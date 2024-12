В Евросоюзе проходят Дни Беларуси

Дни Беларуси проходят с 9 по 13 декабря в столице Европейского Союза, в Брюсселе, под эгидой Европарламента, внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии. Это целая неделя политических дискуссий и встреч, выставок, концертов и кинопоказов, посвященных демократическому движению Беларуси и белорусскому народу. Во внешнеполитической службе ЕС это событие назвали "площадкой для усиления голоса белорусского гражданского общества, продвижения белорусской культурной идентичности и укрепления поддержки демократической Беларуси со стороны Евросоюза".

В эти дни в Брюссель съехались более ста белорусов - представителей демократических сил, гражданского общества, независимых СМИ, правозащитных организаций, культурных институтов, а также белорусской диаспоры и международных организаций. Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская назвала Дни Беларуси самым масштабным в истории столицы Евросоюза событием, посвященным Беларуси.

Марта Кос, Роберта Метсола и Светлана Тихановская на встрече в Европарламенте 12 декабря 2024 года Фото: Laurie DIEFFEMBACQ/EU-Parlament

Конференция о Беларуси в Европарламенте

Кульминацией белорусской недели стала закрытая конференция Standing with the People of Belarus, которая прошла в Европарламенте в четверг, 12 декабря. В целях безопасности белорусских участников СМИ разрешили присутствовать только на открытии конференции. На публичной ее части выступили председательница Европарламента Роберта Метсола и еврокомиссар по политике добрососедства и расширения Марта Кос.

Кос объявила о новом пакете помощи, который Евросоюз выделяет народу Беларуси, на общую сумму 30 миллионов евро. На конференции речь шла о том, что эти средства могут быть направлены на помощь жертвам репрессий, гражданскому обществу, независимым СМИ, на стипендии для студентов, финансирование культурных проектов и др.

Еврокомиссар по политике добрососедства и расширения Марта Кос Фото: Laurie DIEFFEMBACQ/EU-Parlament

"Дни Беларуси проходят во времена больших испытаний. Спустя более чем четыре года после украденных выборов 2020 года, Беларусь вновь приближается к президентским выборам, - сказала Кос. - Эти выборы готовятся в атмосфере страха, характеризующейся запугиванием, репрессиями и цензурой". Она отметила, что с 2020 года белорусский режим еще глубже погрузился в авторитаризм, а влияние Москвы на белорусские политику, экономику и общество значительно возросло, в связи с чем белорусский режим стал соучастником войны России против Украины. "Сегодня в Беларуси не существует реальной независимой альтернативы", - констатировала представительница Еврокомиссии.

Тихановская: "Поддерживая Беларусь, Евросоюз инвестирует в собственную безопасность"

Со своей стороны Светлана Тихановская заверила официальный Брюссель, что демократическое движение Беларуси "по-прежнему готово к переменам и демократическим преобразованиям". Она сообщила, что накануне советник Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько вместе с командой экспертов представил партнерам в ЕС пакет реформ и проект конституции для будущей демократической Беларуси. "Эти проекты призваны обеспечить плавный переход, подготовить Беларусь к европейской интеграции и предотвратить возвращение диктатуры", - пояснила политик. По ее словам, сейчас в Евросоюзе уже идет подготовка профессиональных кадров для будущей демократической Беларуси.

Тихановская обратилась к брюссельским политикам: "Белорусы хотят услышать от вас, что, когда наступит момент, вы все еще будете открыты для нас, что мы не останемся один на один с российским зверем. Именно поэтому я сегодня здесь, чтобы попросить вас помочь принести перемены в Беларусь, поддержать нашу борьбу, наше движение". По мнению лидера белорусских демократических сил, поддерживая Беларусь, Евросоюз инвестирует в собственную безопасность и демократию во всем мире.

Европарламент поддерживает белорусских политзаключенных

Председательница Европарламента Роберта Метсола Фото: Laurie DIEFFEMBACQ/EU-Parlament

Роберта Метсола сообщила, что обсуждает со Светланой Тихановской план действий по поддержке белорусских политзаключенных на ближайшие недели и месяцы: в Европарламенте действует программа переписки с политзаключенными и шефства евродепутатов над ними. "Я подтверждаю непоколебимую приверженность этого парламента сотрудничеству с Беларусью и вашему делу", - заверила Метсола Тихановскую.

Накануне, 11 декабря, в Брюсселе состоялась четвертая встреча консультативной группы "Беларусь - Евросоюз", на которой присутствовали представители ЕС и белорусских демократических сил. В ходе встречи стороны обсудили политическую ситуацию в Беларуси, в том числе растущую зависимость Беларуси от России. Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила "неизменную поддержку ЕС демократического будущего Беларуси".