Как Беларусь участвует в преступлениях России

Соучастие в перемещении украинских детей, военное сотрудничество с Россией и обход западных санкций - роль Беларуси в преступлениях РФ обсудили на слушаниях в американском Конгрессе. DW - с подробностями.

Россия сможет разместить в Беларуси новые военные базы, а граждан РБ смогут отправлять на войну с Украиной или на защиту "территориальной целостности России”. Это предусмотрено договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписание которого состоялось 6 декабря в Минске. Об этом представитель BelPol Матвей Купрейчик сообщил во время слушаний "Роль Беларуси в преступлениях России" , которые состоялись 5 декабря в Вашингтоне. DW узнала, о чем еще говорили участники.

Новый договор расширит военное присутствие России в Беларуси?

Открывая слушания, руководитель Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (также называемой Хельсинкской комиссией) Джо Уилсон отметил, что Лукашенко продал свой суверенитет, а Беларусь сейчас фактически контролируется Путиным. Поэтому к обеим странам должно быть одинаковое отношение, "чтобы Россия не могла использовать Беларусь в качестве лазейки для обхода санкций".

По мнению конгрессмена, "белорусы сильно пострадали при Лукашенко". "Я хочу отдать должное мужеству и самоотверженности тех, кто боролся за свободную и демократическую Беларусь и суверенитет, а также за освобождение политических заключенных", - добавил Уилсон.

В качестве одного из свидетелей на слушаниях выступил представитель организации бывших силовиков BelPol Матвей Купрейчик. Он рассказал, что в распоряжение BelPol оказался текст договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который, по информации пресс-службы Лукашенко, был подписан 6 декабря в Минске.

Аналогичный договор РФ ранее подписала с Северной Кореей. "Это соглашение позволит России разместить новые военные базы и воинские контингенты на территории Беларуси. Кроме того, граждан Беларуси могут отправлять на войну с Украиной или защищать территориальную целостность России", - заявил Купрейчик.

Глава МИД Литвы: "Беларусь - страна номер один, помогающая России избежать санкций"

Кроме того, Купрейчик напомнил, что несколько недель назад BelPol опубликовал расследование о тактическом ядерном оружии в Беларуси. Организация утверждает, что пока на территории страны его нет, но Путин готовится передать ТЯО Беларуси во второй половине 2025-го - начале 2026 года.

Также, по словам свидетеля, в распоряжении BelPol множество доказательств того, что режим Лукашенко наращивает военную помощь РФ. Если в прошлом году предприятия белорусского ВПК поставили России продукции на 422 млн долларов, то всего за 8 месяцев 2024 года объем поставок составил 459 млн.

Купрейчик считает, что международные санкции "разрушают цепочки поставок" военной продукции для России.

Между тем, режим Лукашенко принимает меры для обхода санкций. На это обратил внимание в своем выступлении министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Беларусь - страна номер один, помогающая России избежать санкций. Поэтому крайне важно согласовать санкции, введенные против России, с санкциями, введенными против Беларуси", - отметил глава литовского МИД.

Не позволить узаконить Лукашенко

Дипломат предположил, что Александр Лукашенко может использовать свое "переизбрание " в 2025 году для восстановления отношений с западными странами. "Мы не можем позволить узаконить его таким образом, - заявил Ландсбергис. - Мы продолжим применение санкций. Мы продолжим оказывать давление".

Он отметил, что "агрессивные действия Беларуси начались не в 2022 году", имея в виду посадку в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года и миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Также политик напомнил, что в РБ дислоцировались наемники ЧВК "Вагнер" и что их лагерь располагался в 57 километрах от литовской границы.

Ландсбергис считает, что "Россия гораздо ближе, чем мы себе представляли", потому что она свободно действует на всей территории РБ. По его мнению, "Беларусь представляет собой серьезную проблему безопасности в регионе", поэтому в нем следует "увеличить численность войск НАТО".

Какова роль РБ в незаконном перемещении украинских детей?

Также "свидетелем" на слушаниях выступила украинская эксперт по правовым вопросам Регионального центра прав человека Катерина Рашевская. Правозащитница заявила, что Россия "забрала более 90 тысяч украинских детей", однако общественности мало известно о роли Беларуси в их "перемещении, индоктринации и милитаризации".

По ее данным, 2219 украинских детей в возрасте от 5 до 17 лет переучивали в 18 учреждениях Беларуси. Большинство из детей - сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды и дети, живущие в трудных условиях. По словам Рашевской, некоторых родителей заставляли давать "согласие на высылку этих детей в Беларусь", угрожая лишением родительских прав или имущества. "Другие родители, которые только что пережили все эти зверства и продолжающуюся войну, считали, что переезд в Беларусь - единственный способ спасти жизнь их ребенка. Ни один из родителей не дал согласия на то, что произошло в образовательных лагерях", - добавляет эксперт.

Рашевская говорит, что РФ пытается воспитать из этих детей "верных патриотов России и будущих солдат", а Беларусь помогает ей в этой цели.

"Мы не документировали случаи, когда, например, для этих детей требовали белорусские паспорта или белорусские документы, или передавали их белорусским семьям для усыновления, как это было с украинскими детьми, депортированными в Россию", - говорит правозащитница.

Рашевская уверена, что нужны более индивидуальные и согласованные секторальные санкции, в частности "необходимо выдать новые ордера на арест преступников из Беларуси", участвовавших в перевоспитании украинских детей на территории РБ.