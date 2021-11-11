Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

Итоги президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, стали поводом для массовых акций протеста, которые проходят по всей стране и жестко подавляются.
После того как 14 августа 2020 года ЦИК Беларуси объявил о победе на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко с результатом более 80% голосов, в Минске и других городах начались массовые мирные акции протеста. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса, отданные в первую очередь за Светлану Тихановскую, и убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Только за три первых дня после выборов были задержаны 6 тыс. протестующих, два человека погибли.
Впоследствии протестующие изменили формат акций, проводя митинги во дворах или гуляя по улицам. Активисты и оппозиционеры создали Координационный совет и альтернативный кабинет во главе с Тихановской. Почти все члены Координационного совета были арестованы. По статьям, связанными с протестами, осуждены сотни граждан. В мае 2021 года режим Лукашенко ликвидировал один из главных независимых интернет-ресурсов Беларуси - портал Tut.by.
23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета компании Ryanair был задержан администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Официальной причиной посадки лайнера стало сообщение о якобы заложенной на борту бомбе.
Летом 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все независимые СМИ. 6 сентября 2021 года одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова была осуждена на 11 лет лишения свободы.
После выборов 2020 года под удар режима Лукашенко попали и независимые СМИ. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами? Кто из независимых СМИ остался в стране и в каких условиях они работают? И почему это касается каждого?
Претензии властей Беларуси к сайту гендиректор DW Лимбург назвал смехотворными. Он выразил протест против блокировки, подчеркнув, что люди в Беларуси имеют право на объективную информацию о происходящем в их стране.