Беларусь после выборов: что происходит в Минске

Отсутствие интернета, объявление ЦИК о победе Лукашенко, требования Тихановской пересчитать голоса и ожидание новых протестов. Как прошел первый день после выборов в Минске - в репортаж DW.
Вызвать такси утром 10 августа в Минске было практически невозможно - интернет-сервисы не работали, по телефону заказы не принимали. Службы доставки еды принимали только наличные, так как онлайн-платежи часто не проходили, но в магазинах и кафе карточки в основном принимали.
Без доступа в интернет не работали каршеринговые сервисы и прокат велосипедов. Без прокси нельзя было попасть в соцсети, посмотреть YouTube или послушать стриминговые музыкальные сервисы. Но общественный транспорт работал как обычно. К вечеру ситуация существенно не изменилась.
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина утром 10 августа озвучила предварительные итоги голосования с предсказуемой победой действующего президента Александра Лукашенко (80%). К 16 часам данные немного подкорректировали - у главного конкурента Лукашенко Светланы Тихановской число голосов поддержки выросло с 9,9% до 10%, а выбор "против всех" уменьшился с 6% до 4,6%.
Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заверил журналистов, что "не было обнаружено фактов, ставящих под сомнение легитимность переизбрания президента". Наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на этих выборах не было.
"Конечно, я эти результаты не признаю", - заявила утром 10 августа Светлана Тихановская, а в 16 часов подала жалобу в Центризбирком. Как объяснил юрист объединенного штаба Максим Знак, речь идет о требовании пересчета голосов на проблемных участках.
У штаба Тихановской есть собственные данные об итогах голосования примерно на 250 из почти 6 тысяч избирательных участков. Согласно им, Тихановская получила от 70 до 90% голосов избирателей в разных регионах страны.
Мария Колесникова заверила журналистов от имени объединенного штаба: "Мы готовы на долговременный протест". Она призвала представителей участковых комиссий не молчать и публиковать честные протоколы выборов.
"Мы готовы со своей стороны взять ответственность за вас, если вы подвергнитесь какому-то насилию, или какому-то давлению со стороны вашего руководства. Есть проект "Скорая взаимопомощь", где белорусы вам окажут поддержку материальную, если вам будет нужно переобучиться - вас переобучат, если вам будет нужно устроиться на работу - вас устроят на новую работу", - сказала Колесникова.
В ночь с 9 на 10 августа от имени Тихановской было распространено заявление с требованием мирной передачи власти ей, как победителю выборов. На пресс-конференции она не воспроизвела эту формулировку, но на вопрос, считает ли она себя победителем на этих выборах, ответила: "Ну, конечно! Смотрите, что происходило на избирательных участках!".
Координатор "Право выбора" (коалиция оппозиционных партий и организаций) Алесь Силков на пресс-конференции 10 августа заявил что "Лукашенко не является легитимно избранным президентом Республики Беларусь в глазах белорусов". "Его очередной срок правления, как и предыдущие, является результатом незаконных манипуляций, фальсификаций и искажения результатов волеизъявления белорусского народа, результатом политики репрессий, насилия, запугивания людей и ограничения конституционных прав граждан", - сказал Силков.
Глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак от имени инициативы "Правозащитники за свободные выборы" заявил 10 августа: "То, что мы видели, очень далеко от стандартов свободных и справедливых выборов, именно поэтому, очевидно, мы увидели ту активность людей, которые, понятно, не доверяют результатам этих выборов".
Представитель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Владимир Лабкович 10 августа на пресс-конференции заявил, что более 150 человек из разных кампаний по наблюдению были задержаны в день голосования 9 августа, многие из них не освобождены до сих пор. По его словам, в двух третях случаев наблюдателей фиксировали факты завышения явки. "Фальсификация явки, привела к тому, что на более чем 10 участках в день выборов мы фиксировали факты, когда бюллетени "переливались через край", их было больше, чем 100%, на некоторых - до 130 процентов", - заявил Лабкович.
Представители объединенного штаба не взяли на себя ответственность за прошедшие в ночь с 9 на 10 августа протесты в Минске и регионах, но осудили власти за применение насилия. "Мы вчера стали свидетелями того, что власть силовыми методами пытается удержать свои позиции", - заявила Тихановская и подчеркнула: "Мы говорили, что у нас каждый человек сам защищает свои голоса".
На прямой вопрос, выйдет ли она на площадь вместе с протестующими (вечером 10 августа предполагается продолжение протестов), Тихановская сказала что не знает, к чему приведет этот шаг. "Мое появление - оно бы усилило протест либо оно наоборот смогло бы заглушить? Я не знаю", - ответила она.
По мнению представителя объединенного штаба Максима Знака, "с учетом того, что произошло на участках, что сегодня было объявлено в качестве результатов выборов, очевидно, что найдется очень много людей, которые неизбежно выйдут на улицы. И основная задача сейчас наша совместная это позволить всему этому процессу пройти мирно и без насилия".
В настоящий момент в Минске закрыты 6 станций метро и блокированы подходы к дому правительства.
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