Остановили ли санкции западную помощь Беларуси?

Только по линии ООН за последние пять лет страна получила почти 130 млн долларов, которые ушли на медицину, экологию и развитие экономики в регионах.

Пять лет назад Евросоюз планировал расширить поддержку Беларуси - обсуждались новые проекты по реконструкции дорог, восстановлении культурного наследия и обновление пунктов пропуска на границе. После выборов-2020 помощь была существенно сокращена. Теперь ЕС активнее поддерживает белорусские организации в изгнании. Но финансирование внутри страны не прекратилось. На что сейчас идут средства и какие проекты пришлось заморозить - в материале DW.

Какие проекты внутри страны все еще поддерживают?

По данным офиса Программы развития ООН, который плотно сотрудничает и с ЕС, за последние пять лет Беларуси выделили 129,7 млн долларов. Количество проектов сокращается: если в 2020 году их было 26, то к 2024-му осталось 13. Сжимается и бюджет: рекордным был 2022 год - 53,2 млн долларов, меньше всего пришлось на 2020 год - 10,3 млн. Донорами выступает не только Евросоюз, но также глобальные фонды и фонды ООН, правительства других стран - Беларусь получает все больше поддержки от России.

Вот какие проекты по линии ООН являются приоритетными. На первом месте - ликвидация последствий пандемии COVID-19, финансирование продолжалось почти два года, до конца 2022, общий бюджет составил 57,1 млн долларов. Далее идет помощь больным ВИЧ и туберкулезом, проект продлится до конца текущего года, на него выделили 28,4 млн долларов.

Этот проект является критически важным, рассказал в комментарии DW сотрудник организации, помогающей больным ВИЧ. Источник объяснил, что Беларусь с 1997 года закупает антиретровирусную терапию. Доступ к лечению заметно улучшился, когда препараты начали поступать за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Государство постепенно брало на себя финансовую нагрузку, и с 2019 года должно было на 100% обеспечивать лечение за счет госбюджета. Однако этого не произошло, в этом году Беларусь получила на укрепление национальной системы борьбы с ВИЧ и туберкулезом почти 13,3 млн долларов.

Доступ к лечению ВИЧ заметно улучшился, когда в Беларусь начали поступать препараты за средства Глобального Фонда Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

На третьем месте - проект, исполнителем которого было Минэкономики: экономическое развитие в регионах, пятилетний бюджет составил 13,9 млн долларов. По линии ООН Беларусь также все еще получает деньги на защиту окружающей среды. Самый крупный проект, который длится уже семь лет и за который отвечает Минприроды, - ликвидация и управление стойкими органическими загрязнителями, бюджет - 11,2 млн долларов.

Замыкает пятерку лидеров проект Министерства иностранных дел, он направлен на сбор и оценку данных, как Беларусь достигает целей устойчивого развития. До конца 2025 года МИД получит на это 1,3 млн долларов. Хотя были в истории ведомства проекты покрупнее. Например, с 2012 по 2022 ООН выделил более 4.8 млн долларов на поддержку вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. Власти добивались этого более 30 лет, и в этом году правительство окончательно отказалось от этой идеи.

Начиная с 2020 года, ЕС активнее поддерживает белорусские проекты в изгнании. За четыре года было выделено 140 млн евро на поддержку жертв репрессий, гражданского общества и независимых медиа, белорусской культуры, образования студентов, малого и среднего бизнеса, который вынужден был релоцироваться.

Какие проекты поставили на паузу?

Власти не скрывают, что западные санкции мешают развитию социальных проектов. Так, Беларусь лишилась финансирования на чернобыльские программы. "Загрязнению подверглось более 20% территории. В условиях санкционного давления мы остаемся один на один с этой проблемой, - пояснял в интервью UN News бывший вице-спикер Совета Республики Валерий Бельский. - Раньше мы получали неплохую международную помощь - около 180 миллионов долларов, хотя ущерб составил более 200 млрд. Свыше 20 миллиардов долларов составили расходы из национальных источников. Мы сами решаем проблему, а нам вместо помощи подбрасывают санкции".

ЕС выделял Беларусь деньги на строительство и ремонт дорог. Так была модернизирована дорога, связывающая Брест с погранпереходом "Песчатка - Половцы". Общий бюджет проекта - более 5 млн долларов, вклад белорусской стороны составил всего 10%, остальное оплатил Евросоюз. Еще в 2020 году в Минске рассчитывали на увеличение подобного финансирования, однако санкции помешали и этим планам. "А это ни много ни мало 900 миллионов долларов, - заявил в эфире госТВ премьер-министр Роман Головченко. - И часть проектов были просто брошены. Ладно там, где не начали. Например, несколько дорог у нас было спланировано с Европейским банком реконструкции и развития. Они их не начали. А были проекты, которые начали и бросили. Дороги не могут простаивать. Поэтому, несмотря на все сложности, правительство нашло ресурсы".

По данным Совмина, в 2024 году на ремонт дорог из бюджета пришлось выделить 197 млн долларов, на 25% больше, чем годом ранее. А в Министерстве транспорта заявили, что решили замедлить возведение новых дорог - в ближайшее время акцент на сохранение и улучшение существующей сети.

Санкции существенно повлияли и на восстановление исторических объектов. Культуролог Степан Стурейко в комментарии DW отметил, что каждый год страна не получает порядка 5 млн долларов, которые раньше поступали как гранты по разным программам. Эта сумма близка к годовому бюджету, который государство выделяет на сохранение культурного наследия. Например, на восстановление усадьбы Рейтанов в Брестской области потребовалось 2,4 млн долларов. Это был последний проект по трансграничному сотрудничеству с ЕС.

"Восстановление культурных объектов - это большие затраты, счет идет на миллионы долларов, - пояснил Стурейко. - Европейские и американские гранты пока получить нельзя, а в бюджете на это лишних денег нет".