекратить деятельность в Минске. DW связалась с представителями DAAD, Гёте-Института, немецкими политиками, а также организациями и деятелями культуры из Беларуси, попросив их прокомментировать ситуацию и оценить перспективы культурного обмена между двумя странами в новых обстоятельствах.

Утром 1 июля головной офис Гёте-Института в Мюнхене после запроса DW направил в редакцию свое официальное заявление по поводу сложившейся ситуации, подтвердив, что накануне в посольство ФРГ в Минске поступило требование белорусского МИДа прекратить деятельность Гёте-Института в стране в течение четырех недель.

Глава Гёте-Института Йоханнес Эберт

Глава Гёте-Института Йоханнес Эберт

Йоханнес Эберт (Johannes Ebert), генеральный секретарь Гёте-Института, назвал это требование "беспрецедентным случаем для Гёте-Института, 157 представительств которого по всему миру могут беспрепятственно осуществлять свою работу".

"Мы очень сожалеем о пожелании белорусского правительства и надеемся, что вскоре сможем возобновить работу в Беларуси. В мыслях мы сейчас с нашими коллегами, находящимися в этой стране, и испытываем чувство солидарности с Германской службой академических обменов, от которой также потребовали прекратить свою деятельность", - добавил Эберт.

Что будет со студентами Гёте-Института в Беларуси

В пресс-службе Гёте-Института напомнили, что организация работает в Минске уже 27 лет и за это время помогла укрепить культурные и общественные связи между обеими странами.

Отвечая на вопрос DW о том, будет ли Гёте-Институт в России в новых обстоятельствах подключаться к работе с белорусами, пресс-секретарь организации в Мюнхене Йессика Краатц Магри (Jessica Kraatz Magri) ответила, что "онлайн-курсы языка, предлагаемые Институтом, будут по-прежнему доступны для всех желающих, независимо от их местонахождения".

Между тем в Гёте-Институте в Минске пояснили, что в настоящее время хотят воздержаться от интервью. "Мы просим отнестись с пониманием к тому, что сейчас мы намерены сконцентрироваться на выяснении вопросов фактического характера", - говорилось в сообщении, полученном DW.

DAAD: Поступок Минска - реакция на санкции ЕС

Гёте-Институт, занимающийся популяризацией немецкого языка в мире, работает в Беларуси с 1993 года, Служба академических обменов Германии - с 2003 года. DAAD способствует расширению международного сотрудничества в академической и научной среде. Это крупнейший в мире фонд, организующий обмен студентами и учеными. По его стипендиальным программам в Германии побывало уже немало белорусов, в их числе - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - один из стипендиатов DAAD

Светлана Алексиевич - один из стипендиатов DAAD

После жесткого подавления массовых протестов после президентских выборов 2020 года в Беларуси, в DAAD разработали рекомендации для немецких вузов о том, как поддержать тех, кто учится и работает в этой стране. Как рассказал DW в декабре 2020 года Хайко Шмидт (Heiko Schmidt), руководитель отдела, отвечающего за стипендиальные программы DAAD для Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, при помощи этого шага организации хотелось сильнее сфокусировать внимание научного сообщества и общественности в Германии на сотрудничестве с белорусскими вузами.

В DAAD требование Минска прекратить деятельность организации в стране связывают с санкциями ЕС против Беларуси. "В рамках реакции белорусского правительства на санкции ЕС оказалась затронутой и Германская служба академических обменов. DAAD вынуждена прекратить свою деятельность в Беларуси. Правительство Беларуси сообщило, что всякая деятельность DAAD в стране впредь является нежелательной", - констатировала в беседе с DW официальный представитель организации.

Она добавила, что DAAD уже вышла на связь со всеми участниками ее программ в Беларуси и призвала их покинуть страну. "В первую очередь, речь идет о шести лекторах, которые до сих пор преподавали в белорусских вузах", - уточнили в DAAD. Прекратить работу в Беларуси придется и информационному центру DAAD в Минске. "Все наши дальнейшие шаги мы подробно обсуждаем с МИД Германии и нашими друзьями из Гёте-Института", - указала представитель Германской службы академических обменов.

"Будучи организацией немецких вузов и студенчества, мы очень сожалеем об этом шаге правительства Беларуси. Мы выступаем за академические обмены и трансграничное научное сотрудничество даже в трудные времена. Надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем возобновить работу в Беларуси", - резюмировала представитель DAAD.

Реакция немецких депутатов 

Немецкие политики также не скрывают своего разочарования от поступка белорусских властей. По мнению Юргена Хардта (Jürgen Hardt), депутата бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), это событие приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси, ситуация в которой все больше напоминает ситуацию в Северной Корее. 

Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт

Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт

"Похоже, Лукашенко со своей политикой оказался в положении, когда он стоит спиной к стене. Люди протестуют против режима, а он (Лукашенко. - Ред.) пытается изолировать страну, подавляя любую возможность граждан получать информацию из-за границы. Может, он не хочет, чтобы люди владели немецким языком и благодаря этому могли смотреть немецкое ТВ или слушать немецкое радио? Это, конечно, абсурд - верить, что таким образом можно сохранить режим. Он только глубже изолирует Беларусь и углубит пропасть между собой и народом", - считает немецкий политик. 

"Со стороны ЕС мы усилили санкционное давление, в том числе и из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Однако в том, что касается культурных контактов, ограничения неуместны. Взаимопонимание народов подразумевает, что люди знакомы друг с другом и могут общаться между собой. Поэтому работа Гёте-Института так важна", - подчеркивает Хардт.

