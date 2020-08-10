В Берлине прошла акция солидарности с белорусской оппозицией

В Берлине представители белорусской диаспоры и молодежного подразделения Свободной демократической партии (СвДП) провели вечером в понедельник, 10 августа, акцию протеста у посольства Беларуси в ФРГ. В ней участвовали несколько десятков человек, в том числе председатель СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner). Заявитель акции - молодежное подразделение партии - :"Молодые либералы".



В своем выступлении Линднер заявил, что когда прочитал утром 10 августа в Твиттере новости о жестоком подавлении протестов в белорусских городах, то не раздумывая принял решение прийти вечером к посольству. Он считает возмутительным, что авторитарные режимы по всему миру, в том числе по соседству с Германией, в Беларуси, пытаются "с помощью насилия удержать людей от того, чтобы мирным путем принимать решения о направлении, в котором должна идти их страна”.

По словам председателя СвДП, правительству Германии и Европейскому Союзу следует направить Минску “четкий и ясный” сигнал о том, что нельзя быть членом международных организаций и заниматься торговлей со странами Запада, не соблюдая при этом базовые демократические права человека. В интервью Deutsche Welle он призвал правительство ФРГ заявить властям Беларуси о неприемлемости фальсификации выборов и о том, что установленный в результате подобных выборов режим нелегитимен.

Эта акция у посольства была не такой масштабной, как прошедший накануне марш белорусской оппозиции по центру Берлина. Собравшиеся требовали отставки Лукашенко и проведения в стране честных и свободных выборов. Они говорили, что крайне обеспокоены происходящим на родине после завершения голосования на выборах и оглашения их итогов.

На избирательном участке в посольстве Беларуси в Берлине однозначную победу одержала Светлана Тихановская - за нее проголосовали 1036 избирателей. А действующий президент Александр Лукашенко получил всего 57 голосов.

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