Беларусь после выборов: что происходит в Минске

Вызвать такси утром 10 августа в Минске было практически невозможно - интернет-сервисы не работали, по телефону заказы не принимали. Службы доставки еды принимали только наличные, так как онлайн-платежи часто не проходили, но в магазинах и кафе карточки в основном принимали.

Без доступа в интернет не работали каршеринговые сервисы и прокат велосипедов. Без прокси нельзя было попасть в соцсети, посмотреть YouTube или послушать стриминговые музыкальные сервисы. Но общественный транспорт работал как обычно. К вечеру ситуация существенно не изменилась.

Ермошина объявило победе Лукашенко

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина утром 10 августа озвучила предварительные итоги голосования с предсказуемой победой действующего президента Александра Лукашенко (80%). К 16 часам данные немного подкорректировали - у главного конкурента Лукашенко Светланы Тихановской число голосов поддержки выросло с 9,9% до 10%, а выбор "против всех" уменьшился с 6% до 4,6%.

Лидия Ермошина

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заверил журналистов, что "не было обнаружено фактов, ставящих под сомнение легитимность переизбрания президента". Наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на этих выборах не было.

"Конечно, я эти результаты не признаю", - заявила утром 10 августа Светлана Тихановская, а в 16 часов подала жалобу в Центризбирком. Как объяснил юрист объединенного штаба Максим Знак, речь идет о требовании пересчета голосов на проблемных участках.

Тихановская оспаривает объявленные итоги

У штаба Тихановской есть собственные данные об итогах голосования примерно на 250 из почти 6 тысяч избирательных участков. Согласно им, Тихановская получила от 70 до 90% голосов избирателей в разных регионах страны.

Светлана Тихановская (слева) и Мария Колесникова (справа)

Мария Колесникова заверила журналистов от имени объединенного штаба: "Мы готовы на долговременный протест". Она призвала представителей участковых комиссий не молчать и публиковать честные протоколы выборов.

"Мы готовы со своей стороны взять ответственность за вас, если вы подвергнитесь какому-то насилию, или какому-то давлению со стороны вашего руководства. Есть проект "Скорая взаимопомощь", где белорусы вам окажут поддержку материальную, если вам будет нужно переобучиться - вас переобучат, если вам будет нужно устроиться на работу - вас устроят на новую работу", - сказала Колесникова.

В ночь с 9 на 10 августа от имени Тихановской было распространено заявление с требованием мирной передачи власти ей, как победителю выборов. На пресс-конференции она не воспроизвела эту формулировку, но на вопрос, считает ли она себя победителем на этих выборах, ответила: "Ну, конечно! Смотрите, что происходило на избирательных участках!".

Критика со стороны правозащитников

Координатор "Право выбора" (коалиция оппозиционных партий и организаций) Алесь Силков на пресс-конференции 10 августа заявил что "Лукашенко не является легитимно избранным президентом Республики Беларусь в глазах белорусов". "Его очередной срок правления, как и предыдущие, является результатом незаконных манипуляций, фальсификаций и искажения результатов волеизъявления белорусского народа, результатом политики репрессий, насилия, запугивания людей и ограничения конституционных прав граждан", - сказал Силков.

Олег Гулак

Глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак от имени инициативы "Правозащитники за свободные выборы" заявил 10 августа: "То, что мы видели, очень далеко от стандартов свободных и справедливых выборов, именно поэтому, очевидно, мы увидели ту активность людей, которые, понятно, не доверяют результатам этих выборов".

Представитель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Владимир Лабкович 10 августа на пресс-конференции заявил, что более 150 человек из разных кампаний по наблюдению были задержаны в день голосования 9 августа, многие из них не освобождены до сих пор. По его словам, в двух третях случаев наблюдателей фиксировали факты завышения явки. "Фальсификация явки, привела к тому, что на более чем 10 участках в день выборов мы фиксировали факты, когда бюллетени "переливались через край", их было больше, чем 100%, на некоторых - до 130 процентов", - заявил Лабкович.

Протесты по всей стране

Представители объединенного штаба не взяли на себя ответственность за прошедшие в ночь с 9 на 10 августа протесты в Минске и регионах, но осудили власти за применение насилия. "Мы вчера стали свидетелями того, что власть силовыми методами пытается удержать свои позиции", - заявила Тихановская и подчеркнула: "Мы говорили, что у нас каждый человек сам защищает свои голоса".

На прямой вопрос, выйдет ли она на площадь вместе с протестующими (вечером 10 августа предполагается продолжение протестов), Тихановская сказала что не знает, к чему приведет этот шаг. "Мое появление - оно бы усилило протест либо оно наоборот смогло бы заглушить? Я не знаю", - ответила она.

По мнению представителя объединенного штаба Максима Знака, "с учетом того, что произошло на участках, что сегодня было объявлено в качестве результатов выборов, очевидно, что найдется очень много людей, которые неизбежно выйдут на улицы. И основная задача сейчас наша совместная это позволить всему этому процессу пройти мирно и без насилия".

В настоящий момент в Минске закрыты 6 станций метро и блокированы подходы к дому правительства.

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