 Светлана Алексиевич и не только: как DAAD помогает белорусам | Учеба и работа в Германии | DW | 18.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Светлана Алексиевич и не только: как DAAD помогает белорусам

Германская служба академических обменов DAAD намерена расширить контакты между студентами и учеными из Германии и Беларуси. DW узнала, каким образом.

Штаб-квартира DAAD в Бонне

Германская служба академических обменов DAAD способствует расширению международного сотрудничества в академической и научной среде. Это крупнейший в мире фонд, организующий обмен студентами и учеными. По его стипендиальным программам в Германии побывало и немало белорусов.

Среди стипендиатов - Светлана Алексиевич

"DAAD уже долгие годы работает в Беларуси и делает все возможное для улучшения академического обмена. Мы внимательно и с большой озабоченностью следим за тем, что там происходит", - отмечает в интервью DW Хайко Шмидт (Heiko Schmidt), руководитель отдела, отвечающего за стипендиальные программы для Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа. (Leiter des Referats Stipendienprogramme Osteuropa, Zentralasien und Südkaukasus) 

Пожалуй, самый известный стипендиат DAAD из Беларуси - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. В 2011 году белорусская писательница участвовала в Берлинской творческой программе (Berliner Künstlerprogramm). Этой осенью ее повторно пригласили в Берлин. Каждый год DAAD выделяет до 20 стипендий в области искусства. Квот по странам, как объясняет Хайко Шмидт, нет. Решение принимает независимая комиссия, поэтому будут ли в следующем году среди стипендиатов белорусы, он пока сказать не может.

Но в связи с репрессиями против участников мирных протестов в Беларуси служба DAAD разработала рекомендации для немецких вузов: как поддержать тех, кто учится и работает в вузах этой страны.

Светлана Алексиевич

Светлана Алексиевич

Цель рекомендаций, как объясняет Хайко Шмидт, - сильнее сфокусировать внимание научного сообщества и общественности в Германии на сотрудничестве с белорусскими вузами. Дело в том, что DAAD выделяет средства для межвузовских проектов. Сюда относятся ознакомительные поездки, связанные с учебной специализацией, семинары и практические стажировки для студентов, а также совместные учебные программы. В 2019 году только по этому направлению финансовой поддержкой DAAD воспользовались 124 белоруса. Один из проектов - сотрудничество Берлинской высшей школы техники и экономики с белорусским государственным университетом в сфере устойчивого использования биоэнергетического сырья.

DAAD призывает немецкие вузы подавать заявки на совместные проекты с белорусскими университетами. "Мы верим в то, что научный обмен в тяжелые времена особенно важен. Он помогает держать каналы коммуникации открытыми. Мы надеемся на резонанс", - говорит Хайко Шмидт. Важно, чтобы Беларусь стала и предметом более интенсивных научных исследований, подчеркивают в DAAD. Особенно это касается факультетов, занимающихся изучением Центральной и Восточной Европы. С 2021 года DAAD также будет выделять средства на работу Белорусско-германской исторической комиссии, которая была создана в начале этого года. Она включает по восемь историков из Беларуси и Германии, которые занимаются исследованием исторических событий, затронувших обе страны. 

DAAD: стипендии для выпускников-бакалавров

Сейчас существует 55 совместных проектов между вузами Германии и Беларуси. Часть из них финансируются DAAD. На данный момент уклон делается на математику, информатику, компьютерную математику и производственный технологии. Есть и проекты по лингвистике. Но совместные проекты - лишь одно из направлений. С белорусскими студентами работают немецкие лекторы по германистике и экономике. В планах - усилить и индивидуальную стипендиальную поддержку. "Мы хотим повысить студенческую мобильность. При ситуации, когда межвузовских проектов относительно немного, студенческий обмен способствует установлению долгосрочного сотрудничества в академической сфере", - объясняет Хайко Шмидт. 

Минский лингвистический университет сотрудничает с Университетом Билефельда при поддержке DAAD

Минский лингвистический университет сотрудничает с Университетом Билефельда при поддержке DAAD

В рамках академического обмена DAAD выделяет белорусам индивидуальные стипендии для пребывания в Германии. Это летние языковые курсы, программы обмена для преподавателей и ученых, а также стипендии для обучения в немецкой магистратуре. Подробнее об этих программах и условиях участия можно узнать в информационном центре DAAD, который  с 2003 года открыт при Белорусском национальном техническом университете в Минске. В прошлом году индивидуальную стипендиальную поддержку получили 106 белорусов. 

На данный момент для белорусских студентов-бакалавров всех специальностей DAAD выделяет восемь полных учебных стипендий в год для обучения по магистерской программе или проведения научных исследований в Германии. В следующем зимнем семестре в планах увеличить число таких стипендий вдвое. Также рассматривается возможность большего числа стипендий по программе для выпускников-экономистов (ERP).

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

"Это не вывоз умов": Учеба в Германии для отчисленных белорусских студентов

На фоне массовых отчислений шесть немецких вузов приглашают репрессированных студентов из Беларуси на обучение, а бундестаг призывает правительство ФРГ выдать им стипендии.  

Новая немецкая стипендия для студентов и научных работников из Беларуси

Семестр по обмену в университете Германии или свой курс лекций для студентов, - новая программа поддержки для тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси, дает такую возможность.  

Студентов из Беларуси ждут на учебу в Германию

В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?  

Алексиевич не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич намерена находиться в Германии до отставки Александра Лукашенко. Она считает, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси.  

О чем рассказала Светлана Алексиевич в интервью Der Spiegel

Светлана Алексиевич считает протесты в Беларуси рождением новой нации. Писательница поделилась мнением о санкциях ЕС, реакции россиян, угрозе гражданской войны и о том, кем считает Лукашенко.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Вместе" против Лукашенко без Тихановской и задержания студентов в Беларуси. DW Новости  

Лукашенко пугает студентов отчислениями, белорусы стоят в цепях солидарности. DW Новости  

Жертвы режима Лукашенко, премия Сахарова и новый формат активизма в Беларуси. DW Новости  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS

App для Android