С этим мнением согласен другой депутат бундестага - член партии "Союз-90/"Зеленые" Эрхард Грундл (Erhard Grundl). "Я очень сожалею об этом шаге. Как раз в такое время, как сегодня, "мягкая сила" культурной политики могла бы иметь большое значение", - говорит он в интервью DW.

Отмечая, что демократия в Беларуси "тотально ущемлена", Грундл подчеркивает, что связь с внешним миром для той части общества, которая хотела бы иметь больше демократии, является чем-то само собой разумеющимся. "На этом фоне DAAD и Гёте-Институт, являясь голосом свободы, служили очень важной и нужной цели", - констатирует политик. С его точки зрения, МИД ФРГ непременно должен проявить активность для разрешения сложившейся ситуации.

Со своей стороны, депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Франк Мюллер-Розентритт (Frank Müller-Rosentritt) называет решение белорусских властей "драматическим и абсолютно неприемлемым". "Оно типично для авторитарных режимов, которые используют любые инструменты, чтобы подавить инакомыслие политическими методами и растаптывают такие ценности, как свобода, плюрализм и демократия - то есть наши либеральные европейские ценности", - заявил политик в беседе с DW.

С его точки зрения, Гёте-Институты по всему миру - "это не только центры по изучению иностранного языка, но и места свободного обмена мнениями, площадки, где артисты могут показать постановки, которые не могут показать где-то еще".

"Это своего рода защищенные пространства для либеральных идей, они такие по всему миру, и, похоже, в Беларуси это кому-то не нравится", - предполагает политик.

Реакция МИД ФРГ на закрытие Гёте-Института и DAAD в Минске

Ранее, 30 июня, внешнеполитическое ведомство ФРГ также подчеркнуло, что решение Минска прекратить работу Гёте-Института и DAAD в стране будет способствовать дальнейшей изоляции Беларуси на международной арене. "Жертвами этого решения станут граждане Беларуси, которые будут лишены дальнейших возможностей общественной и культурной деятельности", - уверены германские власти.

При этом в МИД Германии напомнили, что целые поколения белорусских ученых, культурных деятелей и заинтересованных людей с помощью Гёте-Института и DAAD смогли завязать контакты с немецкими коллегами. "Эта работа сблизила Германию и Беларусь на общественной и культурной сфере. Правительство ФРГ по-прежнему будет работать над сохранением этого сотрудничества между странами", - заверил МИД в Берлине.

Кроме того, в заявлении было подчеркнуто, что Германия и ЕС находятся на стороне белорусского народа и поддерживают его усилия и стремление к уважению политических прав. "Мы вновь призываем белорусские власти начать серьезный и инклюзивный национальный диалог и выполнить законные требования протестного движения", - указали в МИД ФРГ.

Что говорят партнеры Гёте-Института в Беларуси

Одна из организаций, с которой Гёте-Институт активно сотрудничал в последнее время, - Центр белорусско-еврейского культурного наследия в Минске. Как рассказали DW по телефону представители Центра, открывшегося весной 2019 года, с самого начала его работы Гёте-Институт проявлял большой интерес к теме еврейского культурного наследия в Беларуси и помог организовать целый ряд ярких, резонансных проектов. Последний из них - международная конференция "Историческое и культурное наследие евреев в Беларуси сквозь века" с участием посла ФРГ в Беларуси Манфреда Хутерера (Manfred Huterer) - стартовал буквально на днях, 28 июня 2021 года.

В Центре белорусско-еврейского культурного наследия отметили, что о решении белорусских властей прекратить деятельность Гёте-Института и DAAD в стране, узнали из СМИ и пока не имеют понятия о том, как сложится их работа в будущем.

"Тяжелые времена для тех, кто творит"

Современный белорусский писатель Альгерд Бахаревич сотрудничает с Гёте-Институтом уже 15 лет. Всего две недели назад он участвовал в организованной Гёте-Институтом онлайн-дискуссии "Литература в трудные времена".

"Для всех, кто сам творит и поддерживает творчество, настали действительно тяжелые времена, - убежден писатель. - Когда из независимого государства выгоняют Гёте-Институт, это означает одно: это государство уже стало полным изгоем и само выбрало этот путь".

Белорусский писатель Альгерд Бахаревич (фото из архива)

Писатель Альгерд Бахаревич (фото из архива)

По мнению Бахаревича, Гёте-Институт сделал для белорусской культуры "столько, сколько не снилось ни одному белорусскому министерству и ни одной государственной организации". "Больше скажу: именно Гёте-Институт последние лет 20 что-то развивал тут, на наших просторах, в то время как министерства и организации все время что-то разрушали и подменяли живое мертвым. Я точно знаю, что сотни людей культуры в Беларуси благодарны Гёте-Институту за поддержку их творчества - десятки тысяч читателей, зрителей, слушателей должны быть благодарными ему за работу", - написал литератор на своей странице в соцсети Facebook.

"Гёте-Институт никогда не занимался политикой, только культурой и образованием, но культура и образование не могут существовать без свободы, они и есть политика - политика, которая делается не политиками, а нами самими", - резюмирует он.

Сегодня Альгерд Бахаревич находится в австрийском Граце, куда он и его жена, поэтесса Юлия Трофимова уехали в конце 2020 года, получив литературную стипендию. Свой отъезд из Беларуси они называют "не эмиграцией, но изгнанием".

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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