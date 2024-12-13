ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко

Министры иностранных дел странЕвропейского Союза в понедельник, 16 декабря, обсудят новый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник на брифинге в Брюсселе в пятницу, 13 декабря. По данным двух дипломатических источников, будут обсуждаться новые кандидаты на внесение в санкционный список.

Он назвал ситуацию в Беларуси очень сложной и напомнил, что в стране не менее 1300 политзаключенных, при этом на 26 января назначены выборы президента. "Это можно называть выборами, но мы говорим, что Лукашенко просто официально назначает себя президентом на седьмой мандат", - сказал чиновник. По словам другого источника DW, в Евросоюзе считают, что эти выборы не будут ни свободными, ни честными. "Исход выборов уже известен, но мы хотим послать сигнал", - сказал еще один европейский дипломат.

Программа помощи Евросоюза белорусам

В рамках Дней Беларуси в Брюсселе верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас встретилась с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской. ЕС также объявил о выделении 30 миллионов евро для дальнейшей поддержки народа Беларуси. Таким образом, общий объем помощи ЕС, мобилизованной с 2020 года, достиг 170 миллионов евро.

Новая программа помощи будет поддерживать белорусское гражданское общество и независимые СМИ, "чтобы сохранить пространство, обеспечивающее разнообразие взглядов, защитить основные права человека и предоставить гражданам объективную информацию, несмотря на продолжающиеся репрессии и цензуру в стране", сказано в пресс-релизе Еврокомиссии. Кроме того, программа будет поддерживать студентов и специалистов, особенно женщин, в доступе к современному качественному образованию, тренингам и возможностям обучения через стипендиальные программы, онлайн-курсы и поддержку независимых образовательных учреждений.

Как сообщила Еврокомиссия, эта программа, наряду с предыдущими, была разработана благодаря регулярным консультациям с белорусскими демократическими силами и гражданским обществом.