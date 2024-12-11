Глава дипломатии ЕС встретилась с Тихановской

"Народ Беларуси заслуживает свободных и честных выборов", - заявила Кая Каллас. Темой встречи стала политическая ситуация в Беларуси - в том числе репрессии и нарушения прав человека.

В Брюсселе в среду, 11 декабря, прошла четвертая встреча консультативной группы "Беларусь - Евросоюз", на которой присутствовали представители ЕС и белорусских демократических сил. Встреча подтверждает поддержку Евросоюзом белорусских демсил в их стремлении "к демократической, независимой и суверенной Беларуси", говорится в сообщении, опубликованном дипломатической службой ЕС.

В ходе встречи верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила поддержку Светлане Тихановской в деле продвижения свободной и независимой Беларуси, отмечается в сообщении. "Народ Беларуси заслуживает свободных и честных выборов. Они заслуживают справедливости и жизни без страха", - написала Каллас после встречи на своей странице в соцсети Х.

Консультативная группа обсудила политическую ситуацию в Беларуси, в том числе растущие репрессии и ухудшение ситуации с правами человека, соучастие белорусского режима в агрессивной войне России против Украины, а также использование миграции для подрывной деятельности на внешних границах ЕС. Участники встречи не обошли стороной растущую зависимость Беларуси от РФ, что еще больше подрывает суверенитет страны.

Отмечая недавнее освобождение некоторых политзаключенных, Евросоюз осуждает эскалацию задержаний и актов репрессий в преддверии так называемых выборов в Беларуси в январе 2025 года, подчеркивает дипломатическая служба ЕС. Брюссель призывает немедленно и безоговорочно освободить почти 1300 политзаключенных, которые остаются в заключении в белорусских тюрьмах.