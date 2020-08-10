 В Берлине прошла акция солидарности с белорусской оппозицией | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Берлине прошла акция солидарности с белорусской оппозицией

У посольства Беларуси в Германии прошла акция солидарности с белорусской демократической оппозицией. Ее организовало молодежное крыло Свободной демократической партии.

Участники акции солидарности с белорусской демократической оппозицией

На акции солидарности с белорусской демократической оппозицией

В Берлине представители белорусской диаспоры и молодежного подразделения Свободной демократической партии (СвДП) провели вечером в понедельник, 10 августа, акцию протеста у посольства Беларуси в ФРГ. В ней участвовали несколько десятков человек, в том числе председатель СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner). Заявитель акции - молодежное подразделение партии - :"Молодые либералы".

В своем выступлении Линднер заявил, что когда прочитал утром 10 августа в Твиттере новости о жестоком подавлении протестов в белорусских городах,  то не раздумывая принял решение прийти вечером к посольству. Он считает возмутительным, что авторитарные режимы по всему миру, в том числе по соседству с Германией, в Беларуси, пытаются "с помощью насилия удержать людей от того, чтобы мирным путем принимать решения о направлении, в котором должна идти их страна”.

По словам председателя СвДП, правительству Германии и Европейскому Союзу следует направить Минску “четкий и ясный” сигнал о том, что нельзя быть членом международных организаций и заниматься торговлей со странами Запада, не соблюдая при этом базовые демократические права человека. В интервью Deutsche Welle он призвал правительство ФРГ заявить властям Беларуси о неприемлемости фальсификации выборов и о том, что установленный в результате подобных выборов режим нелегитимен. 

Эта акция у посольства была не такой масштабной, как прошедший накануне марш белорусской оппозиции по центру Берлина. Собравшиеся требовали отставки Лукашенко и проведения в стране честных и свободных выборов. Они говорили, что крайне обеспокоены происходящим на родине после завершения голосования на выборах и оглашения их итогов.

На избирательном участке в посольстве Беларуси в Берлине однозначную победу одержала Светлана Тихановская - за нее проголосовали 1036 избирателей. А действующий президент Александр Лукашенко получил всего 57 голосов.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Без применения силы обошлось только в двух городах

    И, по сообщения в СМИ, в Кобрине и Бобруйске их услышали - и разгонять протесты не стали. Однако эти города стали исключением.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Спецсредства против протестующих

    Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады против автозаков

    На проспекте Победителей в Минске протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу силовикам.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Число пострадавших

    По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан и 39 сотрудников правоохранительных органов. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем в результате наезда на него спецтехники на столичном проспекте Победителей. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


   

Смотреть видео 04:44

Бессменный Лукашенко? - Кто и как в Беларуси подсчитывал голоса

Аудио- и видеофайлы по теме

За кого голосовали белорусы в России  

Немецкие эксперты: эра Лукашенко в Беларуси подошла к концу  

Реклама

Самые читаемые

ЦИК Беларуси назвал Лукашенко победителем президентских выборов  

Выборы-2020 в Беларуси: главное о президентской кампании  

Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно