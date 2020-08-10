В Беларуси возбудили уголовные дела о беспорядках после выборов

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела против участников массовых протестов после завершения голосования на президентских выборах. Задержанные в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков, обвиняются в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции, сообщил в понедельник, 10 августа глава СК Иван Носкевич.
По его словам, протестующие использовали для действий против силовиков мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости. В случае признания их вины им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий", - заявил Носкевич.
Правозащитники сообщили о почти 200 задержанных
По данным правозащитного центра "Весна", в Минске 9 августа было задержано 100 человек. Еще 95 задержанных правозащитники насчитали в регионах, в том числе в Могилеве, Гродно, Витебске, Гомеле, Бресте и Полоцке.
После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с милицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Силовики применяли против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с омоновцами произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.
ЦИК назвал Лукашенко победителем выборов
Выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", - заявила Тихановская. Ранее в интервью корреспонденту DW президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", - добавил президент.
Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил о предварительных результатах голосования, согласно которым Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, Светлана Тихановская - 9,9 процента.
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Автор: Ирина Филатова