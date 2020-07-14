День после выборов президента: самое важное о ситуации в Беларуси

Свыше трех тысяч человек были задержаны в Беларуси в ночь с 9 на 10 августа в ходе стихийных акций протеста, охвативших Минск и еще 32 города страны после обнародования первых результатов президентских выборов. На них, согласно данным Центризбиркома (ЦИК), с огромных преимуществом победил действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок.

Между десятками тысяч протестовавших (преимущественно молодежь), уверенных в том, что итоги голосования сфальсифицированы, и разгонявших их милицией происходили жесткие столкновения. Наблюдатели прогнозируют, что одним днем протесты никак не ограничатся и ждут роста числа их участников. DW собрала самое главное, что нужно знать о ситуации в Беларуси после президентских выборов.

Вопрос о победителе выборов не закрыт?

По предварительным данным ЦИК, которые были объявлены 10 августа, на выборах победил действующий президент Лукашенко, набравший 80,08% голосов. У его главного оппонента домохозяйки Светланы Тихановской - 10,09%.

Тихановская не признала результаты ЦИК, заявив, что считает себя победителем выборов: "Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены". У штаба Тихановской есть собственные данные об итогах голосования примерно на 250 из почти 6 тысяч избирательных участков. По данным штаба, Светлана Тихановская получила от 70 до 90% голосов избирателей в разных регионах страны.

Новый формат белорусского протеста

"Президентские выборы в Беларуси прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче", - так Александр Лукашенко оценил то, что было в день голосования и после него. Между тем объявление вскоре после закрытия избирательных участков данных официального экзитпола и первых результатов голосования вызвало бурю возмущения у множества людей в Беларуси.

Во время акции протеста в Минске, 9 августа

На улицы Минска и других крупных городов вечером 9 августа вышли десятки тысяч человек, они скандировали лозунги: "Верым, можам, пераможам", (Верим, можем, победим) "Лукашенко, уходи!" и "Жыве Беларусь" (Да здравствует Беларусь). Больше всего людей собралось у стелы "Минск - город герой".

Особенностью нынешних акций протестов в Беларуси является то, что они децентрализованы, проходили не только в Минске и не имели единого руководства - с призывом выйти на улицы к белорусам обратился целый ряд блогеров, а люди собирались в разных местах. При этом, по мнению наблюдателей, складывалось впечатление, что они не знают, что - помимо шествия по центральным улицам и скандирования лозунгов - будут делать дальше.

Жесткие столкновения милиции с протестующими

Светлана Тихановская призналась, что была уверена - власти не пойдут на жесткий разгон протестов. Однако ОМОН, как и обещал президент Лукашенко, не церемонился с теми, кто вышел на улицы. В ходе разгона акций применялись свето-шумовые гранаты, резиновые пули, петарды и водометы. В свою очередь протестовавшие были настроены весьма решительно и не боялись давать отпор силовикам. По оценкам наблюдателей, такого уровня агрессии на акциях протеста в Беларуси еще не было.

Разгон акции протеста в Минске, 9 августа

По данным МВД Беларуси, в ходе столкновений по всей стране были задержаны более 3000 человек (треть из них - в Минске), пострадали 50 протестовавших и 39 сотрудников милиции.

Без интернета и соцсетей

С самого утра 9 августа труднодоступными для пользователей оказались не только критически настроенные к нынешним белорусским властям новостные и общественно-политические сайты, но и соцсети, а также завязанные на интернет сервисы. В первой половине дня 10 августа ситуация не изменилась.

По словам Лукашенко, якобы "интернет в Беларуси отключают из-за границы", чтобы вызвать недовольство белорусов. "Это не инициатива властей. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка", - заявил Александр Лукашенко.

Зарубежная реакция на выборы в Беларуси

Первым с переизбранием на шестой срок Александра Лукашенко поздравил китайский лидер Си Цзиньпин. За ним последовали руководители стран СНГ, в том числе России. Владимир Путин в поздравительной телеграмме Лукашенко отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, а также военно-политических связей в ОДКБ.

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко (фото из архива)

В свою очередь с Запада прозвучали не поздравления, а критика. Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил действия белорусских силовиков в отношении протестовавших. "Насилие против протестующих - это не ответ. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться", - написал Мишель в Twitter 10 августа.

Силовые действия белорусских властей осудила и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), призвавшая опубликовать точные итоги выборов. "Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написала глава ЕК в Twitter.

А официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил, что Берлин считает, что на выборах в Беларуси не были соблюдены минимальные демократические стандарты. По его словам, Германия осуждает применение силы в отношении мирно протестовавших граждан и задержания журналистов. "Политическое руководство страны должно признать волеизъявление граждан", - подчеркнул Зайберт, добавив, что сейчас идут консультации о совместной реакции ЕС.

Что будет в Беларуси дальше?

Пока Лукашенко принимает поздравления и выслушивает критику, главный вопрос - продолжатся ли протесты - остается открытым. Аналитики отмечают, что едва ли все ограничится лишь тем, что произошло в ночь после выборов. Ряд оппозиционных политиков выступили с предложением начать бессрочную общенациональную забастовку. А телеграм-каналы публикуют так называемый план "Б", призывая белорусов вновь выходит на улицы.

Если масштаб и продолжительность протестов, а также план дальнейших действий протестующих вызывают дискуссии, то о реакции на них со стороны властей можно говорить с большой долей определенности - это будет силовой ответ. "Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. … Страну разорвать мы не позволим", - предупредил Лукашенко.

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