Светлана Алексиевич и не только: как DAAD помогает белорусам

Германская служба академических обменов DAAD способствует расширению международного сотрудничества в академической и научной среде. Это крупнейший в мире фонд, организующий обмен студентами и учеными. По его стипендиальным программам в Германии побывало и немало белорусов.

Среди стипендиатов - Светлана Алексиевич

"DAAD уже долгие годы работает в Беларуси и делает все возможное для улучшения академического обмена. Мы внимательно и с большой озабоченностью следим за тем, что там происходит", - отмечает в интервью DW Хайко Шмидт (Heiko Schmidt), руководитель отдела, отвечающего за стипендиальные программы для Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа. (Leiter des Referats Stipendienprogramme Osteuropa, Zentralasien und Südkaukasus)

Пожалуй, самый известный стипендиат DAAD из Беларуси - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. В 2011 году белорусская писательница участвовала в Берлинской творческой программе (Berliner Künstlerprogramm). Этой осенью ее повторно пригласили в Берлин. Каждый год DAAD выделяет до 20 стипендий в области искусства. Квот по странам, как объясняет Хайко Шмидт, нет. Решение принимает независимая комиссия, поэтому будут ли в следующем году среди стипендиатов белорусы, он пока сказать не может.

Но в связи с репрессиями против участников мирных протестов в Беларуси служба DAAD разработала рекомендации для немецких вузов: как поддержать тех, кто учится и работает в вузах этой страны.

Светлана Алексиевич

Цель рекомендаций, как объясняет Хайко Шмидт, - сильнее сфокусировать внимание научного сообщества и общественности в Германии на сотрудничестве с белорусскими вузами. Дело в том, что DAAD выделяет средства для межвузовских проектов. Сюда относятся ознакомительные поездки, связанные с учебной специализацией, семинары и практические стажировки для студентов, а также совместные учебные программы. В 2019 году только по этому направлению финансовой поддержкой DAAD воспользовались 124 белоруса. Один из проектов - сотрудничество Берлинской высшей школы техники и экономики с белорусским государственным университетом в сфере устойчивого использования биоэнергетического сырья.

DAAD призывает немецкие вузы подавать заявки на совместные проекты с белорусскими университетами. "Мы верим в то, что научный обмен в тяжелые времена особенно важен. Он помогает держать каналы коммуникации открытыми. Мы надеемся на резонанс", - говорит Хайко Шмидт. Важно, чтобы Беларусь стала и предметом более интенсивных научных исследований, подчеркивают в DAAD. Особенно это касается факультетов, занимающихся изучением Центральной и Восточной Европы. С 2021 года DAAD также будет выделять средства на работу Белорусско-германской исторической комиссии, которая была создана в начале этого года. Она включает по восемь историков из Беларуси и Германии, которые занимаются исследованием исторических событий, затронувших обе страны.

DAAD: стипендии для выпускников-бакалавров

Сейчас существует 55 совместных проектов между вузами Германии и Беларуси. Часть из них финансируются DAAD. На данный момент уклон делается на математику, информатику, компьютерную математику и производственный технологии. Есть и проекты по лингвистике. Но совместные проекты - лишь одно из направлений. С белорусскими студентами работают немецкие лекторы по германистике и экономике. В планах - усилить и индивидуальную стипендиальную поддержку. "Мы хотим повысить студенческую мобильность. При ситуации, когда межвузовских проектов относительно немного, студенческий обмен способствует установлению долгосрочного сотрудничества в академической сфере", - объясняет Хайко Шмидт.

Минский лингвистический университет сотрудничает с Университетом Билефельда при поддержке DAAD

В рамках академического обмена DAAD выделяет белорусам индивидуальные стипендии для пребывания в Германии. Это летние языковые курсы, программы обмена для преподавателей и ученых, а также стипендии для обучения в немецкой магистратуре. Подробнее об этих программах и условиях участия можно узнать в информационном центре DAAD, который с 2003 года открыт при Белорусском национальном техническом университете в Минске. В прошлом году индивидуальную стипендиальную поддержку получили 106 белорусов.

На данный момент для белорусских студентов-бакалавров всех специальностей DAAD выделяет восемь полных учебных стипендий в год для обучения по магистерской программе или проведения научных исследований в Германии. В следующем зимнем семестре в планах увеличить число таких стипендий вдвое. Также рассматривается возможность большего числа стипендий по программе для выпускников-экономистов (ERP).

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