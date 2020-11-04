"Это не вывоз умов": Учеба в Германии для отчисленных белорусских студентов

В четверг, 29 октября, студентку Белорусского национального технического университета (БНТУ) Марину (имя изменено по просьбе собеседницы.- Ред.) пригласили в ректорат и дали выписку из приказа об отчислении. Вместе с девушкой в тот же день с формулировкой "за систематическое неисполнение обязанностей" отчислили более 50 студентов десяти разных факультетов, а на этой неделе еще нескольких заставили забрать документы из вуза по собственному желанию, угрожая прокуратурой.

Отчисление не стало для Марины неожиданностью. В сентябре она провела семь суток в изоляторе за участие в несанкционированном митинге. После освобождения администрация университета пристально следила за ее посещаемостью и выносила предупреждения. Но факт таких массовых репрессий против студентов, в том числе и тех, кто, по словам Марины, в первый раз присоединился к забастовке накануне, ошеломил многих.

Давление на студентов в Беларуси

Студенты стали одной из основных сил белорусского протеста. Именно они активно поддержали забастовку, которую после невыполнения выдвинутого ей ультиматума объявила Светлана Тихановская. После чего 27 октября Александр Лукашенко жестко высказался, призвав лишить их права быть студентами и отправить "кого в армию, а кого на улицу". За этим последовали массовые отчисления.

Акция протеста в Минске, 1 ноября 2020 года

По данным проекта "Честный университет", около 130 студентов белорусских вузов были отчислены за свою гражданскую позицию. Среди них и студентка четвертого курса Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) Ольга Беломутова, которой сначала предложили забрать документы по собственному желанию, а через несколько дней вручили приказ об отчислении со схожей, как и в БНТУ формулировкой.

"Давление на студентов началось с первого учебного дня", - рассказывает лидер сообщества "Честные люди" Елена Живоглод. В сентябре они запустили студенческий проект "Честный университет" как площадку по обмену опытом между активными и протестно настроенными студентами, которая вскоре также начала оказывать помощь тем, кто за эту свою активность пострадал. "Это и отчисленные, и те, кто получил выговор или штраф, или был на сутках в СИЗО," - рассказывает куратор проекта Тимофей Малаховский. За время работы проект получил 265 заявок, из них 90 - от отчисленных студентов.

Помимо юридической и финансовой помощи "Честный университет" рассказывает пострадавшим студентам о возможностях учебы заграницей. "Это не вывоз умов, - подчеркивает Елена Живоглод, - а именно помощь тем, кто был репрессирован".

Инициатива белорусской диаспоры в Германии

Одной из стран, которая готова принять на учебу репрессированных белорусских студентов стала Германия. Если в Польше подобная поддержка существовала уже с 2006 года в рамках программы Калиновского, а в Чехии в начале октября для дополнительного приема белорусских студентов были выделены средства министерством образования, то в Германии все началось с инициативы белорусской диаспоры.

Акция в Берлине перед Бранденбургскими воротам, 5 октября 2020 года

Именно на акции солидарности белорусской диаспоры в Берлине два с половиной месяца назад родилась эта идея, рассказывают политолог и профессор Филипп Шмедеке (Philipp Schmädeke). За это рекордное по меркам немецкой университетской бюрократии время ему и его единомышленникам удалось связаться c представителями высших учебных заведений в Германии и организовать специальные места для студентов из Беларуси. Договоренности уже есть с шестью учебными заведениями, среди которых - один из крупных берлинских вузов, университеты Гамбурга, Тюбингена и Лейпцига.

Для Шмедеке это возможность поддержать белорусское академическое сообщество и предложить им альтернативу. "Тем, кто "держится" за свое место в университете, сложнее решиться выйти на улицу из-за риска быть отчисленным. Мы хотим лишить их этого страха. Мы не можем зачислить в немецкие вузы всех, да и не все подадут документы, но мы хотим, чтобы как можно больше студентов и преподавателей знало, что в Европе, в Германии, Польше, Литве для них есть возможности, в том случае, если они подвергнутся репрессиям за свою гражданскую позицию".

Бундестаг призвал правительство ФРГ помочь студентам из Беларуси

В среду 4 ноября немецкий парламент принял резолюцию по Беларуси, одним пунктом которой стало как раз расширение стипендий для белорусских студентов. Такой сигнал на политическом уровне очень важен, считают организаторы инициативы, которые занимаются этим на добровольных началах.

Но громких заявлений мало. Они ждут от политиков конкретных действий и в самое ближайшее время. "На ситуацию со студентами нужно реагировать очень оперативно. С сегодня на завтра в Беларуси отчисляют сотни человек, многие из них становятся военнообязанными и им нужна срочная помощь", - говорит одна из организаторов.

Акция протеста в Минске, 31 октября 2020 года

Шмедеке и его коллеги оказывают только академическую поддержку студентам: верифицируют их документы и факт репрессий, проводят собеседования, помогают с регистрацией. Около 30 белорусов уже начали свое обучение в немецких университетах в Тюбингене и Берлине.

Всего на учебу в Германии подали заявки несколько десятков белорусских студентов. Обучение проходит дистанционно, с чем неожиданно помогла пандемия, вынудив немецкую систему образования перенести большую часть курсов онлайн. "Цель проекта - не вывезти студентов из Беларуси, а дать возможность тем, кого отчислили, продолжить процесс обучения", - подчеркивает Шмедеке.

Уехать из Беларуси "чтобы не оказаться в тюрьме"

Но для многих студентов оставаться в Беларуси не вариант. Студент четвертого курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Игорь Демидкоуже три недели находится за пределами стран. Молодой человек активно участвовал и в уличных, и в студенческих протестах, а также вел митинги на площади Независимости. Игорь принял решение уехать из Беларуси после того, как к нему в общежитие пришли люди в форме. "Я уехал от тюрьмы, но я планирую при первой же возможности вернуться назад", - сказал молодой человек.

Сейчас он консультирует студентов, которые попали в похожую ситуацию. Вопрос отъезда стоит острее всего именно для молодых людей, которым вместе с приказом об отчислении часто вручают повестку в военкомат, а также для тех, кому грозит уголовное преследование.

Уехать из страны "чтобы не оказаться в тюрьме" планирует и Марина. Девушке пришло предложение продолжить свое обучение очно в одном из европейских вузов с полной стипендией. Ольга Беломутова надеется продолжить обучение в Беларуси, если в скором времени произойдет смена режима. В обратном случае она тоже рассматривает вариант зарубежного образования, но сетует, что нужно очень хорошее знание иностранных языков.

Языковые курсы были бы реальной помощью белорусским студентам, говорят организаторы инициативы в Германии. Именно знание английского и/или немецкого языка является одним из факторов отбора. Кроме того, они призывает политиков оказать финансовую и визовую поддержку. Острую потребность в этом они ощутили уже на прошлой неделе, когда началась волна массовых отчислений.

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